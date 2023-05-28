«Хайденхайм» впервые вышел в Бундеслигу, забив на 93-й и 99-й. Фанаты «Гамбурга» уже праздновали на поле выход в высший дивизион, но клуб опустился в зону стыков
«Хайденхайм» вышел в Бундеслигу впервые в истории клуба.
В последнем туре второй Бундеслиги «Хайденхайм» обыграл «Ян Регенсбург» со счетом 3:2, дважды забив в компенсированное время.
Клуб занял 2-е место в турнирной таблице, что означает прямой выход в Бундеслигу. Следующий сезон будет для «Хайденхайма» первым в высшем дивизионе. Спортивный клуб был основан в 1846 году, а футбольная секция появилась в 1911-м.
В параллельном матче «Гамбург» обыграл «Зандхаузен» со счетом 1:0. После финального свистка при счете 1:2 в пользу «Регенсбурга» в параллельном матче болельщики «Гамбурга» выбежали на поле, празднуя выход в Бундеслигу.
Однако итоговая победа «Хайденхайма» опустила «Гамбург» на 3-е место в таблице – теперь команда поборется за выход в высший дивизион в стыковых матчах.
Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst
Ранее в Бундеслигу досрочно вышел «Дармштадт».
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177-летнюю?))
потом отлетели в стыках.
Сейчас снова стыки - посмотрим, что будет дальше)
Насчёт 177 лет клубу это вы загнули. 177 лет спортивному клубу. С гимнастики они начали как обычно) И только в 1911 образовался ФК.
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Ну это бздеж,походу как у наших клубов цифра с потолка,либо какой то кружок был изначально.