Моуринью уйдет из «Ромы» летом, скорее всего. Он уже принял решение (Il Messaggero)

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия возможные трансферы Футбол

Жозе Моуринью, скорее всего, покинет «Рому» по окончании сезона.

Как сообщает Il Messaggero, все выглядит так, словно тренер уже принял решение об уходе из «Ромы» по окончании сезона.

Отмечается, что все стороны уже знают о скором уходе Моуринью, но предпочитают не распространять эту информацию до финала Лиги Европы, в котором «Рома» сыграет с «Севильей».

Моуринью работает в «Роме» с лета 2021 года. Его контракт рассчитан до 2024-го.

В прошлом сезоне «Рома» выиграла Лигу конференций. В этом сезоне команда не попала в топ-4 Серии А, но вышла в финал Лиги Европы.

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30 комментариев

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Seoul Candy
Ждём в ПСЖ
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Los Galácticos
Красиво будет если выиграет ЛЕ напоследок, но против Севильи это будет сделать крайне сложно.
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JENNINGS
Ответ Oleg Kostin
давно пора, как тренер закончился ещё в 2010 году, его великие автобусы только в кубках работают на выбывание
Закончился в 2010? Кажется, кто-то забыл монструозный «Реал» 2011/12, грозный «Челси» 2014/15, в том году выиграл ЛК с «Ромой», да и в «Юнайтед» был достаточно хорош
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Любитель пожрать
31 будет матч все или ничего.
+6
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Вадим Белозёров
Возьми ЛЕ и уйди достойно особенный !
+7
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Максим Черкашин
Ответ Los Galácticos
Красиво будет если выиграет ЛЕ напоследок, но против Севильи это будет сделать крайне сложно.
Ну с Интером выиграл ЛЧ, ушёл в Реал.😎
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Владимир Андреевич
До Моура у этого клуба, с 95-ти летней историей, было 0 международных трофеев, после Моура будет 1 или 2. Он свой след в истории Ромы оставил навсегда!
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dm2244
Инфо не точная, всё зависит от решающего матча, если выиграет точно останется
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IS
Ответ Black Phoenix
Отличный шанс для Жозе уйти на мажорной ноте, заткнув рты хейтеркам.
Занимая 7 место в чемпионате и вымучивая результат в ЛЕ, кому он что там закрыл?)
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David Aprasidze
Ответ Oleg Kostin
давно пора, как тренер закончился ещё в 2010 году, его великие автобусы только в кубках работают на выбывание
Свой последний ушастый он брал годом ранее последнего ушастого Пепа.
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Один живой
Ответ QWertY
Мавринья физрук. Скорее всего финиширует на 7 месте и по классике сольет Севилье)
Он ни одного финала еврокубка не слил, в чём "классика"?
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Тюменский медвежонок
да да да да - верим, перед финалом Лиги Европы тренер вдруг решил сообщить что он "сваливает", спс поржал в голос
+1
-1
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Ovsyankin
Честно говоря, огромное спасибо за ЛК, но без кубка ЛЕ будут вопросы, в зону ЛЧ получится ни в одном из сезонов команду он не вывел, с другой стороны взяв ЛЕ Моуриньо вообще снимет все вопросы, вообще все
+3
-3
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Direct free kick
Ответ Алексей Сигаев
Аль-Наср ждёт
Великий Моуриньо гордость мирового футбола
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gPk
Ответ Владимир Андреевич
До Моура у этого клуба, с 95-ти летней историей, было 0 международных трофеев, после Моура будет 1 или 2. Он свой след в истории Ромы оставил навсегда!
До этого клуб эпизодами попадал в ЛЧ которую для Ромы взять невозможно ,а с этим физруком играют в ЛК /ЛЕ.
Насколько же фанатики этого убийцы футбола глупые))
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Один живой
Ответ Тюменский медвежонок
да да да да - верим, перед финалом Лиги Европы тренер вдруг решил сообщить что он "сваливает", спс поржал в голос
так было и в Интере, до финала ЛЧ, в чем повод ржача?
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DVS1
Ответ gPk
Учитывая что этот физрук с каждым разом скатываются по клубам все более низшего уровня ,то следующей его остановкой будет Болонья.Впринципе как раз клуб под его нынешний уровень игры подходит
Да нет, он в прошлом году взял ЛК, в этом году возьмет ЛЕ, а в следующем снова пойдет за ЛЧ, но не с Ромой понятно
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