«Зенит» ищет вратаря, хорошо играющего ногами. Ломаев из «Крыльев» – главный кандидат (Иван Карпов)

«Зенит» интересуется вратарем «Крыльев Советов» Иваном Ломаевым .

Как пишет Иван Карпов, чемпионы России ищут вратаря, который хорошо играет ногами.

При этом главным кандидатом является не Матвей Сафонов из «Краснодара», а Иван Ломаев из «Крыльев».

Ранее сообщалось, что Ломаев входит в число шести игроков, которые могут уйти из «Крыльев» по окончании сезона. Отступные 24-летнего голкипера – 120 млн рублей.

В этом сезоне Ломаев пропустил 35 голов в 22 матчах Мир РПЛ, проведя 4 сухие игры в чемпионате. Статистику вратаря можно найти здесь.

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