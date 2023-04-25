Олимпийская чемпионка Габриэла Пападакис готовит программы в паре с американкой Мэдисон Хаббелл
Французская фигуристка Пападакис ставит программы в дуэте с американкой Хаббелл.
Об этом сообщает издание Slate.
Габриэла Пападакис – олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира, Мэдисон Хаббелл – двукратный призер Олимпийских игр.
Пападакис и Хаббелл планируют опубликовать свои выступления в соцсетях.
Таким образом спортсменки планируют убедить Международный союз конькобежцев (ISU) разрешить выступления однополых дуэтов в парном катании и танцах на льду.
«Как победители и призеры Олимпийских игр мы имеем возможность открыть эту дверь и, надеюсь, побудить людей говорить об этом», – отметила Хаббелл.
Везде пишут, что в фигурке разрешили однополые дуэты. Стойте, это вообще не так!
Ну и опять таки вас же не смущают в балете вариации, где танцуют две девушки или в синхронном плавании дуэты выступают, так почему вдруг в фк не выделить это в отдельный разряд?