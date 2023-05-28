Клаудиньо об отстранении российских команд: «Причем тут вообще футбол? Неправильно наказывать таким образом»

Клаудиньо против отстранения российских команд от международных турниров.

«Не понимаю, причем тут вообще футбол. Мне кажется неправильным наказывать таким образом команды», – сказал хавбек « ».

По его мнению, футбольные чиновники повели себя неспортивно, руководствуясь политическими соображениями.

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