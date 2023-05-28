Брагин о тех, кто получает зарплату в сборной: «У нас есть группа тренеров сборной в Whats app. Ростовцев предложил распределение ставок»
Владимир Брагин рассказал, как распределяются зарплатные ставки в сборной по биатлону.
– Два года назад ЦСП убрал у нас юниорские ставки. Соответственно, в команде остались всего 32 ставки на взрослый и юниорский составы. Было принято решение 6 из этих ставок отдать юниорам.
– Почему оставшиеся 24 нельзя было распределить просто по спортивному принципу, скажем, по рейтингу СБР?
– Мы как раз и следуем этому принципу. Первые 8 человек в мужской и женской командах, то есть основной состав, автоматически ставятся на зарплату. Это уже 16 человек. Плюс трое олимпиоников, которые по разным причинам пропускали сезон: Резцова, Нигматуллина и Логинов. Им решили тоже сохранить зарплату.
Сюда же Сергей Башкиров предложил добавить Максима Цветкова – он тоже призер Олимпийских игр, но в первую восьмерку в прошедшем сезоне не попал.
Получается 20 ставок. 21-й стала Анна Грухвина, которая перешла из лыжных гонок.
– И тут вопрос: Наталия Шевченко в прошлом сезоне, также перейдя из лыж, насколько нам известно, ставку не получила. Почему у Грухвиной такие привилегии?
– Шевченко перешла первой, там было много нюансов с оформлением, многие вещи еще не были отработаны. В итоге, она будет получать зарплату уже с этого года.
Я не занимался переходом Грухвиной, но насколько я понимаю, этот вопрос там изначально обговаривался. Это понятно: девчонка переходит из основного состава лыжников, оставить ее у нас без зарплаты было бы нонсенсом.
– Итак, мы насчитали 21 человека. Плюс 6 юниоров. Остаются 5 ставок для основного состава. Кто туда попал?
– Я предложил распределить эти ставки между спортсменами, которые пойдут на основное место работы в ЦСП. То есть это люди, которые не получают зарплаты у себя в регионе. То же самое относится и к юниорам.
– Кто вообще принимает решение, кого ставить на ставку, а кого нет?
– У нас есть группа тренеров сборной команды в Whats app. Ростовцев предложил распределение ставок. Все это было еще в апреле. Потом спросили, у кого какие предложения. Башкиров написал про Цветкова, я – про основное место работы в ЦСП. И что если не наберется спортсменов из основы, готовых пойти на это условие, то можем отдать эти места юниорам.
Все, больше ни у кого предложений не было, вопросов никто не задавал. Молчание – знак согласия.
– Ильназ Мухамедзянов представляет Удмуртию – не самый богатый регион. Взял золото и серебро на чемпионате России, 12-й в рейтинге СБР. Этого недостаточно для попадания на зарплату?
– Спросите его тренера Юрия Каминского.
– Он говорит, что ничего про это не знал.
– Пусть почитает группу, где Ростовцев это предложил еще 21 апреля. Если люди не задают вопросов, значит, наверное, их все устраивает? У меня был вопрос – я задал, Башкиров – то же самое. Но ни Истомин, ни Шашилов, ни Каминский ничего там не спрашивали. Если спрашивали где-то еще – я об этом не знаю.
– До 31 мая еще остаются несколько дней. Еще есть возможность что-то изменить?
– Вопрос не ко мне. Я ставки не распределяю, – сказал председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР).
«Как можно выполнить критерии для попадания в сборную, но не для получения зарплаты?» Подстава в биатлоне
Каминский есть в ваших чатиках?
А у нынешних на работу в сборную тренеры вызывают одних, а зарплату платят левым мальчикам.
Руководство СБР решило, что им хватит и 26, поэтому оставшиеся ставки передали юниорам.
Практически не сомневаюсь, зная нашу систему, на будущий год им скажут: ну, раз вам 26 ставок хватает, так и получите 26 вместо 32.
Тем более публично в подмене признаётся горе тренер, глава ЦСП - Брюсов не захочет судьбу Кравцова повторять на какой-то чужой мелочи.