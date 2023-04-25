Форвард «Жироны» Кастельянос сделал покер в матче с «Реалом»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Жирона Валентин Кастельянос Футбол

Валентин Кастельянос забил четыре гола в ворота «Реала».

«Жирона» принимает мадридский клуб (4:1, второй тайм) в матче 31-го тура чемпионата Испании.

24-летний нападающий оформил покер к 62-й минуте игры.

Кастельянос забил первый мяч на 12-й минуте, второй – на 24-й, третий – на 46-й, четвертый – на 62-й.

На счету аргентинского форварда теперь 11 голов в 28 матчах сезона Ла Лиги.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Жирона» – «Реал».

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

115 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Убойная у него конечно сегодня реализация, матч жизни проводит. Защита сегодня выступает в качестве зрителя.
+96
-6
+90
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Голивец
Ответ Melnica
Правильный заголовок: Аргентинский нападающий сделал покер против реала
за каталонский клуб
+79
-2
+77
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Я всех их сделал
Ответ ConorNite
Не помню, когда в последний раз Реал пропускал 4. Еще сильнее не помню, кто последним делал покер в ворота Реала.. Жирона сегодня в истинном огне
Реал от Барсы 4 получал дома год назад, как это можно не помнить, там постоянно разгромы с 4-5 голами, Реал это не тот клуб, в отношении которого по пропущенным можно говорить не помню, да и Валенсия им помнится 4 забивала, может кто-то ещё. А покер видимо Лёва, хет-трики то были, но вот покер вроде нет.
+78
-14
+64
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Владимирович
Как говорится это его день , считай на лето себе повышение заработал
+66
-3
+63
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnica
Правильный заголовок: Аргентинский нападающий сделал покер против реала
+58
-8
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zh_asik
Аргентинец из каталонской команды 4покает Мадрид. Где-то я это уже видел 🤔
+66
-31
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мадридский тролль
Ответ ConorNite
Не помню, когда в последний раз Реал пропускал 4. Еще сильнее не помню, кто последним делал покер в ворота Реала.. Жирона сегодня в истинном огне
В Европе - Лева. В ЛЛ - никто в 21 веке. До сих пор.
+33
-1
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arman FCSM
День Святого Валентина в Каталонии 25 апреля. Теперь официально
+34
-10
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d.xoxlov
Ответ Ignazio DE Alter
что общего между Левандовским и Кастельяносом?🤔
Количество букв в фамилии?
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
воен
Ответ Melnica
Правильный заголовок: Аргентинский нападающий сделал покер против реала
Тогда уж "аргентинский нападающий каталонской команды оформил покер против Реала". Звучит?
+22
-3
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ConorNite
Не помню, когда в последний раз Реал пропускал 4. Еще сильнее не помню, кто последним делал покер в ворота Реала.. Жирона сегодня в истинном огне
+21
-12
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ОттоДракула
Ответ Arman FCSM
День Святого Валентина в Каталонии 25 апреля. Теперь официально
А в Мадриде сегодня, видимо, день клоуна.
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
Фарм клуб Сити готовит Реал к Сити)
+14
-7
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Милитао бразильский Кутепов
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Кастельянос теперь 6 игрок в истории Ла Лиги, который сделал покер Реалу, исторический момент
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Абдул Абакаев
Ответ ConorNite
Не помню, когда в последний раз Реал пропускал 4. Еще сильнее не помню, кто последним делал покер в ворота Реала.. Жирона сегодня в истинном огне
год назад от барсы на бернабео
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr@k
Покерльянос!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
v.belorussky
Унижением третьего мадридского удовлетворён.
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cukken
А Винисиус перед всем стадионом потирает нашивку… какое же дно у него в голове, на моей памяти не было таких закомплексованных игроков. Потом удивляется, почему его не любят всем миром.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
waleri
Вопрос только один - сколько завтра будет рыночная стоимость Валентино?!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shadow1882
Ну всё, теперь уедет в Мадрид к Эль Чоло или в условную Севилью)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Владимирович
Навёл справку , чуваку всего 24 года, это его 14 гол в текущей ЛаЛиге. В 2021 году в млс выиграл гонку снайперов. В общем летом ждём в топовом клубе
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кто-то
Ух ты, покер Реалу даже Месси не делал
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnica
Ответ Кирилл Голивец
за каталонский клуб
И у этого бомбардира 2 буквы "С" в фамилии
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Сырчин
Ответ zh_asik
Аргентинец из каталонской команды 4покает Мадрид. Где-то я это уже видел 🤔
Месси ни разу не делал покер против Реала. Он и в подметки Кастельяносу не годится.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий