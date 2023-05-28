«Эспаньол» вылетел из Ла Лиги. 6 команд могут оказаться на 18-м месте по итогам 38-го тура

Теги Валенсия Сельта Хетафе Эспаньол Ла Лига Вальядолид Альмерия Кадис Эльче Д2 Испания Футбол

«Эспаньол» вылетел из Ла Лиги, 6 команд могут оказаться на 18-м месте по итогам 38-го тура.

Сегодня «Эспаньол» сыграл вничью с «Валенсией» (2:2) в матче 37-го тура и потерял шансы на сохранение места в Ла Лиге по итогам сезона. «Эспаньол» вылетел в Сегунду спустя два сезона после возвращения в Ла Лигу.

На 18-м месте по итогам сезона могут оказаться шесть команд. Это «Вальядолид» (39 очков), «Сельта» и «Альмерия» (по 40 очков), «Валенсия», «Хетафе» и «Кадис» (у всех – 41 очко).

Таким образом, команда, которая покинет Ла Лигу вместе с «Эспаньолом» и «Эльче», опеределится в заключительном туре.

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36 комментариев

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blaugrano
Плотность очень высокая в нижней половине таблицы Ла Лиги. Перед последним туром даже Кадис с 13 места может вылететь.
+30
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+27
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bulldozer
Да, приятно, что в следующем сезоне обойдемся без этих прихвостней мадридского реала с замашками дикарей.
+50
-25
+25
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CriminalJoint62
Респект Ла Лиге. Даже 40 очков может не хватить
+14
0
+14
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max hard
держись Валенсия,тебе нельзя вылетать
+11
-1
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Kyrlumba
это прекрасно
+13
-4
+9
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komarsky
Ответ Роман Глухов
Кадис никак не может ,команды ниже, хетафе и Вальядолид играют между собой))
Я тоже удивился, но могут, если Валенсия наберёт очки, Вальядолид победит Хетафе и Кадис проиграет, то Кадис окажется ниже их всех
+5
0
+5
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Ivan Vladyko
Не только плотность высокая, но и гроссмейстерскрие 40 очков, о которых постоянно вещают в АПЛ - могут и не спасти в кои-то веки. И большие шансы, что не спасут таки
+4
0
+4
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Uragan Boy
И чтобы эспаньол больше не появлялся в ла лиге!
+10
-7
+3
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Uragan Boy
Редкая концовка в ла лиге
+3
0
+3
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Andria Managadze
Ответ Барсик Юрана
Надеюсь Валенсия вылетит
за Мамардашвили
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Комил Мирзаев
радует
+3
-1
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Безумный Макс
Ответ Барсик Юрана
Надеюсь Валенсия вылетит
обиженный мадридиста?!)
надейтесь дальше)
+1
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0rbit
Хоселу и Дардер усилят любой клуб начиная с матрасов и ниже.
0
0
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Роман Глухов
Кадис никак не может ,команды ниже, хетафе и Вальядолид играют между собой))
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Dimland
А где же самый сложный расклад:
- Вальядолид побеждает Хетафе,
- Сельта и Альмерия играет вничью.
- Валенсия и Кадис проигрывают (Хетафе ранее проиграл Вальядолиду)

Получается Вальядолид с 42 очками на 13 место поднимается, а у Кадиса, Хетафе, Альмерии, Валенсии и Сельты по 41 очку, и кто-то из них должен вылететь...
Вопрос кто?)
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master_of_dzen
Это все конечно замечательно, но напишите что Гранада и Лас Пальмас возвращаются. Одни после годичного отсутствия, возвращение других заняло дольше времени.
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OldRedWhite
Ответ Барсик Юрана
Надеюсь Валенсия вылетит
Для этого Эспаньолу не надо было сегодня пропускать на 3-ей добавленной от этих мышей .
Катастрофа , конечно, для них !
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Val Smith
Ответ Безумный Макс
обиженный мадридиста?!) надейтесь дальше)
С дэддства за Валенсию?)
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