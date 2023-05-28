«Зенит» ищет вратаря, хорошо играющего ногами. Ломаев из «Крыльев» – главный кандидат (Иван Карпов)
«Зенит» интересуется вратарем «Крыльев Советов» Иваном Ломаевым .
Как пишет Иван Карпов, чемпионы России ищут вратаря, который хорошо играет ногами.
При этом главным кандидатом является не Матвей Сафонов из «Краснодара», а Иван Ломаев из «Крыльев».
Ранее сообщалось, что Ломаев входит в число шести игроков, которые могут уйти из «Крыльев» по окончании сезона. Отступные 24-летнего голкипера – 120 млн рублей.
В этом сезоне Ломаев пропустил 35 голов в 22 матчах Мир РПЛ, проведя 4 сухие игры в чемпионате. Статистику вратаря можно найти здесь.
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>только для оренбурга, ростова да сочи воспитывают
Как-то это не бьётся. Не последние клубы в РПЛ. Только вчера Сазонов за Динамо забивал.
Если Кержаков не сильно тащит, но и не вредит, то Ломаев будет раз за разом вносить интригу в матчи, привозя парочку голов
Поэтому и в Спартаке привозят оба вратаря.,но в Зените пока есть Ренан Ломаев вряд-ли нужен.