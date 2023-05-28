«Спартак» – «Пари НН». Онлайн-трансляция начнется в 14:00
«Спартак» примет «Пари НН» в 29-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 14:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
- Дата проведения
- 28 мая, 14.00, «Открытие Банк Арена»
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Все теперь в его руках/ногах.
Именно Спартак больше заслужил чем Цска занять второе место, потому что ярче провел чемпионат, одержал больше всех волевых побед, тренер показал, что умеет перестраивается по ходу матча, в отличие от Федотова, который играет по одной схеме и тактике, чтобы не происходило.
Скандалы судейские обеспечены.