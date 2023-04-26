Костин в 5-м матче с «Кингс»: 5 хитов, 1 бросок и «минус 1» за 10:17. У него 18 силовых приемов в серии
Клим Костин применил 5 силовых приемов в матче против «Лос-Анджелеса».
«Эдмонтон» обыграл «Кингс» (6:3) в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3-2).
Россиянин провел на льду 10 минут 17 секунд (полезность «минус 1») и отметился 1 броском в створ и 5 хитами.
В 5 матчах серии на счету Костина 1 гол и 18 силовых приемов.
Еще год контракта, а вот что делать с Костиным, Маклаудом и Райеном - большой вопрос для руководства. Надо продлевать, конечно.