Президент УЕФА Чеферин назвал возможным проведение игр Лиги чемпионов в США
Президент УЕФА допустил проведение матчей Лиги чемпионов в США.
Александер Чеферин не исключил проведения игр турнира за пределами Европы.
«Это возможно. Мы начали обсуждать эту идею, потом был чемпионат мира, в 2024‑м – чемпионат Европы.
В этом году финал Лиги чемпионов состоится в Стамбуле, в 2024‑м – в Лондоне, в 2025‑м – в Мюнхене. После этого – посмотрим. Это возможно.
Футбол сейчас чрезвычайно популярен в США. Американцы следят за европейским футболом, как любители баскетбола в Европе следят за НБА», – заявил Чеферин в интервью Men in Blazers.
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американские клубы играют в ЛЧ?
хватит думать только о деньгах жадный лысый капиталист
он же про обычные матчи говорил
регулярку играют в Европе