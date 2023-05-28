Вратарь «ПСЖ» Рико после падения с лошади получил травму головы. Его доставили в больницу и интубировали

Теги ПСЖ лига 1 Франция происшествия Серхио Рико животные и спорт Футбол

Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико получил серьезную травму головы после падения с лошади.

29-летний голкипер катался на лошади в Испании и после падения получил черепно-мозговую травму. Футболиста доставили в больницу и интубировали (ввели эндотрахеальную трубку в трахею с целью обеспечения проходимости дыхательных путей), сообщает Marca.

По другим данным, несчастный случай произошел не в результате падения, а в результате удара бежавшей лошади по шее Рико. Также есть версия, что, стоя на земле, футболист был сбит лошадью с повозкой. Все эти сведения не подтверждены, официальной версии пока нет.

Рико выступает за «ПСЖ» с 2020 года. В нынешнем сезоне голкипер не провел ни одного матча за парижан.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ихарь Окенфэйлов
Жёстко. Здоровья мужику! После таких случаев люди частенько остаток жизни в кровати проводят.
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Здоровья Серхио. Травма головы одна из самых тяжёлых...
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dreamstep
Вот к чему приводит место запасного вратаря у которого нет шансов на основу. Расскажите ему про Чепчугова.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xDe xDe
Пишут, что в очень тяжёлом состоянии. Блин, мужик, живи.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rachidibrahimov
Надеюсь обойдется
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
iegord
Ситуация страшная, здоровья ему. Но в этой новости больше всего удивляет разнообразие версий. То упал, то повозка сбила. Не хватает только варианта что его рыцарь щитом в голову сшиб
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арсений Чернобаев
здоровья. у псж вообще 4 вратаря (не считая наваса), мне кажется руководство даже не знает где кто находится.
в прошлом сезоне он вообще за псж только 1 матч провел
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пацанчик реальный
Здоровья.Бог в помощь!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Glukinho
Ответ dreamstep
Вот к чему приводит место запасного вратаря у которого нет шансов на основу. Расскажите ему про Чепчугова.
номера к тому же привело место основного
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий