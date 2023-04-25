Олимпийская чемпионка Габриэла Пападакис готовит программы в паре с американкой Мэдисон Хаббелл

Теги ISU танцы на льду Габриэла Пападакис Мэдисон Хаббелл Фигурное катание

Французская фигуристка Пападакис ставит программы в дуэте с американкой Хаббелл.

Об этом сообщает издание Slate. 

Габриэла Пападакис – олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира, Мэдисон Хаббелл – двукратный призер Олимпийских игр.

Пападакис и Хаббелл планируют опубликовать свои выступления в соцсетях. 

Таким образом спортсменки планируют убедить Международный союз конькобежцев (ISU) разрешить выступления однополых дуэтов в парном катании и танцах на льду.  

«Как победители и призеры Олимпийских игр мы имеем возможность открыть эту дверь и, надеюсь, побудить людей говорить об этом», – отметила Хаббелл.

Везде пишут, что в фигурке разрешили однополые дуэты. Стойте, это вообще не так! 

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68 комментариев

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АлкоЛоко
что дальше? пара Сизерон-Браун ?
+43
-1
+42
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Свет19
А в 2007 году в фильме "Лезвия славы: Звездуны на льду" это было комедией. :)
+19
-1
+18
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адекват
Может реально инопланетяне захватили планету Земля? То что сейчас происходит практически везде - противоестественно. Такими темпами конец точно ускорится
+20
-5
+15
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MockingBird
Я бы ещё поняла, если бы это было отдельной дисциплиной. Но они ж хотят "убедить ISU разрешить выступления однополых дуэтов в парном катании и танцах на льду", т.е. наряду с традиционными дуэтами! По-моему это очередная пропаганда ЛГБТ 🙄
+14
-4
+10
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Ostinato
Ответ АлкоЛоко
что дальше? пара Сизерон-Браун ?
Ой, а я бы глянула. Может нереально круто выйти. Ну, что девушки? Им сложно друг друга поднимать или вращать в условном тодесе, а вот парни могут.
Ну и опять таки вас же не смущают в балете вариации, где танцуют две девушки или в синхронном плавании дуэты выступают, так почему вдруг в фк не выделить это в отдельный разряд?
+14
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+8
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Скелет_Полишинеля
Ответ АлкоЛоко
что дальше? пара Сизерон-Браун ?
Вейр/Ледюк)))
+9
-1
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Храбрая виолончелистка
Выложили уже 10-ти секундный ролик. Медисон пытается поднять в поддержку Габриэлу. Не знаю, сомнительная эстетическая ценность именно этого элемента. Выглядит натужно...Дамы пожалели спину Гийома?
+5
0
+5
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Nolimetangere
Во-первых, однополым парам в фигурке больше ста лет уже. Даже на мировых первенствах выступали. Удивительно необразованные чемпионки ныне пошли. Во-вторых, отказ от "гендерных ролей" в парных видах приведет к полному вытеснению с пьедесталов женщин. Конечно, чемпионкой какой-нибудь условной Швеции еще сможет стать пара из девочек, потому что мальчики занимаются только хоккеем. Но на мире вся первая десятка будет исключительно из мужиков. Потому что как бы ни боролась Габичка, но законы природы не отменить. Впрочем, из пункта один мы уже выяснили, что с образованностью у нее не очень. Ну или она женоненавистница и хочет именно победы шовинизма. Такое тоже нельзя исключать.
+5
0
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Vendetta4111323
Отвратительно выглядит, противоестественно
+12
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Валерий Петров
Ответ Dr. J 24
2 девушки это красиво, а вот 2х мужиков не надо.
Это почему же? Дискриминация по половому признаку! ))
+5
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Светлана Менова
Ответ Анна Беляева
Собственно, а чего все возбудиллись? В синхронном плавании есть дуэты: две девочки показывают программу. Вполне себе нормальный вид. Есть танцы с партиями на двух мужчин - тоже никого не возмущает. Пусть пробуют. Будет два дополнительных вида в ФК, кому хуже от этого?
Хуже не будет, главное, чтобы не вместе с разнополыми, а отдельно.
+4
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Евгений Румкин
Бред полный! Это будет деградация фигурного катания!
+8
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Светлана Менова
Ответ Свет19
А в 2007 году в фильме "Лезвия славы: Звездуны на льду" это было комедией. :)
Лезвия славы на самом деле очень правдивый фильм о фигурном катании)) Тот же Риппон его обожает. Хотя по нынешнем временам он дико неполиткорректный.
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Александр Крольков
Надо строить стену. И минировать.
+6
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Евгений Румкин
Ответ АлкоЛоко
что дальше? пара Сизерон-Браун ?
дюнамель-вагнер
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Kuryanin
Срамота!
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Ольга Байкова
Ответ fewral
А почему нет? В синхронном плавание же есть дуэты...
Знаете значение слова синхронное?
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Анна Беляева
Собственно, а чего все возбудиллись? В синхронном плавании есть дуэты: две девочки показывают программу. Вполне себе нормальный вид. Есть танцы с партиями на двух мужчин - тоже никого не возмущает. Пусть пробуют. Будет два дополнительных вида в ФК, кому хуже от этого?
+10
-8
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Кошка Матраскина
Не удивлюсь если они откроют и эту дверь. В том мире давно все перевернулось с ног на голову
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Сергей Жарковский
Содом и Гоморра,а не фигурное катание!😱
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Бу!
Ответ fewral
А почему нет? В синхронном плавание же есть дуэты...
это будут пары, а не дуэты
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Pentrak
Вообще, перспективная идея. Только пусть сразу 2 вида вводят, а не один.
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Бу!
Ответ Анна Беляева
Собственно, а чего все возбудиллись? В синхронном плавании есть дуэты: две девочки показывают программу. Вполне себе нормальный вид. Есть танцы с партиями на двух мужчин - тоже никого не возмущает. Пусть пробуют. Будет два дополнительных вида в ФК, кому хуже от этого?
вы должно быть не понимаете, для чего это делается.
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fewral
А почему нет? В синхронном плавание же есть дуэты...
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altre
Тяжелый случай. Они собираются без поддержек конкурировать? Очень надеюсь, что до этого дело не дойдет.
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