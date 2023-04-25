«Реал» пропустил 4 гола от одного игрока в Ла Лиге впервые за 76 лет

Теги Реал Мадрид Ла Лига Жирона Валентин Кастельянос Футбол

«Реал» пропустил четыре мяча от одного игрока в Ла Лиге впервые за 76 лет.

Нападающий «Жироны» Валентин Кастельянос оформил покер в матче с мадридским клубом в 31-м туре чемпионата Испании.

Это первый покер в ворота «Реала» в рамках Примеры с 1947 года, когда пять голов мадридцам забил Эстебан Эчаваррия.

Всего в истории Ла Лиги это пятый покер в ворота «Реала».

В Лиге чемпионов покер в ворота «Реала» в последний раз удалось сделать Роберту Левандовскому в 2013 году.

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101 комментарий

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TinTin
Говорят после третьего забитого гола, на скамейке запасных появился Гвардиола и требовал заменить Кастельяноса
+174
-25
+149
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deadjoker
Вот и реал начал рекорды ставить :))
+69
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+58
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v.belorussky
Похоже, буратины папы Карло слишком высоко задирали нос))
+62
-14
+48
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Muhammad Juraev
Ответ TinTin
Говорят после третьего забитого гола, на скамейке запасных появился Гвардиола и требовал заменить Кастельяноса
Поклонники сливочных уводят взгляд от позорного поражения и опять гонят на Пепа 🤣
+48
-17
+31
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b_arfa
Очередной аргентинец из Каталонии развалил Реал
+46
-18
+28
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rigobersong
Страшно представить, что с ними Холанд сделает:))
+43
-16
+27
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Александр Сырчин
Ответ deadjoker
Вот и реал начал рекорды ставить :))
Лунин вошел в историю.
+24
-1
+23
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internazionale_nerazzurri
Понятное дело, что от «Реала» никуда второе место по-большому счёту не денется, но этот парень теперь всю жизнь сможет говорить, что покер положил королевскому клубу. Поздравляю 🥳
+17
-4
+13
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6tspey7tb5
Ответ TinTin
Говорят после третьего забитого гола, на скамейке запасных появился Гвардиола и требовал заменить Кастельяноса
И Рамос. Парни не дадим забить пятый гол
+15
-3
+12
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Барсик Юрана
Ответ Екн Лор
Лучший игрок мира с кем угодно может такое сделать. Это же не пешеход из 6-й лиги
С аль-вахдой например 😂😂
+17
-8
+9
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Синий туман
У Лунина наверное вообще первый покер в карьере и в Реале от одного игрока
+7
0
+7
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rigobersong
Жаль тренер Жироны пожалел реал и заменил двух лучших игроков атаки:))
+12
-7
+5
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Рамзан Нальгиев
Ответ Екн Лор
Чтобы быть очередным ему надо обанкротить Жирону
или пометь Реал)) /логично
+7
-2
+5
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Ден Ден
Ответ internazionale_nerazzurri
Понятное дело, что от «Реала» никуда второе место по-большому счёту не денется, но этот парень теперь всю жизнь сможет говорить, что покер положил королевскому клубу. Поздравляю 🥳
Почти как покер Аршавина, который тоже в памяти у многих сохранился)
+5
0
+5
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Кирилл
Ответ Arman FCSM
Левандовски: "Я тебе что, шутка какая-то?"
Думаю, в новости имеют ввиду Ла Лигу.
Хотя очень странно, что этот факт не написали.
+4
0
+4
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Рамзан Нальгиев
Ответ Екн Лор
Лучший игрок мира с кем угодно может такое сделать. Это же не пешеход из 6-й лиги
ты про Бургалиньо из Лиги Аравии?
+7
-3
+4
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Андрей Хенто
Кастельянос своим историческим покером сегодня многим обязан Милитао. Полностью провалил сегодняший матч.
+6
-2
+4
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max mystique
Вот это поиграли) класс! Играл один винисиус) остальные просто смотрели) про Эдера я молчу) чел даже не прыгает, просто стоит))) отдельный респект Буэно, отбил всем ноги и ушёл с поля без жк)) лол, заслуженная победа Жироны, с таким отношением к игре у Реала поделом
+3
0
+3
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rarog
Ответ rigobersong
Страшно представить, что с ними Холанд сделает:))
Не уверен что в воротах будет Лунин в ЛЧ
+5
-2
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XavIniesta2008-2015
Ответ TinTin
Говорят после третьего забитого гола, на скамейке запасных появился Гвардиола и требовал заменить Кастельяноса
Полиция юмора уже выехала
+3
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igls54
Реал мыслями уже в ЛЧ
+9
-6
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v.belorussky
Ответ Аморалинни
Опа, болельщик ливерпуля Не подскажешь, как вы с Реалом сыграли?)))
Только стрелки кидать умеем?)
Или по делу есть что сказать?
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Газеров Серов
Королевские днища
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Rafa Mekhraliev
Если бы мне сегодня сказали, что я смогу летать или то, что один игрок Жироны забъет 4 гола Реалу, то я бы поверил в первое.
+2
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Vlad
Просто Реалу эта игра не нужна была, ЛЛ уже отдали, за серебро нет особого желания надрываться. В любом случае в еврокубковой четвёрке. Могут и ушастого взять. Болельщики Барсы, не надо злорадствовать. Вот только интересно, как будет оправдываться завтра этот старичок, выкинутый из Эвертона. Кого теперь будет винить? Доживём - почитаем.
+1
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