Российские теннисисты подписали декларацию нейтральности для участия в «Уимблдоне»-2023
Несколько россиян подписали декларацию о нейтральности для участия в «Уимблдоне».
Об этом рассказала Салли Болтон – исполнительный директор Всеанглийского клуба.
«Текст декларации был согласован с правительством, ATP, WTA, ITF и нашими партнерами в LTA.
Как только мы сделали объявление, игроки смогли подписать декларации, и это будет возможно до окончания периода заявок. Я не буду разглашать детали и имена, но некоторые игроки уже подписали.
Мы прислушались к прошлогоднему фидбэку от спортсменов, и они хотели иметь право выбора и возможность подписать декларацию. Они полностью понимают, на что подписываются».
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С 17 минуты.
https://matchtv.ru/_sport/matchtvvideo_NI1876963_clip_Jest_tema_Vypusk_ot_25042023