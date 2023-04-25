Российские теннисисты подписали декларацию нейтральности для участия в «Уимблдоне»-2023

Теги Уимблдон ATP WTA LTA Теннис

Несколько россиян подписали декларацию о нейтральности для участия в «Уимблдоне».

Об этом рассказала Салли Болтон – исполнительный директор Всеанглийского клуба.

«Текст декларации был согласован с правительством, ATP, WTA, ITF и нашими партнерами в LTA.

Как только мы сделали объявление, игроки смогли подписать декларации, и это будет возможно до окончания периода заявок. Я не буду разглашать детали и имена, но некоторые игроки уже подписали.

Мы прислушались к прошлогоднему фидбэку от спортсменов, и они хотели иметь право выбора и возможность подписать декларацию. Они полностью понимают, на что подписываются».

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26 комментариев

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Savardus
Как только имена всплывут - их будут поносить на том же матч ТВ и на всех федеральных каналах. Но, если один из них выиграет Уимблдон - тут же окажется в доску своим для тех же людей.
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+38
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Михо
Правильно сделали! Это лучше чем опять пропускать
+27
-3
+24
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Renki
Ответ 9c9tfg4wsj
Рубль, Медведь и Касатка. Кто ещё мог ради зелёной травки и зелёных бумажек подписать позорную декларацию. Но их потом подставят и огласят и список и содержание. Вот тогда и бомбанет. Они не предатели, они же просто хотят гонять мячик по корту, потому что век спортсмена короток и на жизнь за границей работая на заводе не заработать. Пятая колонна в виде спортсменов, живущих за границей и формально считающихся россиянами.
О! Ещё и минуты не прошло с момента появления новости, а ответственные товарищи с парткомиссии уже здесь...
+24
-2
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Ярик01
Ответ Savardus
Как только имена всплывут - их будут поносить на том же матч ТВ и на всех федеральных каналах. Но, если один из них выиграет Уимблдон - тут же окажется в доску своим для тех же людей.
В смысле всплывут, все кто будет участвовать, все и подпишут
+11
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Graziano
Текст декларации уже давно гуляет в сети. Ничего особенного там нет.
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Gepard_GRIN
Ответ Savardus
Как только имена всплывут - их будут поносить на том же матч ТВ и на всех федеральных каналах. Но, если один из них выиграет Уимблдон - тут же окажется в доску своим для тех же людей.
Ещё не понятно, что там за текст, а ты уже всё расписал. Красавчик, мне бы такие способности.
+9
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Eurasian /Евроазиатка
Ответ La Gushka
По сути подписали невозвращение в Россию...
Не факт, надо все же сначала ознакомиться с текстом декларации.
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ogent
Ответ 9c9tfg4wsj
Рубль, Медведь и Касатка. Кто ещё мог ради зелёной травки и зелёных бумажек подписать позорную декларацию. Но их потом подставят и огласят и список и содержание. Вот тогда и бомбанет. Они не предатели, они же просто хотят гонять мячик по корту, потому что век спортсмена короток и на жизнь за границей работая на заводе не заработать. Пятая колонна в виде спортсменов, живущих за границей и формально считающихся россиянами.
Зря по себе обо всех судишь!!!!
+3
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87mores
Ответ serginn
Да пофиг, бумага все стерпит. Галилей тоже подписался, что солнце вокруг земли крутится.
Тоже так считаю, убеждений он не менял, история хуже к нему относится не стала.
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Savardus
Ответ Gepard_GRIN
Ещё не понятно, что там за текст, а ты уже всё расписал. Красавчик, мне бы такие способности.
Как будто упомянутых личностей из ящика, когда-то интересовали такие мелочи как текст и формулировки.
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Gepard_GRIN
Ответ Savardus
Как будто упомянутых личностей из ящика, когда-то интересовали такие мелочи как текст и формулировки.
Такое впечатление, что ты сам из тех, кого текст и формулировки не особо интересуют.
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Сулаквелидзе
Царь ненастоящий!
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Melnikov1968
Где главный теннисный мафиози Тарпищев?
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Бобынин
Ну, в Рубле, Медведе и Касатике я никогда не сомневался. Хороших людей видно издалека.
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Йенс Мустерманн
Дьяченко докатилась до "Есть тема" Антона Анисимова.
С 17 минуты.
https://matchtv.ru/_sport/matchtvvideo_NI1876963_clip_Jest_tema_Vypusk_ot_25042023
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Сергей Стес
а теннисисты из неньки в знак протеста покинут Уимблдон, вдруг сетка сведёт с россиянином(кой) что делать тогда.. зрада будет
+5
-5
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Eurasian /Евроазиатка
А украинок и украинцев купили, обязавшись оплатить все их расходы на время всего британского сезона на траве. что там теперь Цуренко и ко будут говорить о честности и справедливости...
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Евгений Румкин
Ответ Savardus
Как только имена всплывут - их будут поносить на том же матч ТВ и на всех федеральных каналах. Но, если один из них выиграет Уимблдон - тут же окажется в доску своим для тех же людей.
Надеюсь не окажется! Очень жаль если это правда!
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Евгений Цыбулин
Ответ Savardus
Как только имена всплывут - их будут поносить на том же матч ТВ и на всех федеральных каналах. Но, если один из них выиграет Уимблдон - тут же окажется в доску своим для тех же людей.
Причем,тот же Соловьев,за разрешение въезда в ЕС и возврат арестованного-что угодно бы подписал и не только.)))И все чинуши с олигархами,за возврат яхт,счетов и недвиги-хоть раком,хоть на колени бы встали)))
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