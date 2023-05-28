Клаудиньо об отстранении российских команд: «Причем тут вообще футбол? Неправильно наказывать таким образом»

Теги Зенит премьер-лига Россия Политика Клаудиньо Футбол

Клаудиньо против отстранения российских команд от международных турниров.

«Не понимаю, причем тут вообще футбол. Мне кажется неправильным наказывать таким образом команды», – сказал хавбек «Зенита».

По его мнению, футбольные чиновники повели себя неспортивно, руководствуясь политическими соображениями.

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23 комментария

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Саша Пушкин
Ответ kilo_gilo
потому что футбол в России на полном гособеспечении
Так послушать, то вообще никто не при чем. И чем ситуация хуже, тем чаще это можно услышать. Оно как-то само вышло. Примерно так и будут оправдываться те, кто организовал, участвовал и поддерживал это. Последние особенно на это напирать будут.
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kilo_gilo
потому что футбол в России на полном гособеспечении
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IceBear27
Ответ Советник_042
Неправильно - продаваться за деньги и губить свою карьеру
Не знал, что работать за зарплату - это продаваться))
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Johny111
Ответ Игорь М.
Этот лозунг должен быть у обеих сторон и соблюдать должны обе стороны. А то слишком лицемерно получается, когда ты с одних требуешь, а сам не выполняешь
Ну по твоей логике, клубы сами отказались от еврокубков?)
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Игорь М.
Ответ Вадим Черентаев
и на нашей улице будет праздник. последний еще не смеялся
на нашей улице про праздник и его ожидание говорят уже сколько лет? Не думаю, что в этой стране когда-то будет праздник...
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terskiy
Ответ Михаил Посредников
Сейчас диванные воины с родины сала нам быстро обьеснят, что все вторжения США за последние 70 лет с миллионами погибших - это "другое", а бойкотировать / отстранять нужно исключительно СССР / Россию за Афганистан / Украину.
При чем тут США?

А где вы были 8 лет, пока багдадский режим бомбил Курдистанбасс?

А переворот 63 года?

А шиитская Хатынь?

А Аллея Ангелов в Эль-Дуджейле?

США пытались мирным путем добиться компромисса, но нацист Саддам выбрал войну до последнего иракца, в интересах своих российских хозяев.

Америке просто не оставили выбора.
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