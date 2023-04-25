Российские теннисисты подписали декларацию нейтральности для участия в «Уимблдоне»-2023

Несколько россиян подписали декларацию о нейтральности для участия в «Уимблдоне».

Об этом рассказала Салли Болтон – исполнительный директор Всеанглийского клуба.

«Текст декларации был согласован с правительством, ATP, WTA, ITF и нашими партнерами в LTA.

Как только мы сделали объявление, игроки смогли подписать декларации, и это будет возможно до окончания периода заявок. Я не буду разглашать детали и имена, но некоторые игроки уже подписали.

Мы прислушались к прошлогоднему фидбэку от спортсменов, и они хотели иметь право выбора и возможность подписать декларацию. Они полностью понимают, на что подписываются».

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