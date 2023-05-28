«Реал» интересуется Фирмино. Бразилец в списке из 4-5 форвардов, которых рассматривает клуб

«Реал» интересуется форвардом Роберто Фирмино .

Бразилец входит в список из 4-5 нападающих, которых рассматривает мадридский клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Пока с Фирмино нет никаких переговоров, в клубе лишь идут внутренние обсуждения его кандидатуры.

летом покинет « » и станет свободным агентом. Статистику форварда можно изучить здесь.

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