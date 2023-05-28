Костюк о том, что ее освистали на «Ролан Гаррос»: «Людям должно быть стыдно, но это не мое решение»

Теги Уимблдон Ролан Гаррос WTA Арина Соболенко Марта Костюк Теннис

Украинка Марта Костюк прокомментировала то, что ее освистали после матча с Ариной Соболенко на «Ролан Гаррос». Она не пожала белоруске руку.

«Я бы хотела увидеть, как люди отреагируют на это через 10 лет. Думаю, у них будут не очень приятные ощущения.

Я уже говорила, что не буду жать руку. Не знаю, почему они подумали, что я внезапно передумаю.

Я не ожидала, что сегодня произойдет то, что произошло. Но у меня нет никакой реакции. Людям должно быть стыдно, но это не мое решение.

Чувствую себя нормально. Мои заявления вызывают много негативных реакций в соцсетях, но я удалила большую часть приложений с телефона. Я ничего не читаю. Мне надоело все это дерьмо, читать это нет смысла, так что я все это пропускаю».

Также Костюк ответила на вопрос, может ли она представить такую реакцию на «Уимблдоне».

«Я думаю, там она будет совершенно другой. «Уимблдон» их в прошлом году не пустил. И в Британии люди по-другому на нас реагировали – даже просто на улицах. Так что я уверена, что там реакция была бы другой», – сказала Костюк на пресс-конференции после матча.

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16 комментариев

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Streetbor
хорошо что такие токсичные персонажи вылетают в первых кругах и их не слышно до следующего турнира бгг.
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-3
+51
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Sincere
На Уиме тоже хорошо бы ей на Соболя попасть))
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Дмитрий Дмитриев
Какая же она.....
+30
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Александр Васильев
Простите, а за что людям, по ее мнению, должно быть стыдно?
+30
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Leo Bonart
Таким как Костюк не стыдно никогда
+17
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Guillermo
Ответ Александр Васильев
Простите, а за что людям, по ее мнению, должно быть стыдно?
За то, что они не донатят на збройные силы
+16
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+12
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Hardy
поведение Костюк явно не добавляет очков образу украинцев, реально Степанова по-украински)
+14
-3
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Юлия Закаблукова
Украинцы возомнили себя многострадальными, что им все должны, хорошо что вылетела, не слушать её нытье больше
+13
-9
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генгбенг
Марта Костюк перестанет жать руку француженкам ибо их не уважает.
+4
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Viks
Есть традиции и есть неписанные правила, к которым привыкли искушенные зрители. И если теннисист будет их нарушать, то получит свист, без сомнения.
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Strepto
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Alexander2022
Такая же как и Степанова, только с другой стороны
С кем не здоровается Степанова?
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Alexander2022
Ответ Юлия Закаблукова
Комментарий удален модератором
Уже через 10 лет? Быстро меняются методички
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-6
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Sawka-promakawka
Ответ Alexander2022
Уже через 10 лет? Быстро меняются методички
Про 10 лет сказала Костюк
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Юлия Закаблукова
Комментарий удален модератором
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Sawka-promakawka
Она надеется, что англичане будут освистывать россиян и белорусов?))
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