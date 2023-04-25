Президент УЕФА Чеферин назвал возможным проведение игр Лиги чемпионов в США

Теги Лига чемпионов УЕФА УЕФА Александер Чеферин Футбол

Президент УЕФА допустил проведение матчей Лиги чемпионов в США.

Александер Чеферин не исключил проведения игр турнира за пределами Европы.

«Это возможно. Мы начали обсуждать эту идею, потом был чемпионат мира, в 2024‑м – чемпионат Европы.

В этом году финал Лиги чемпионов состоится в Стамбуле, в 2024‑м – в Лондоне, в 2025‑м – в Мюнхене. После этого – посмотрим. Это возможно.

Футбол сейчас чрезвычайно популярен в США. Американцы следят за европейским футболом, как любители баскетбола в Европе следят за НБА», – заявил Чеферин в интервью Men in Blazers.

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44 комментария

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Безумный Макс
вопрос зачем?
американские клубы играют в ЛЧ?
хватит думать только о деньгах жадный лысый капиталист
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Mohnatiy
Как только седьмой матч финальной серии НХЛ проведут в Европе - так сразу. Не раньше.
+28
-2
+26
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rusichi
Да уедьте вы все в США, что мучаетесь-то?
+15
-2
+13
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xa-xa
Ответ Антимосковский
давайте на украине
На Донецком стадионе
+9
-3
+6
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avAngard
Будем смотреть теперь ЛЧ в 8 утра
+5
-1
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Мадрид наказывает!
Позорище
+6
-3
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OneMind
💰💰💰💰💰💰
+5
-3
+2
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Under
Ответ Mohnatiy
Как только седьмой матч финальной серии НХЛ проведут в Европе - так сразу. Не раньше.
не ну по такой аналогии, это уже заход сразу на финал
он же про обычные матчи говорил
регулярку играют в Европе
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Theodor Herzl
Придушил Суперлигу, а теперь ворует ее идеи.
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Arkadios Avgitidis
Илон Маск хочет,чтобы лч проводилась на луне)
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vzi
Ответ Аркадий Аркадич
О да, матчи ЛЧ в полчетвертого утра - это то, чего мы все ждали.
Трансляции из США могут быть и в 20:00 по Москве. НБА / НХЛ с восточного побережья так и играют. НФЛ тоже обычно в 20-21 по Москве игры начинаются по воскресеньям.
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Overkiller
Нужно больше золота...
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igls54
И никакого меркантильного интереса, чисто для пропаганды футбола на разных континентах
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Безумный Макс
вопрос зачем? американские клубы играют в ЛЧ? хватит думать только о деньгах жадный лысый капиталист
Так это же Чеферин, а не Инфантино (ФИФА), этот пока ещё "травянчик", но идёт к лысине. Но по сути верно, они одного поля ягоды, о чём им ещё думать, кроме денег, если на очередных демократических выборах будет только их кандидатура? Ведь такой ассортимент на голосованиях и обуславливается обменами типа "мы вам матчи и ништяки, а вы нам денюжку и поддержку"🤓
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Милан 737..
Ответ vzi
Главный всё-таки американский футбол. Но бейсбол тоже исторически популярен. ;)
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ 👎👎👎 ...
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Granero-24
А еще в Катаре добавил Чеферин...
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Рашпель793
Цирк 🤦‍♂️
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White Bone
Ответ Антимосковский
давайте на украине
Еще в Антарктиде можно )))
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гилберт
Ответим Чемберлену! Даёшь Супербоул в Воронеже!!
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Новый Орлеан
Ответ Милан 737..
Не ну это уже просто полный пипец как этот Чеферина сначала продался шейхам из ПСЖ а теперь уже и америкоса!, с какого боку тут США вообще если у них главный вид спорта это бейсбол ? 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ ...
Главный - праймериз президентов. Самоходный дед против "либерала" Трампа.
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Сергей Жарковский
Обчеферился наверное.
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alexis2020
ну матч НБА проводили в Париже
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Eleman SPb
странная логика проводить ЛЧ в стране которая не участвовует в этом чемпионате
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гилберт
Ответ Безумный Макс
вопрос зачем? американские клубы играют в ЛЧ? хватит думать только о деньгах жадный лысый капиталист
Так все клубы думают о деньгах. Открою секрет, это всё ради денег.
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AurelioDeLaurentis
Ответ Arkadios Avgitidis
Илон Маск хочет,чтобы лч проводилась на луне)
🤫 тсссс, чеферин может заинтересоваться
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