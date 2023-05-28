Костюк о том, что ее освистали на «Ролан Гаррос»: «Людям должно быть стыдно, но это не мое решение»

Украинка Марта Костюк прокомментировала то, что ее освистали после матча с на «Ролан Гаррос». Она не пожала белоруске руку.

«Я бы хотела увидеть, как люди отреагируют на это через 10 лет. Думаю, у них будут не очень приятные ощущения.

Я уже говорила, что не буду жать руку. Не знаю, почему они подумали, что я внезапно передумаю.

Я не ожидала, что сегодня произойдет то, что произошло. Но у меня нет никакой реакции. Людям должно быть стыдно, но это не мое решение.

Чувствую себя нормально. Мои заявления вызывают много негативных реакций в соцсетях, но я удалила большую часть приложений с телефона. Я ничего не читаю. Мне надоело все это дерьмо, читать это нет смысла, так что я все это пропускаю».

Также Костюк ответила на вопрос, может ли она представить такую реакцию на « ».

«Я думаю, там она будет совершенно другой. «Уимблдон» их в прошлом году не пустил. И в Британии люди по-другому на нас реагировали – даже просто на улицах. Так что я уверена, что там реакция была бы другой», – сказала Костюк на пресс-конференции после матча.

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