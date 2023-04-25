«Реал» пропустил 4 гола от одного игрока в Ла Лиге впервые за 76 лет
«Реал» пропустил четыре мяча от одного игрока в Ла Лиге впервые за 76 лет.
Нападающий «Жироны» Валентин Кастельянос оформил покер в матче с мадридским клубом в 31-м туре чемпионата Испании.
Это первый покер в ворота «Реала» в рамках Примеры с 1947 года, когда пять голов мадридцам забил Эстебан Эчаваррия.
Всего в истории Ла Лиги это пятый покер в ворота «Реала».
В Лиге чемпионов покер в ворота «Реала» в последний раз удалось сделать Роберту Левандовскому в 2013 году.
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Хотя очень странно, что этот факт не написали.
Или по делу есть что сказать?