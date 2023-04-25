Олимпийская чемпионка Габриэла Пападакис готовит программы в паре с американкой Мэдисон Хаббелл

Французская фигуристка Пападакис ставит программы в дуэте с американкой Хаббелл.

Об этом сообщает издание Slate.

– олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира, – двукратный призер Олимпийских игр.

Пападакис и Хаббелл планируют опубликовать свои выступления в соцсетях.

Таким образом спортсменки планируют убедить Международный союз конькобежцев ( ) разрешить выступления однополых дуэтов в парном катании и танцах на льду.

«Как победители и призеры Олимпийских игр мы имеем возможность открыть эту дверь и, надеюсь, побудить людей говорить об этом», – отметила Хаббелл.

Везде пишут, что в фигурке разрешили однополые дуэты. Стойте, это вообще не так!