«Реал» получил четверку от «Жироны», покер Кастельяноса, «Ак Барс» победил ЦСКА, болельщица «Спартака» выиграла млн за Fan ID, теннисисты подписали декларацию нейтральности для «Уимблдона» и другие новости

1. 31-й тур Ла Лиги стартовал с суперсенсации: «Жирона» дома отгрузила «Реалу» четверку, а нападающий Валентин Кастельянос (у парня крутейшая биография) сделал покер. Четыре гола от одного игрока в Примере «Мадрид» не пропускал 76 лет. «Барса» сегодня может оторваться от «Реала» на 14 очков. Остальные результаты дня – здесь.

2. «Ак Барс» остается в игре – в пятом матче финала Кубка Гагарина казанцы победили ЦСКА и сократили отставание в серии – 2-3. Армейцы не смогли реализовать большинство после удаления Юдина, ударившего головой соперника. Федоров после матча отметил силовую игру «Ак Барса» в первом периоде.

3. Болельщица «Спартака» Стефания Мищерская выиграла миллион рублей в розыгрыше среди оформивших Fan ID. Фанатам Андрею и Баходиру повезло меньше – за попытку пройти на матч в Нижнем по чужим Fan ID они загремели в полицию.

4. Российские теннисисты подписали декларацию нейтральности для участия в «Уимблдоне». Тем временем спецдокладчик ООН Александра Ксантаки заявила, что запрет участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях нарушает права человека.

5. Олимпийская чемпионка Габриэла Пападакис готовит программы в паре с американкой Мэдисон Хаббелл.

6. НХЛ. «Даллас» всухую обыграл «Миннесоту» (3-2 в серии), Капризов опять без очков. «Айлендерс» с 34 сэйвами Сорокина продлили серию с «Каролиной» (2-3). Все результаты – здесь.

7. Полиция начала проверку из-за травмирования Кади в матче со «Спартаком». Момент был действительно страшный.

8. НБА. Плей-офф. 38 очков Янга помогли «Атланте» обыграть «Бостон» (2-3 в серии), «Денвер» завершил серию против «Миннесоты» (4-1).

9. По данным «СЭ», Боб Хартли возвращается в «Авангард». Сам тренер не подтвердил, но и не опроверг слухи.

10. Гонщик и депутат от «Единой России» Антон Немкин врезался в машину соперника после финиша заезда СМП РСКГ и травмировал инженера.

11. Группа t.A.T.u выступит перед матчем «Зенит» – «Спартак».

12. УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков, если решение по делу о финансовых махинациях не примут до начала августа.

13. Президент УЕФА Александер Чеферин назвал возможным проведение игр Лиги чемпионов в США.

14. Новый формат уик-энда «Ф-1» со спринтом и 2 квалификациями дебютирует на Гран-при Азербайджана.

15. Форвард «Спартака» Александр Соболев стал и. о. главного тренера своего медиафутбольного клуба «Бей Беги».

Цитаты дня

Тренер «Балтики» Мичков о спонсорах клубов: «Не понимаю разницы между «Газпромом» и «Лукойлом». И там, и там – нефть и газ, которые, по идее, принадлежат народу»

Уткин – Собчак: «Позабавило противопоставление: Савин уехал, а Василий – тут. Ксения, ты сама и уехала, и не уехала сразу, как-то попой ерзаешь. Я буду здесь по принципу Ахматовой»

Губерниев о Fan ID: «Закон не ко двору пришелся, надо что-то менять. На РПЛ не ходят болельщики, на Кубок ходят – странно»

Гарри Каспаров*: «Фетисов когда-то был приличным человеком, но сделал свой выбор»

Защитник «Оренбурга» Гойкович: «Русские – холодные люди, более закрытые. Что сложного сказать соседу: «Привет, как дела? Что нового?»

* – Гарри Каспаров признан иноагентом в России.