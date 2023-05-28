Моуринью уйдет из «Ромы» летом, скорее всего. Он уже принял решение (Il Messaggero)

Жозе Моуринью, скорее всего, покинет «Рому» по окончании сезона.

Как сообщает Il Messaggero, все выглядит так, словно тренер уже принял решение об уходе из «Ромы» по окончании сезона.

Отмечается, что все стороны уже знают о скором уходе , но предпочитают не распространять эту информацию до финала Лиги Европы, в котором « » сыграет с «Севильей».

Моуринью работает в «Роме» с лета 2021 года. Его контракт рассчитан до 2024-го.

В прошлом сезоне «Рома» выиграла Лигу конференций. В этом сезоне команда не попала в топ-4 Серии А, но вышла в финал Лиги Европы.

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