Костин в 5-м матче с «Кингс»: 5 хитов, 1 бросок и «минус 1» за 10:17. У него 18 силовых приемов в серии

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Лос-Анджелес НХЛ Клим Костин Хоккей

Клим Костин применил 5 силовых приемов в матче против «Лос-Анджелеса».

«Эдмонтон» обыграл «Кингс» (6:3) в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3-2). 

Россиянин провел на льду 10 минут 17 секунд (полезность «минус 1») и отметился 1 броском в створ и 5 хитами. 

В 5 матчах серии на счету Костина 1 гол и 18 силовых приемов. 

4 комментария

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Cube Litening C:68X
Во, неплохо,днаря Ямамото спустили в звено ниже,Костин,Райн и Бьугстадт получили больше игрового времени..И есть результат.👌😁
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See what
Бьюгстеду дали наконец-то крайними Хаймана и Ньюджика, и сразу эта супертройка решила исход матча
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DenSpM
Ответ Cube Litening C:68X
Во, неплохо,днаря Ямамото спустили в звено ниже,Костин,Райн и Бьугстадт получили больше игрового времени..И есть результат.👌😁
Ну днарь не днарь, а следующий на выход пока не он..
Еще год контракта, а вот что делать с Костиным, Маклаудом и Райеном - большой вопрос для руководства. Надо продлевать, конечно.
+1
0
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Фанат Ференцвароша
Русский Мэтт Мартин. Мб его как то в Айлы взять. Молодой как раз, сможет заменить потом Мартина
0
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