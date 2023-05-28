«Реал» интересуется Фирмино. Бразилец в списке из 4-5 форвардов, которых рассматривает клуб

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Роберто Фирмино Фабрицио Романо Футбол

«Реал» интересуется форвардом Роберто Фирмино .

Бразилец входит в список из 4-5 нападающих, которых рассматривает мадридский клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Пока с Фирмино нет никаких переговоров, в клубе лишь идут внутренние обсуждения его кандидатуры.

Роберто летом покинет «Ливерпуль» и станет свободным агентом. Статистику форварда можно изучить здесь.

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24 комментария

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fellx
Весьма неплохо. Бразильская тусовка уже имеется, да и опыт игры за Топ клуб уже имеет, сможет обечпечить плавный переход от Бензема до трансфера более молодого топ ЦН.
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Игорь Новиков
На пару лет - идеально, с учетом бразильцев в атаке.
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Фёдор Кузнецов
Смешно как Гуру футбола шутит на переходом в Реал свободного агента, болея за клуб который хочет взять Гюндогана, Месси, Мартинеса свободными агентами, до этого брали Гарсию, Кристенсена, Кессье,Алонсо
+6
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Konvicted
Ответ gamechanger
Странно, что Реал ищет подмену Бензема, а не игрока, который заменит его в старте, потому что Карим уже давно не молод. Скорее всего, следующий сезон будет последним для Бензема в Реале. Могу ошибаться
ну а кого? назови доступного на рынке игрока, который лучше Карима
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Фёдор Кузнецов
Ответ gamechanger
Странно, что Реал ищет подмену Бензема, а не игрока, который заменит его в старте, потому что Карим уже давно не молод. Скорее всего, следующий сезон будет последним для Бензема в Реале. Могу ошибаться
Потому что Бензема ещё способен играть топово, его 30+ голов в этом сезоне тому подтверждение, топ форвард не захочет сезон провести в ротации с Каримом, поэтому клуб ждёт 2024 и тогда будет искать топ форварда
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gamechanger
Странно, что Реал ищет подмену Бензема, а не игрока, который заменит его в старте, потому что Карим уже давно не молод. Скорее всего, следующий сезон будет последним для Бензема в Реале. Могу ошибаться
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Фёдор Кузнецов
Ответ белошип
Осимхена надо брать, а не всяких Фирмин и прочих Кейнов
150 миллионов готов отвалить за него?
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Фёдор Кузнецов
Ответ RealJon
Родриго, Бензема и Вини в атаке остаются. о чем вы вообще?
Вернётся Браим Диас, есть молодой Родригес+скорее всего будет переход форварда
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RealJon
Ответ Фёдор Кузнецов
Вернётся Браим Диас, есть молодой Родригес+скорее всего будет переход форварда
какой еше Браим. он ясно дал знать что он счастлив в Милане. плюс абсолютно посредственный игрок, ПФ против Интера тому подтверждение
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RealJon
Ответ Фёдор Кузнецов
Браим Диас вернется в Реал, а дальше клуб решит что с ним делать, и как замена Асенсио он подойдёт
он не дает того статистику как у Асенсио, тогда зачем он нужен, лучше продать и купить Чуквезе лучше
это не позволительно для клуба как Реал имет в скамейке только игрока вроде Браима.
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Фёдор Кузнецов
Ответ RealJon
он не дает того статистику как у Асенсио, тогда зачем он нужен, лучше продать и купить Чуквезе лучше это не позволительно для клуба как Реал имет в скамейке только игрока вроде Браима.
Это уже желание новых лиц, у Чуквезе статистика не лучше чем у Диаса, и за него попросят миллионов 40,так зачем покупать игрока уровня Диаса если Диас уже есть?
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