«Реал» пропустил 4 гола от одного игрока в Ла Лиге впервые за 76 лет

«Реал» пропустил четыре мяча от одного игрока в Ла Лиге впервые за 76 лет.

Нападающий «Жироны» оформил покер в матче с мадридским клубом в 31-м туре чемпионата Испании.

Это первый покер в ворота «Реала» в рамках Примеры с 1947 года, когда пять голов мадридцам забил Эстебан Эчаваррия.

Всего в истории Ла Лиги это пятый покер в ворота « ».

В Лиге чемпионов покер в ворота «Реала» в последний раз удалось сделать Роберту Левандовскому в 2013 году.

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