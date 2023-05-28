«Эспаньол» вылетел из Ла Лиги, 6 команд могут оказаться на 18-м месте по итогам 38-го тура.

Сегодня «Эспаньол» сыграл вничью с «Валенсией» (2:2) в матче 37-го тура и потерял шансы на сохранение места в по итогам сезона. «Эспаньол» вылетел в спустя два сезона после возвращения в Ла Лигу.

На 18-м месте по итогам сезона могут оказаться шесть команд. Это «Вальядолид» (39 очков), « » и «Альмерия» (по 40 очков), « », «Хетафе» и «Кадис» (у всех – 41 очко).

Таким образом, команда, которая покинет Ла Лигу вместе с « » и «Эльче», опеределится в заключительном туре.

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