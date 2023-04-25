Президент УЕФА Чеферин назвал возможным проведение игр Лиги чемпионов в США

Президент УЕФА допустил проведение матчей Лиги чемпионов в США.

не исключил проведения игр турнира за пределами Европы.

«Это возможно. Мы начали обсуждать эту идею, потом был чемпионат мира, в 2024‑м – чемпионат Европы.

В этом году финал состоится в Стамбуле, в 2024‑м – в Лондоне, в 2025‑м – в Мюнхене. После этого – посмотрим. Это возможно.

Футбол сейчас чрезвычайно популярен в США. Американцы следят за европейским футболом, как любители баскетбола в Европе следят за НБА», – заявил Чеферин в интервью Men in Blazers.

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