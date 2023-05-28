«Хайденхайм» впервые вышел в Бундеслигу, забив на 93-й и 99-й. Фанаты «Гамбурга» уже праздновали на поле выход в высший дивизион, но клуб опустился в зону стыков

«Хайденхайм» вышел в Бундеслигу впервые в истории клуба.

В последнем туре второй Бундеслиги «Хайденхайм» обыграл « » со счетом 3:2, дважды забив в компенсированное время.

Клуб занял 2-е место в турнирной таблице, что означает прямой выход в Бундеслигу. Следующий сезон будет для « » первым в высшем дивизионе. Спортивный клуб был основан в 1846 году, а футбольная секция появилась в 1911-м.

В параллельном матче «Гамбург» обыграл « » со счетом 1:0. После финального свистка при счете 1:2 в пользу «Регенсбурга» в параллельном матче болельщики « » выбежали на поле, празднуя выход в Бундеслигу.

Однако итоговая победа «Хайденхайма» опустила «Гамбург» на 3-е место в таблице – теперь команда поборется за выход в высший дивизион в стыковых матчах.

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst

Ранее в Бундеслигу досрочно вышел «Дармштадт».

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