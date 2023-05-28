«Лестер» и «Лидс» вылетели из АПЛ. «Эвертон» спасся в последнем туре

Теги Эвертон премьер-лига Англия Лидс Саутгемптон Лестер чемпионшип Футбол

«Лестер» и «Лидс» вылетели из АПЛ, «Эвертон» спасся в последнем туре.

«Эвертон» в заключительном туре АПЛ обыграл «Борнмут» (1:0) и набрал 36 очков в таблице. Благодаря этой победе команда Шона Дайча сохранила место в АПЛ.

«Лестер» тоже выиграл – у «Вест Хэма» (2:1). Однако набранных 34 очков не хватило для сохранения места в АПЛ. «Лестер» играл в АПЛ с сезона-2014/15, а в сезоне-2015/16 стал чемпионом Англии.

Вместе с «Лестером» в чемпионшип вылетел «Лидс», набравший 31 очко. Команда провела в АПЛ три года.

Ранее АПЛ покинул «Саутгемптон», занявший 20-е место в таблице.

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113 комментариев

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Johnie
За Лестер обидно.
+109
-12
+97
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Дмитрий Сотников
Как же сильно везёт Эвертону 2-ой сезон
+64
-3
+61
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Filipp Gorski
За Лис обидно
Но нужно было усиливать команду и звать нормального тренера после Роджерса
Ладно надеюсь вернутся через сезон
+49
-2
+47
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Ответ Дмитрий Сотников
Как же сильно везёт Эвертону 2-ой сезон
Как Гамбургу чуть ранее. Потом вылетят так, что хрен вернешься
+38
-1
+37
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Виктор Ключарев
Ответ Johnie
За Лестер обидно.
Их сказка к сожалению закончилась когда разбился президент... (((
+37
-3
+34
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EvertoniaMen
Ответ Акира_1
Эвертон тоже заслуживал Шипа, но очки, набранные супер Лэмпардом, зарешали хаха 😄
Зарешали очки, набранные Дайчем. А вот если бы клуб вылетел, тут бы зарешал Фрэнк
+25
-1
+24
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Безумный Макс
Ответ Johnie
За Лестер обидно.
за Лидс тоже
+28
-7
+21
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Красный чай
После смерти владелеца Лестера его сынок как то плохо заботился о клубе, денег на трансферы не давал... Если бы хотя бы выделил на вратаря перед сезоном то не вылетели бы наверняка.
+17
-1
+16
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Balt
За Лестер и Лидс обидно, но сами виноваты что очков недобрали.
+16
-2
+14
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Акира_1
Эвертон тоже заслуживал Шипа, но очки, набранные супер Лэмпардом, зарешали хаха 😄
+16
-5
+11
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Lexxxus
Помните, сколько людей в комментах болело и "плакало от счастья" после сенсационного чемпионства Лестера? Все они испарились и о Лестере не вспоминали с тех пор, и врядли расстроились вылету.
+11
-5
+6
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xion76
Лэмпард спас Эвертон, уйдя из него)
+5
0
+5
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Ivchev
На спортсе показывают на первом экране результаты матчей лиги. Но видимо место ограничено, и не все видны сразу, часть скрыто. Так вот, в последнем туре самые важные матчи были Эвертона и Лестера. Именно их НЕ БЫЛО видно (еще и астон вилла по моему).
Забота по пользователей!
+4
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EvertoniaMen
Даааааааааааа!!!!
+7
-4
+3
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Амбарцум Амбарцумян
Ответ Красный чай
После смерти владелеца Лестера его сынок как то плохо заботился о клубе, денег на трансферы не давал... Если бы хотя бы выделил на вратаря перед сезоном то не вылетели бы наверняка.
Владелец и спонсор Лестера дюти фри магазин, недавно был коронавирус, из-за этого дела Лестера пошли плохо
+4
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Я всех их сделал
Лестеру симпатизировал после их чемпионства, и ещё Саутгемптону, и вот оба вылетели в один сезон. Но если святые давно к этому шли, то падение лис получилось стремительным - ещё в 2020 и 2021 уверенно шли в четвёрке оба сезона, упуская путёвку в ЛЧ в последнем туре, в прошлом сезоне сдали уже, но всё равно финишировали в десятке, никто не мог представить такой вылет, но когда у тебя в команде вратарь и оборона такого низкого уровня, то даже атака - а она у Лестера лучшая среди всей второй десятки - не может компенсировать такие провалы. Надеюсь что вернутся уже прямо через год, а не зависнут там на несколько лет, жаль что буквально пары очков не хватило опередить бездарный Эвертон, который уж давно заслужил чемпионшип, но каждый раз отскакивает.
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Jovana Jovičić
Вместо Саутгемптона бы Эвертон, было бы вообще хорошо.
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Тюменский медвежонок
за что все Лестер Сити жалеют? вы их игры смотрели в этом сезоне? они не случайно как-то вылетели или еще чего... абсолютно заслуженно, потому что играли весь сезон ужасно, бездарно и дело не в Роджерсе, а в тех футболистах которых годами слухами в другие клубы отправляли и видно что вся это шайка уже давно за Лестер играть не хочет и собственно "через силу" провели сезон в составе Лестера и что самое главное сейчас все разбегутся и Лестер на годы в Чемпионшипе застрянет
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Макс237
В смысле эвертон спасся? он и не вылетал перед последним туром.
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Wekil
Ответ Виктор Ключарев
Их сказка к сожалению закончилась когда разбился президент... (((
Они после этого 2 раза 5 место заняли и продали Магваера)
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Pokrishkin
Лестер жаль. Эвертону вылет был бы полезнее для перезагрузки.
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Шукурмирзо Болтаев
Эх, мой любимый Лестер. В не хорошие руки попал.
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С 2009 года здесь
Харви Барнса в Челси бы
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llolishe
Мерсисайдское дерби)
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AmanEsen
Сэм Эллардайс уже со второй командой подряд вылетает, крайне бесполезный старпер
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