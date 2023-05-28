Клаудиньо об отстранении российских команд: «Причем тут вообще футбол? Неправильно наказывать таким образом»
Клаудиньо против отстранения российских команд от международных турниров.
«Не понимаю, причем тут вообще футбол. Мне кажется неправильным наказывать таким образом команды», – сказал хавбек «Зенита».
По его мнению, футбольные чиновники повели себя неспортивно, руководствуясь политическими соображениями.
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А где вы были 8 лет, пока багдадский режим бомбил Курдистанбасс?
А переворот 63 года?
А шиитская Хатынь?
А Аллея Ангелов в Эль-Дуджейле?
США пытались мирным путем добиться компромисса, но нацист Саддам выбрал войну до последнего иракца, в интересах своих российских хозяев.
Америке просто не оставили выбора.