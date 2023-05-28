«Хайденхайм» впервые вышел в Бундеслигу, забив на 93-й и 99-й. Фанаты «Гамбурга» уже праздновали на поле выход в высший дивизион, но клуб опустился в зону стыков

Теги Гамбург бундеслига Германия болельщики Д2 Германия Хайденхайм Зандхаузен Ян Регенсбург Футбол

«Хайденхайм» вышел в Бундеслигу впервые в истории клуба.

В последнем туре второй Бундеслиги «Хайденхайм» обыграл «Ян Регенсбург» со счетом 3:2, дважды забив в компенсированное время.

Клуб занял 2-е место в турнирной таблице, что означает прямой выход в Бундеслигу. Следующий сезон будет для «Хайденхайма» первым в высшем дивизионе. Спортивный клуб был основан в 1846 году, а футбольная секция появилась в 1911-м.

В параллельном матче «Гамбург» обыграл «Зандхаузен» со счетом 1:0. После финального свистка при счете 1:2 в пользу «Регенсбурга» в параллельном матче болельщики «Гамбурга» выбежали на поле, празднуя выход в Бундеслигу.

Однако итоговая победа «Хайденхайма» опустила «Гамбург» на 3-е место в таблице – теперь команда поборется за выход в высший дивизион в стыковых матчах.

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst

Ранее в Бундеслигу досрочно вышел «Дармштадт».

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74 комментария

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Today I feel Qatari
Гамбург как в 2018 году вылетели так с тех пор не могут вернуться, регулярно отлетая в стыках. А ведь до вылета были рекордсменом бундеса по числу проведенных сезонов
+109
-4
+105
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munkz
Ответ Jeneverbes Naalden
Клуб занял 2-е место в турнирной таблице, что означает прямой выход в Бундеслигу. Следующий сезон будет для «Хайденхайма» первым в высшем дивизионе за 177-летнюю историю клуба. 177-летнюю?))
Чекнул на Вики - всё верно, в 1846 году клуб основан.
+106
-3
+103
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Руслан Лукьяненко
Ответ Today I feel Qatari
Гамбург как в 2018 году вылетели так с тех пор не могут вернуться, регулярно отлетая в стыках. А ведь до вылета были рекордсменом бундеса по числу проведенных сезонов
теперь рекорд по стыкам ставят
+87
-1
+86
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Jeneverbes Naalden
Клуб занял 2-е место в турнирной таблице, что означает прямой выход в Бундеслигу. Следующий сезон будет для «Хайденхайма» первым в высшем дивизионе за 177-летнюю историю клуба.

177-летнюю?))
+51
-14
+37
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Redmurza
Ответ Jeneverbes Naalden
Клуб занял 2-е место в турнирной таблице, что означает прямой выход в Бундеслигу. Следующий сезон будет для «Хайденхайма» первым в высшем дивизионе за 177-летнюю историю клуба. 177-летнюю?))
Спортивный клуб основан 14 августа 1846 года
+28
-2
+26
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Мистер Фикс
Ответ Jeneverbes Naalden
Клуб занял 2-е место в турнирной таблице, что означает прямой выход в Бундеслигу. Следующий сезон будет для «Хайденхайма» первым в высшем дивизионе за 177-летнюю историю клуба. 177-летнюю?))
Да, спортивному клубу 177 лет. Но футбольная секция в нем появилась в 1911 году)
+24
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Владимири Йолкиннен
Они первое место заняли в итоге! Обошли Дармштадт по разнице!
+24
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Надоело париться в бане
11 минут судья добавил, назначил очень мутную пенку в ворота Регенсбурга. Чем-то напоминает выход Торпедо в РПЛ в прошлом сезоне.
+18
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Surviving
Ответ Beloded2007
«Пижоны лежат, а великие торжествуют»
Тупая фраза которую повторяют все кому не лень. В той игре не было никого пижонства.
+19
-2
+17
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Ихарь Окенфэйлов
Германия в этом сезоне жжёт! Рубилово в буквальном смысле до последних секунд.
+16
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Jeneverbes Naalden
Ответ Today I feel Qatari
Гамбург как в 2018 году вылетели так с тех пор не могут вернуться, регулярно отлетая в стыках. А ведь до вылета были рекордсменом бундеса по числу проведенных сезонов
Сначала было 3 раза четвёртое место, когда они упускали прямой выход и стыки в последних турах.
потом отлетели в стыках.
Сейчас снова стыки - посмотрим, что будет дальше)
+16
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langenbrunner2707
Вчера и в третьей лиге Германии,такая же ситуация была.Болелы Вехена уже праздновали проход в стыки,но Оснабрюк также забил в компенсированное время два мяча.
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Jeneverbes Naalden
Ответ Мистер Фикс
Да, спортивному клубу 177 лет. Но футбольная секция в нем появилась в 1911 году)
Вот именно, что считать нужно с момента основания футбольной секции)
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Jeneverbes Naalden
Ответ Мистер Фикс
Во-во. Ошибочка вышла, видимо, автор тоже только про 1846 на вики прочел, а дальше не стал)
Можно в таком случае вообще написать, что клуб из Хайденхайма впервые сыграет в Бундеслиге за почти 700 лет существования города))
+12
-2
+10
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Nerazzurri-88
Очень порадовал Дармштадт и Хайденхайм. Надеюсь, и Гамбург выкинет Штуттгарт и тоже выйдет в Бундеслигу.

Насчёт 177 лет клубу это вы загнули. 177 лет спортивному клубу. С гимнастики они начали как обычно) И только в 1911 образовался ФК.
+9
-1
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trepet12
Ответ angry horse
Вчерашняя история с Дортмундом ничему не учит☝️
Ну Гамбург все же победил, когда нужно было
+6
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_Alex*
Ответ Today I feel Qatari
Гамбург как в 2018 году вылетели так с тех пор не могут вернуться, регулярно отлетая в стыках. А ведь до вылета были рекордсменом бундеса по числу проведенных сезонов
Гамбургу очень долго везло не вылетать. Видимо, лимит они исчерпали. А сама ситуация живо напомнила празднование «чемпионства» Шальке-2001.
+6
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БолельщикСоСтажем
Люблю вторую бундеслигу, обалденный турнир
+5
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Radovan
Ответ Surviving
Тупая фраза которую повторяют все кому не лень. В той игре не было никого пижонства.
Я скорее согласен, но Маслаченко так интерпретировал замены Баварии, когда Хитцфельд в конце игры при 1:0 увел с поля под аплодисменты нескольких лидеров, Маттеуса и автора гола -Баслера. В принципе, Маслаченко имел право на такую интерпретацию.
+5
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Мистер Фикс
Ответ Jeneverbes Naalden
Вот именно, что считать нужно с момента основания футбольной секции)
Во-во. Ошибочка вышла, видимо, автор тоже только про 1846 на вики прочел, а дальше не стал)
+4
-1
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StarsAndArrows
Следующий сезон будет для «Хайденхайма» первым в высшем дивизионе за 177-летнюю историю клуба.
====
Ну это бздеж,походу как у наших клубов цифра с потолка,либо какой то кружок был изначально.
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server34
Чем-то напомнило празднование чемпионства Фенербахче. То ли в 2010-м то ли в 11-м. Чемпионом стал Бурсаспор. Но футболисты Фенера не знали и начали праздновать. Самый прикол был, что они изобразили крокодилью походку(кличка Бурсы), а иностранный комментатор прокомментировал это сказав, что они так отдают жань сопернику.
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Дмитрий Орлов
Надо летом Арсенал, Дортмунд, Гамбург и Аль-Наср в каком-нибудь межсезонном кубке свести))
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Evgeny_K.
Обидно за Гамбург, опять не повезло. Выход в Бундеслигу скорее всего опять откладывается, не верится, что смогут пройти Штутгарт в стыках.
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Владимири Йолкиннен
Ответ langenbrunner2707
Вчера и в третьей лиге Германии,такая же ситуация была.Болелы Вехена уже праздновали проход в стыки,но Оснабрюк также забил в компенсированное время два мяча.
в итоге то они попали в стыки.... а вот Оснабрюк напрямую.... ибо Фрайбург 2 не мог выйти во 2 бл
+3
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