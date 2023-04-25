Полиция начала проверку из-за травмирования Кади в матче со «Спартаком»

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы Краснодар Георгий Джикия Кади Футбол

Полиция начала проверку в связи с травмированием игрока «Краснодара» Кади.

Напомним, в начале второго тайма матча со «Спартаком» (3:4) полузащитник «быков» врезался головой в плечо Георгия Джикии во время борьбы в воздухе, после чего потерял сознание.

Капитан красно-белых оказал Кади первую помощь до прибытия медицинской бригады, вытащив запавший язык. Полузащитник «Краснодара» был доставлен со стадиона в больницу. У него выявлено сотрясение мозга и несколько переломов.

Полиция начала проверку по факту травмирования футболиста, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник, знакомый с ходом проверки.

«24 апреля в ГКБ имени Боткина нарядом скорой помощи с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга поступил Кади Юри Боржис Малиновски, игрок футбольного клуба «Краснодар». Во время футбольного матча он столкнулся с другим футболистом на стадионе «Открытие Банк Арена».

По данному факту ОМВД России по району Покровское-Стрешнево проводится проверка», – заявил источник. 

Отмечается, что информация о происшествии поступила в полицию от врачей Боткинской больницы.

Страшный момент с травмой головы Кади. Джикия – красавец, вытащил запавший язык

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89 комментариев

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Дмитрий
Ответ Mmzz
Совсем уже кукухой поехали? Где дно, которое они ищут?
Нет никакого дна. О всех ситуациях с подобными травмами медики сообщают в полицию. Касается контроля травмоопасности на работе. И участковый обязан выяснить обстоятельства, не было ли нарушений со стороны работодателя. Точно также сообщают если палец сломал в обед) В данном случае очень громко: полиция начала…) формальность, не более
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romanisti89
Ответ Лурц
Нанесена тяжёлая травма, а это попахивает уголовным делом. Проводится стандартная проверка. Если не усмотрят в этом целенаправленного действия, то уголовное дело возбуждаться не будет.
я так понимаю в боксе и юфс все уголовники?
+65
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Франческо Тотти
обычное дело, больница сообщает о пострадавших в полицию, банальная процедура.
Особенно хорошо работает с детьми сейчас, где врачи докладывает о травмах, синяках, переломах и прочем. Сталкивался. Брали объяснения.
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Сергей Круглов
По поводу получения травмы врачи обязаны сообщить в полицию, полиция обязана начать проверку, проверка выявит получения травмы во время спортивного соревнования, проверка закончится. Стандартная процедура, не понимаю зачем так все возбудились
+25
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Slavnov
Ответ Mmzz
Совсем уже кукухой поехали? Где дно, которое они ищут?
А в чем дно то?они обязаны это делать,поступил чел,с серьезной травмой головы,врачи обязаны сообщить,менты отреагировать
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Mmzz
Совсем уже кукухой поехали? Где дно, которое они ищут?
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Senchas
Ответ Кайван белоглазый
А когда керж Диканю голову пробил, была полицейская проверка? Ему тоже лицо по частям собирали. Никаких клубных пристрастий, просто не припоминаю.
я думаю, что проверка проходит после любых столкновений, влекущих поездку в больницу. просто СМИ решили только сейчас об этом написать
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Евгений Семенченко
вот очень интересно,какая может быть проверка?они там где криминал усмотрели???
+31
-20
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Gleboff
Все правильно, по протоколу. Его же отвезли в обычную городскую больницу. Врачи обязаны при поступлении пострадавших с травмами такого рода сообщать в полицию. А те в свою очередь должны провести проверку по этому факту.
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ТТД Бубнова
Ответ romanisti89
я так понимаю в боксе и юфс все уголовники?
Именно по этому Хабиб не дрался, а обнимался
+11
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igls54
Свободу Георгию Джикия! Нет полицейскому произволу!
+10
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Shuller18
Ответ Евгений Семенченко
вот очень интересно,какая может быть проверка?они там где криминал усмотрели???
Я так понимаю, это стандартная процедура, формальность, которую быстро закроют. Это как если в травму с огнестрелом приехать, по-любому начнут выяснять, как и где получил.
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Антон Фалафель
Будет ржака, если Джикии предявят статьи по хулиганке и телесным
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Катя СПб
Ответ Сергей Круглов
По поводу получения травмы врачи обязаны сообщить в полицию, полиция обязана начать проверку, проверка выявит получения травмы во время спортивного соревнования, проверка закончится. Стандартная процедура, не понимаю зачем так все возбудились
Затем, что сообщили об этом. Ведь даже перелом ноги на матче подходит под описание.Возможно для каждого. травмированного. такая процедура. Но почему-то Спортс решил именно про эту травму написать.
Исписались писаки похоже,, что больше писать не о чем
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Senchas
Ответ Игорь Южный
У него контракт с футбольным клубом, в котором все риски учтены, какая проверка?
обыкновенная. или в больницу с контрактом сразу едут доказывать? или может всем на слово поверить, что это футболист? обычная формальность, которая не будет иметь продолжения
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jonnysilverhand01
Ответ Rinat Khudayberdin
ух ты, что я только что прочитал?! можно поподробнее пожалуйста?!
Ты посмотри передачи того времени на НТВ, много нового узнаешь. Еще почитай кто такой Литвиненко и как он умер.

«Рязанский сахар». Передача НТВ «Независимое расследование» от 24 марта 2000 г.

Можешь найти массу расследований, только именно того времени, а потом подумай, кто с помощью всех терактов поднял себе рейтинг до небес, а после непонятного убийства отца Кадырова, поставив его сына, кавказский вопрос был закрыт. Там даже примат сможет логически понять кому и зачем это все было выгодно.
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Rinat Khudayberdin
Ответ Mmzz
Совсем уже кукухой поехали? Где дно, которое они ищут?
нормальная практика, в хоккее особенно, отпишутся и все, но формальность соблюсти обязанны
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Древний спартач
Вы это серьёзно ? Полиции нечем заняться ? А на басмачей времени не хватает ..
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andreyv19
Ответ Древний спартач
Вы это серьёзно ? Полиции нечем заняться ? А на басмачей времени не хватает ..
Кади Юри Боржис - чем не басмач?)))
Или Джикия)))
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Владимир Ш
Ответ Дмитрий
Нет никакого дна. О всех ситуациях с подобными травмами медики сообщают в полицию. Касается контроля травмоопасности на работе. И участковый обязан выяснить обстоятельства, не было ли нарушений со стороны работодателя. Точно также сообщают если палец сломал в обед) В данном случае очень громко: полиция начала…) формальность, не более
Не обязательно нарушение работадателя. Врачи обязаны все травмы передавать в увд (хорошо бы с анамнезом, но увы, это редко), а там пусть разбираются
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stoudemire
могу понять негодующие комментарии тут на ветке, но я так понимаю это обычная бюррократическая процедура: игрок поступил в больничку с травмами, дали ход информации о травмах в полицию по факсограмме ну и пока разберутся время пройдет.
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Владимир Данилов
Это что теперь, Джикию лишат FAN-ID? Это будет просто кульминация всего действа.
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Adeen
Формальность, поданная как горячая новость. Кстати, не первый раз уже.
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Матвей Суицидин
Ну все Джикию посадят)))
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Кирилл.С-Пб
Лет 10 дадут. Условно )))
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