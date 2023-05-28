«Спартак» – «Пари НН». Онлайн-трансляция начнется в 14:00

Теги Спартак премьер-лига Россия Пари НН онлайны Футбол

«Спартак» примет «Пари НН» в 29-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 14:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

Спартак – Пари НН
Дата проведения
28 мая, 14.00, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caniball
Удачи Спартаку.
Все теперь в его руках/ногах.
Именно Спартак больше заслужил чем Цска занять второе место, потому что ярче провел чемпионат, одержал больше всех волевых побед, тренер показал, что умеет перестраивается по ходу матча, в отличие от Федотова, который играет по одной схеме и тактике, чтобы не происходило.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
</c/>
Вперёд Спартак!!! 3-0 не меньше сегодня, нужно давить очередной сателлит крупно и без вариантов!
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Круглый С
Ответ </c/>
Вперёд Спартак!!! 3-0 не меньше сегодня, нужно давить очередной сателлит крупно и без вариантов!
О каком сателлите речь?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EziKKo
ВпередСпартак!!! Антоха три!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бровочник
Футбольный бог в эти выходные за КБ. Вперёд, Спартак!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Зюбин
Спартак ⭐⭐⭐⭐ нужно отправить этот Нижний в лучшую лигу мира... Факел должен остаться в лиге
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
</c/>
Ответ Krypton92
с чего это?
клуб имеет наследие чемпионата мира, а значит должно играть в рпл по определению, не спортивному, а кабинетному распределению мест в рпл...ведь именно по этой причине команда Динамо СПБ, было перевезено в Сочи сменив название и получив в дары Фишт, чтобы стадион не гнил как в Саранске...так и здесь...пойми, если нн свалиться в стыки, то их за уши вытянут как с КС при участии "похожего" мастера свистка Галимова, который в открытую убил КС и в последствии попал на полиграф, новость на днях была...вот и всё...я тебе ещё накину немного, два сезона назад когда НН только дебютировал в рлп, был задвинут другой сателлит из Оренбурга, не совсем по спортивным причинам...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Я балдею от наших игр. Скучно точно не будет.❤️❤️❤️❤️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EziKKo
Надо выигровать, желательно крупно(Антоха хеттрик!), чтоб у ишаков опа чесалась как у роши покахонтес
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростов-на-Дону
Всё внимание сегодня будет приковано к "Факелу" и "НН".
Скандалы судейские обеспечены.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Krypton92
Ответ </c/>
нн
с чего это?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EziKKo
Ответ Круглый С
О каком сателлите речь?
о маленьких голубых львятах, главное это голубых
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростов-на-Дону
Ответ Круглый С
О каком сателлите речь?
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Krypton92
Ответ Ростов-на-Дону
Комментарий удален модератором
пруфы то будут?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростов-на-Дону
Ответ Krypton92
пруфы то будут?
Ты - уже пруф!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростов-на-Дону
Ответ Ильдар Фарукшин
Я балдею от наших игр. Скучно точно не будет.❤️❤️❤️❤️
Осторожнее, пожалуйста!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий