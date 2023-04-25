Соболев – и. о. главного тренера «Бей Беги». Форвард «Спартака» готовит команду к матчу с Fight Nights Мостового

Александр Соболев стал и. о. главного тренера своего медиафутбольного клуба «Бей Беги».

«Александр уже провел три тренировки и готовит команду к матчу против Fight Nights. Дмитрий Ятченко продолжает работу в роли помощника главного тренера», – сообщает телеграм-канал клуба.

Ранее клуб отстранил главного тренера Александра Низрюхина, которого подозревают в ДТП со смертью пешехода.

«Бей Беги» сыграет с Fight Nights в первом туре третьего сезона Winline Медиалиги. Главным тренером FN является Александр Мостовой, президент клуба – Камил Гаджиев.