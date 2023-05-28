«Лестер» и «Лидс» вылетели из АПЛ, «Эвертон» спасся в последнем туре.

« » в заключительном туре АПЛ обыграл «Борнмут» (1:0) и набрал 36 очков в таблице. Благодаря этой победе команда Шона Дайча сохранила место в АПЛ.

« » тоже выиграл – у «Вест Хэма» (2:1). Однако набранных 34 очков не хватило для сохранения места в АПЛ. «Лестер» играл в АПЛ с сезона-2014/15, а в сезоне-2015/16 стал чемпионом Англии.

Вместе с «Лестером» в чемпионшип вылетел « », набравший 31 очко. Команда провела в АПЛ три года.

Ранее АПЛ покинул « », занявший 20-е место в таблице.

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