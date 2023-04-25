Полиция начала проверку из-за травмирования Кади в матче со «Спартаком»

Полиция начала проверку в связи с травмированием игрока «Краснодара» Кади.

Напомним, в начале второго тайма матча со « » (3:4) полузащитник «быков» врезался головой в плечо Георгия Джикии во время борьбы в воздухе, после чего потерял сознание.

Капитан красно-белых оказал Кади первую помощь до прибытия медицинской бригады, вытащив запавший язык. Полузащитник « » был доставлен со стадиона в больницу. У него выявлено сотрясение мозга и несколько переломов.

Полиция начала проверку по факту травмирования футболиста, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник, знакомый с ходом проверки.

«24 апреля в ГКБ имени Боткина нарядом скорой помощи с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга поступил Кади Юри Боржис Малиновски, игрок футбольного клуба «Краснодар». Во время футбольного матча он столкнулся с другим футболистом на стадионе «Открытие Банк Арена».

По данному факту ОМВД России по району Покровское-Стрешнево проводится проверка», – заявил источник.

Отмечается, что информация о происшествии поступила в полицию от врачей Боткинской больницы.

Страшный момент с травмой головы Кади. Джикия – красавец, вытащил запавший язык

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол