«Зенит» ищет вратаря, хорошо играющего ногами. Ломаев из «Крыльев» – главный кандидат (Иван Карпов)

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Матвей Сафонов Иван Ломаев Футбол

«Зенит» интересуется вратарем «Крыльев Советов» Иваном Ломаевым .

Как пишет Иван Карпов, чемпионы России ищут вратаря, который хорошо играет ногами.

При этом главным кандидатом является не Матвей Сафонов из «Краснодара», а Иван Ломаев из «Крыльев».

Ранее сообщалось, что Ломаев входит в число шести игроков, которые могут уйти из «Крыльев» по окончании сезона. Отступные 24-летнего голкипера – 120 млн рублей.

В этом сезоне Ломаев пропустил 35 голов в 22 матчах Мир РПЛ, проведя 4 сухие игры в чемпионате. Статистику вратаря можно найти здесь.

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53 комментария

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mistr
Крайне нестабилен. Ничем не лучше имеющихся сейчас вратарей в Зените
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munhin
Ответ Иван Иванов
Не так давно основным был Юрий Ладыгин, потом его по непонятным причинам убрали,хотя он надёжно стоял в воротах.
по НЕПОНЯТНЫМ?! ))
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munhin
Ну если карпов пишет то конечно ))
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Дмитрий9779
Ответ </c/>
академия зенита давно уже никого вырастить не может...так только для оренбурга, ростова да сочи воспитывают, каккоев, прохин, фамилию не помню в оренбурге...
Ха,так эти воспитанники вас в газон втоптали в Оренбурге,ахахах.Запомни,Хотулев и Капленко вас возили.
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Owen_the_Simple
Ответ </c/>
академия зенита давно уже никого вырастить не может...так только для оренбурга, ростова да сочи воспитывают, каккоев, прохин, фамилию не помню в оренбурге...
>никого вырастить не может
>только для оренбурга, ростова да сочи воспитывают

Как-то это не бьётся. Не последние клубы в РПЛ. Только вчера Сазонов за Динамо забивал.
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Бронислав Каминский
Опять ноунейма какого-то хотят подписать,а сезон доигрывать будет как обычно Керж
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munhin
Ответ </c/>
академия зенита давно уже никого вырастить не может...так только для оренбурга, ростова да сочи воспитывают, каккоев, прохин, фамилию не помню в оренбурге...
а даниил денисов в спартаке, это что-то другое? ))
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Дмитрий9779
Вы в своём уме?Какой на Ломаев?Не надо нам этот привоз тащить в команду.
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Дмитрий9779
Ответ Вратарь Бага
Желаю в будущем обрасти как можно большим количеством игроков из спортшколы)
Спасибо,у нас играют Кузяев,Керж,Чистяков,Круговой много времени получает,все воспитанники Зенита.Стольких воспитанников нет даже в Спартаке в основе.В ЦСКА Обляков,в Динамо Сазонов,в Ростове Прохин и Бабурин,в Краснодаре Петров,в Ахмате Ильин...в Факеле Марков,в Химках Идову,в Оренбурге Капленко и Хотулев,в НН Михайлов,Кравцов в Сочи,это навскидку,
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artpal
С таким вратарем в основе Зенита мы очень скоро получим нового чемпиона.
Если Кержаков не сильно тащит, но и не вредит, то Ломаев будет раз за разом вносить интригу в матчи, привозя парочку голов
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ielisen@mail.ru
Вратарь -это прежде всего простота и надежность,не более того. Ломаев же-вратарь-авантюрист.Не нужен он Зениту.
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Shamarin
Сначала надо выгнать Бирюкова и взять Кафанова. А потом уже смотреть на рынок вратарей. Но это фантастика, титулы и так идут косяками.
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За наш футбол!
Мода сейчас такая,при отсутствии защитников с хорошим первым пасом,это вешают на вратарей.
Поэтому и в Спартаке привозят оба вратаря.,но в Зените пока есть Ренан Ломаев вряд-ли нужен.
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Любитель побеждать
А в итоге и его Керж вытеснит. Но Ломаев ногами ахаха
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-DF-
Игра ногами безусловно важный компонент игры вратаря, но в первую очередь у него должен быть мозг.
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Виктор Иванович
Ответ munhin
по НЕПОНЯТНЫМ?! ))
Конечно же хейтерам непонятно, как мы можем убирать вратаря после такой серии ляпов и плюхи с 30 метров между ног.
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Вратарь Бага
А что, зенитовская академия не может своего вратаря вырастить?) вроде Малафеев один из лучших вратарей за 30 лет в России.
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Дмитрий9779
Фух...источник-телега Карпова.
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Fjordy
Керж действительно ногами не умеет нормально играть, но Ломаев сомнительный вариант.
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Константин Максимов
Ломаев Зениту не нужен ,он не надёжен, далеко выходит из ворот.
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Дмитрий9779
Ответ Вратарь Бага
А что, зенитовская академия не может своего вратаря вырастить?) вроде Малафеев один из лучших вратарей за 30 лет в России.
Васютин не фартовый,Керж уже староват,Одоевский травмам подвержен,Гойло вернули из аренды,Бабурин наш воспитанник ещё.Остальные совсем молодые,надо ещё мясом обрасти.
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Вратарь Бага
Ответ Дмитрий9779
Васютин не фартовый,Керж уже староват,Одоевский травмам подвержен,Гойло вернули из аренды,Бабурин наш воспитанник ещё.Остальные совсем молодые,надо ещё мясом обрасти.
Желаю в будущем обрасти как можно большим количеством игроков из спортшколы)
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Жаргал Шадапов
Ответ kombat87
Пусть к Шелии присмотрятся из Ахмата. И тащит и ногами играет
Он почти ровесник Кержакова
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eskerro
Советую присмотреться к Меньяну из Милана
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Игорь Новиков
Это будет второй Лодыгин.
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