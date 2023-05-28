Вратарь «ПСЖ» Рико после падения с лошади получил травму головы. Его доставили в больницу и интубировали
Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико получил серьезную травму головы после падения с лошади.
29-летний голкипер катался на лошади в Испании и после падения получил черепно-мозговую травму. Футболиста доставили в больницу и интубировали (ввели эндотрахеальную трубку в трахею с целью обеспечения проходимости дыхательных путей), сообщает Marca.
По другим данным, несчастный случай произошел не в результате падения, а в результате удара бежавшей лошади по шее Рико. Также есть версия, что, стоя на земле, футболист был сбит лошадью с повозкой. Все эти сведения не подтверждены, официальной версии пока нет.
Рико выступает за «ПСЖ» с 2020 года. В нынешнем сезоне голкипер не провел ни одного матча за парижан.
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в прошлом сезоне он вообще за псж только 1 матч провел