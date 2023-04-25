Полиция начала проверку из-за травмирования Кади в матче со «Спартаком»
Полиция начала проверку в связи с травмированием игрока «Краснодара» Кади.
Напомним, в начале второго тайма матча со «Спартаком» (3:4) полузащитник «быков» врезался головой в плечо Георгия Джикии во время борьбы в воздухе, после чего потерял сознание.
Капитан красно-белых оказал Кади первую помощь до прибытия медицинской бригады, вытащив запавший язык. Полузащитник «Краснодара» был доставлен со стадиона в больницу. У него выявлено сотрясение мозга и несколько переломов.
Полиция начала проверку по факту травмирования футболиста, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник, знакомый с ходом проверки.
«24 апреля в ГКБ имени Боткина нарядом скорой помощи с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга поступил Кади Юри Боржис Малиновски, игрок футбольного клуба «Краснодар». Во время футбольного матча он столкнулся с другим футболистом на стадионе «Открытие Банк Арена».
По данному факту ОМВД России по району Покровское-Стрешнево проводится проверка», – заявил источник.
Отмечается, что информация о происшествии поступила в полицию от врачей Боткинской больницы.
Страшный момент с травмой головы Кади. Джикия – красавец, вытащил запавший язык
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Особенно хорошо работает с детьми сейчас, где врачи докладывает о травмах, синяках, переломах и прочем. Сталкивался. Брали объяснения.
Исписались писаки похоже,, что больше писать не о чем
«Рязанский сахар». Передача НТВ «Независимое расследование» от 24 марта 2000 г.
Можешь найти массу расследований, только именно того времени, а потом подумай, кто с помощью всех терактов поднял себе рейтинг до небес, а после непонятного убийства отца Кадырова, поставив его сына, кавказский вопрос был закрыт. Там даже примат сможет логически понять кому и зачем это все было выгодно.
Или Джикия)))