«Ростов» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
«Ростов» примет «Ахмат» в 29-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
- Дата проведения
- 28 мая, 19.00, «Ростов-Арена»
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Чтобы им зайти в тройку, надо победить и Ростов и Краснодар как по заказу, а Спартаку в матчах с НН и КС набрать не более одного очка.
Если сделать такой экспресс, то коэффициент будет 34 🤣🤣🤣🤣