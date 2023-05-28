«Ростов» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 19:00

Теги Ростов премьер-лига Россия Ахмат онлайны Футбол

«Ростов» примет «Ахмат» в 29-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

Ростов – Ахмат
Дата проведения
28 мая, 19.00, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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5 комментариев

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Кеша
Болею персонально за Валеру Карпина, но у Ахмата впервые в истории есть все шансы занять третье место. Как нейтральному болельщику мне бы хотелось такого достижения. В последнее время Ахмат показывает очень содержательную игру. Сегодня есть все шансы обойти Ростов. В начале чемпионата я писал , что Ахмат вполне может зайти на третью строчку . Пусть будет так .
+5
-2
+3
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varlan
Удачи Ахмат
+1
-1
0
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Caniball
Ответ Кеша
Болею персонально за Валеру Карпина, но у Ахмата впервые в истории есть все шансы занять третье место. Как нейтральному болельщику мне бы хотелось такого достижения. В последнее время Ахмат показывает очень содержательную игру. Сегодня есть все шансы обойти Ростов. В начале чемпионата я писал , что Ахмат вполне может зайти на третью строчку . Пусть будет так .
О какой тройке для Ахмата вы говорите?!
Чтобы им зайти в тройку, надо победить и Ростов и Краснодар как по заказу, а Спартаку в матчах с НН и КС набрать не более одного очка.
Если сделать такой экспресс, то коэффициент будет 34 🤣🤣🤣🤣
+1
-1
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