Брагин о тех, кто получает зарплату в сборной: «У нас есть группа тренеров сборной в Whats app. Ростовцев предложил распределение ставок»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Павел Ростовцев Юрий Каминский Сергей Башкиров Владимир Брагин Ильназ Мухамедзянов Анна Грухвина Наталия Шевченко (Мекрюкова) деньги Биатлон

Владимир Брагин рассказал, как распределяются зарплатные ставки в сборной по биатлону.

– Два года назад ЦСП убрал у нас юниорские ставки. Соответственно, в команде остались всего 32 ставки на взрослый и юниорский составы. Было принято решение 6 из этих ставок отдать юниорам.

– Почему оставшиеся 24 нельзя было распределить просто по спортивному принципу, скажем, по рейтингу СБР?

– Мы как раз и следуем этому принципу. Первые 8 человек в мужской и женской командах, то есть основной состав, автоматически ставятся на зарплату. Это уже 16 человек. Плюс трое олимпиоников, которые по разным причинам пропускали сезон: Резцова, Нигматуллина и Логинов. Им решили тоже сохранить зарплату.

Сюда же Сергей Башкиров предложил добавить Максима Цветкова – он тоже призер Олимпийских игр, но в первую восьмерку в прошедшем сезоне не попал.

Получается 20 ставок. 21-й стала Анна Грухвина, которая перешла из лыжных гонок.

– И тут вопрос: Наталия Шевченко в прошлом сезоне, также перейдя из лыж, насколько нам известно, ставку не получила. Почему у Грухвиной такие привилегии?

– Шевченко перешла первой, там было много нюансов с оформлением, многие вещи еще не были отработаны. В итоге, она будет получать зарплату уже с этого года.

Я не занимался переходом Грухвиной, но насколько я понимаю, этот вопрос там изначально обговаривался. Это понятно: девчонка переходит из основного состава лыжников, оставить ее у нас без зарплаты было бы нонсенсом.

– Итак, мы насчитали 21 человека. Плюс 6 юниоров. Остаются 5 ставок для основного состава. Кто туда попал?

– Я предложил распределить эти ставки между спортсменами, которые пойдут на основное место работы в ЦСП. То есть это люди, которые не получают зарплаты у себя в регионе. То же самое относится и к юниорам.

– Кто вообще принимает решение, кого ставить на ставку, а кого нет?

– У нас есть группа тренеров сборной команды в Whats app. Ростовцев предложил распределение ставок. Все это было еще в апреле. Потом спросили, у кого какие предложения. Башкиров написал про Цветкова, я – про основное место работы в ЦСП. И что если не наберется спортсменов из основы, готовых пойти на это условие, то можем отдать эти места юниорам.

Все, больше ни у кого предложений не было, вопросов никто не задавал. Молчание – знак согласия.

Ильназ Мухамедзянов представляет Удмуртию – не самый богатый регион. Взял золото и серебро на чемпионате России, 12-й в рейтинге СБР. Этого недостаточно для попадания на зарплату?

– Спросите его тренера Юрия Каминского.

– Он говорит, что ничего про это не знал.

– Пусть почитает группу, где Ростовцев это предложил еще 21 апреля. Если люди не задают вопросов, значит, наверное, их все устраивает? У меня был вопрос – я задал, Башкиров – то же самое. Но ни Истомин, ни Шашилов, ни Каминский ничего там не спрашивали. Если спрашивали где-то еще – я об этом не знаю.

– До 31 мая еще остаются несколько дней. Еще есть возможность что-то изменить?

– Вопрос не ко мне. Я ставки не распределяю, – сказал председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР).

«Как можно выполнить критерии для попадания в сборную, но не для получения зарплаты?» Подстава в биатлоне

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
encaro_one
Смесь колхоза с борделем какая-та, перераспределение (!) денег федерального бюджетного учреждения обсуждают в чатике whatsapp, причем не исходя из положений самого ЦСП со спортивными критериями, а "эта хорошенькая из лыж, а этот в регионе не трудоустроен, надо помочь".

Каминский есть в ваших чатиках?
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alsjd
Зарплату в биатлоне распределяют в чатике, который у тренеров на мьюте! 🙈
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
khinskiy
Ответ encaro_one
Смесь колхоза с борделем какая-та, перераспределение (!) денег федерального бюджетного учреждения обсуждают в чатике whatsapp, причем не исходя из положений самого ЦСП со спортивными критериями, а "эта хорошенькая из лыж, а этот в регионе не трудоустроен, надо помочь". Каминский есть в ваших чатиках?
Кравцов и за меньшие грехи сидит. У него хоть поставленные на ставку родственники на работу выходили.
А у нынешних на работу в сборную тренеры вызывают одних, а зарплату платят левым мальчикам.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Афанасия
Наверное Юрий Михайлович привык видеть перед собой документ - хоть в бумажном, хоть в электронном виде - а не трёп в вотсапе. Главное, если ЮМ не увидел что там в беседе , а эти, я про Брагина и ко, и рады. Ну типа промолчал, значит ставки отдаём другим. Там взрослые люди дела решают?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Мельников
Непонятно кому достались, - эти последние 5 ставок ЦСП. По фамилиям можно. Я так думаю сырым юниоркам, и юниорам, или тем спортсменам, кто позади в рейтинге Куклиной, Мухамедзянова, раз не озвучили фамилии. . Выходит Мухамедзянов и Куклина остаются на 40-х тысячах в регионе, Ильназ может и того меньше, а сырые юниорки на 80 - 120 тыс. в ЦСП. И почему-то лишились з/п ЦСП портсмены тех регионов, которые голосовали против Майгурова на выборах. Интересно.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
khinskiy
ЦСП выделил 32 ставки для СБР.
Руководство СБР решило, что им хватит и 26, поэтому оставшиеся ставки передали юниорам.
Практически не сомневаюсь, зная нашу систему, на будущий год им скажут: ну, раз вам 26 ставок хватает, так и получите 26 вместо 32.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alsjd
Все же с Грухвиной не ясно. Девочка хочет заняться другим видом спорта. Почему она сразу в сборной учится стрелять?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
encaro_one
Ответ khinskiy
ЦСП выделил 32 ставки для СБР. Руководство СБР решило, что им хватит и 26, поэтому оставшиеся ставки передали юниорам. Практически не сомневаюсь, зная нашу систему, на будущий год им скажут: ну, раз вам 26 ставок хватает, так и получите 26 вместо 32.
"зная нашу систему" - уже на этот год с июня должны срезать эти 6 юниоров, там как иначе неправильно направлены д/с, и оставить из заявки на сезон лишь 26 ставок.

Тем более публично в подмене признаётся горе тренер, глава ЦСП - Брюсов не захочет судьбу Кравцова повторять на какой-то чужой мелочи.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
2533ПВ
Ответ rashnew
А можно узнать как попасть в этот чатик? Дайте ссылку на него)
Чат скорее всего закрытый,есть админ.По идее все тренеры должны состоять в группе.А вот заходят они в группу или нет-это вопрос?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
2533ПВ
Ставки отданы!Ставок больше нет!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alsjd
Кстати, по таким критериям почему тогда Миронова не попала? Она же тоже с медалью.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rashnew
А кто находится в этой группе вацапа? Может не все тренеры всё таки?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rashnew
А можно узнать как попасть в этот чатик? Дайте ссылку на него)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Мельников
Ответ Alsjd
Кстати, а что с Куклиной? Или ей и в регионе платят и она не стремится?
Сборникам всем платят в регионах, только на разных окладах, в зависимости от благополучия региона.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alsjd
Кстати, а что с Куклиной? Или ей и в регионе платят и она не стремится?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий