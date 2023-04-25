Валентин Кастельянос забил четыре гола в ворота «Реала».

« » принимает мадридский клуб (4:1, второй тайм) в матче 31-го тура чемпионата Испании.

24-летний нападающий оформил покер к 62-й минуте игры.

забил первый мяч на 12-й минуте, второй – на 24-й, третий – на 46-й, четвертый – на 62-й.

На счету аргентинского форварда теперь 11 голов в 28 матчах сезона Ла Лиги.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Жирона» – « ».

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