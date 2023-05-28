Брагин о тех, кто получает зарплату в сборной: «У нас есть группа тренеров сборной в Whats app. Ростовцев предложил распределение ставок»

Владимир Брагин рассказал, как распределяются зарплатные ставки в сборной по биатлону.

– Два года назад ЦСП убрал у нас юниорские ставки. Соответственно, в команде остались всего 32 ставки на взрослый и юниорский составы. Было принято решение 6 из этих ставок отдать юниорам.

– Почему оставшиеся 24 нельзя было распределить просто по спортивному принципу, скажем, по рейтингу СБР?

– Мы как раз и следуем этому принципу. Первые 8 человек в мужской и женской командах, то есть основной состав, автоматически ставятся на зарплату. Это уже 16 человек. Плюс трое олимпиоников, которые по разным причинам пропускали сезон: Резцова, Нигматуллина и Логинов. Им решили тоже сохранить зарплату.

Сюда же предложил добавить Максима Цветкова – он тоже призер Олимпийских игр, но в первую восьмерку в прошедшем сезоне не попал.

Получается 20 ставок. 21-й стала , которая перешла из лыжных гонок.

– И тут вопрос: в прошлом сезоне, также перейдя из лыж, насколько нам известно, ставку не получила. Почему у Грухвиной такие привилегии?

– Шевченко перешла первой, там было много нюансов с оформлением, многие вещи еще не были отработаны. В итоге, она будет получать зарплату уже с этого года.

Я не занимался переходом Грухвиной, но насколько я понимаю, этот вопрос там изначально обговаривался. Это понятно: девчонка переходит из основного состава лыжников, оставить ее у нас без зарплаты было бы нонсенсом.

– Итак, мы насчитали 21 человека. Плюс 6 юниоров. Остаются 5 ставок для основного состава. Кто туда попал?

– Я предложил распределить эти ставки между спортсменами, которые пойдут на основное место работы в ЦСП. То есть это люди, которые не получают зарплаты у себя в регионе. То же самое относится и к юниорам.

– Кто вообще принимает решение, кого ставить на ставку, а кого нет?

– У нас есть группа тренеров сборной команды в Whats app. предложил распределение ставок. Все это было еще в апреле. Потом спросили, у кого какие предложения. Башкиров написал про Цветкова, я – про основное место работы в ЦСП. И что если не наберется спортсменов из основы, готовых пойти на это условие, то можем отдать эти места юниорам.

Все, больше ни у кого предложений не было, вопросов никто не задавал. Молчание – знак согласия.

– представляет Удмуртию – не самый богатый регион. Взял золото и серебро на чемпионате России, 12-й в рейтинге СБР. Этого недостаточно для попадания на зарплату?

– Спросите его тренера Юрия Каминского.

– Он говорит, что ничего про это не знал.

– Пусть почитает группу, где Ростовцев это предложил еще 21 апреля. Если люди не задают вопросов, значит, наверное, их все устраивает? У меня был вопрос – я задал, Башкиров – то же самое. Но ни Истомин, ни Шашилов, ни Каминский ничего там не спрашивали. Если спрашивали где-то еще – я об этом не знаю.

– До 31 мая еще остаются несколько дней. Еще есть возможность что-то изменить?

– Вопрос не ко мне. Я ставки не распределяю, – сказал председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР).

«Как можно выполнить критерии для попадания в сборную, но не для получения зарплаты?» Подстава в биатлоне