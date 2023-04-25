Соболев – и. о. главного тренера «Бей Беги». Форвард «Спартака» готовит команду к матчу с Fight Nights Мостового

Теги Спартак Дмитрий Ятченко премьер-лига Россия Александр Мостовой Александр Низрюхин Камил Гаджиев Александр Соболев Winline Медиалига Бей Беги Fight Nights Медиафутбол

Александр Соболев стал и. о. главного тренера своего медиафутбольного клуба «Бей Беги».

«Александр уже провел три тренировки и готовит команду к матчу против Fight Nights. Дмитрий Ятченко продолжает работу в роли помощника главного тренера», – сообщает телеграм-канал клуба.

Ранее клуб отстранил главного тренера Александра Низрюхина, которого подозревают в ДТП со смертью пешехода.

«Бей Беги» сыграет с Fight Nights в первом туре третьего сезона Winline Медиалиги. Главным тренером FN является Александр Мостовой, президент клуба – Камил Гаджиев.

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24 комментария

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Ебздрогыч
Бей. Беги. Ныряй.
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Назар Игорь
А может именно там ему и место.
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Зелёный гопник
Этого психа нельзя ставить тренером 😅
+8
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Иван Новиков
Сначала показалось, что и. о. Спартака.
+3
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Магомед Саид Амирханов
Как они успевают везде?
+3
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Mark
Бей беги, все равно ты сзааади.
+1
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Akmor
Правильно читать название команды "Бей беги" как "Дельфин и русалка"
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Кирилл Шарапов
Ответ XXXVI
Уже пошутили про ныряния?
Кстати, Соболев уже старается не нырять. Максимум 1 раз за матч что-то похожее происходит по старой привычке. Зато Комличенко эту нишу успешно занял - вечно падает при малейшем касании.
Но шутить мы будем только про Соболева...
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Клирик
Ответ XXXVI
Уже пошутили про ныряния?
Неее, 36 ой век ждали. Там ничего не изменилось?))
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Магомед Саид Амирханов
Как они успевают везде?
Кто успевает? Соболев-то?
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Антон Абызов
Ответ Назар Игорь
А может именно там ему и место.
не хочу разбираться в этой медиа-попсе, но ты про тренера или про Соболева?)
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XXXVI
Ответ Кирилл Шарапов
Кстати, Соболев уже старается не нырять. Максимум 1 раз за матч что-то похожее происходит по старой привычке. Зато Комличенко эту нишу успешно занял - вечно падает при малейшем касании. Но шутить мы будем только про Соболева...
Ну так образ состоялся. Не просто так многие медийные персоны нанимают пиарщиков. Потому что за имиджем надо следить, а то прилипнет что и не отлипает
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XXXVI
Ответ Клирик
Неее, 36 ой век ждали. Там ничего не изменилось?))
Мостовой так и не получил лицензию…
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Ебздрогыч
Бей. Беги. Ныряй.
Бей. Плыви*. Ныряй.🐬
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Антон Абызов
Лучше бы Соболев эхолокацию почаще врубал. Там шумы страшные.
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general main
"Ныряй и плыви" ему скорее подойдёт лучше)
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Себястьян
Неплохо бы своими прямыми обязанностями заниматься лучше.
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Verhovn
Бей вперёд игра придёт. Явно не стали заморачиваться с названием)
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Клирик
Соболев против Мостового.
Брррр.. Не знаю против кого болеть))
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WelcomeBackPURE
Наши паспортисты многогранны
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