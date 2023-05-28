«Эспаньол» вылетел из Ла Лиги. 6 команд могут оказаться на 18-м месте по итогам 38-го тура
«Эспаньол» вылетел из Ла Лиги, 6 команд могут оказаться на 18-м месте по итогам 38-го тура.
Сегодня «Эспаньол» сыграл вничью с «Валенсией» (2:2) в матче 37-го тура и потерял шансы на сохранение места в Ла Лиге по итогам сезона. «Эспаньол» вылетел в Сегунду спустя два сезона после возвращения в Ла Лигу.
На 18-м месте по итогам сезона могут оказаться шесть команд. Это «Вальядолид» (39 очков), «Сельта» и «Альмерия» (по 40 очков), «Валенсия», «Хетафе» и «Кадис» (у всех – 41 очко).
Таким образом, команда, которая покинет Ла Лигу вместе с «Эспаньолом» и «Эльче», опеределится в заключительном туре.
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- Вальядолид побеждает Хетафе,
- Сельта и Альмерия играет вничью.
- Валенсия и Кадис проигрывают (Хетафе ранее проиграл Вальядолиду)
Получается Вальядолид с 42 очками на 13 место поднимается, а у Кадиса, Хетафе, Альмерии, Валенсии и Сельты по 41 очку, и кто-то из них должен вылететь...
Вопрос кто?)
Катастрофа , конечно, для них !