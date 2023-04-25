Форвард «Жироны» Кастельянос сделал покер в матче с «Реалом»
Валентин Кастельянос забил четыре гола в ворота «Реала».
«Жирона» принимает мадридский клуб (4:1, второй тайм) в матче 31-го тура чемпионата Испании.
24-летний нападающий оформил покер к 62-й минуте игры.
Кастельянос забил первый мяч на 12-й минуте, второй – на 24-й, третий – на 46-й, четвертый – на 62-й.
На счету аргентинского форварда теперь 11 голов в 28 матчах сезона Ла Лиги.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Жирона» – «Реал».
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
115 комментариев