Гарри Каспаров*: «Фетисов когда-то был приличным человеком, но сделал свой выбор»

Теги Нью-Джерси Вячеслав Фетисов НХЛ Гарри Каспаров Игорь Ларионов Сергей Макаров Ирина Роднина КХЛ Сергей Стариков Шарунас Марчюленис Юрий Дудь Политика Хоккей

Гарри Каспаров* считает, что Вячеслав Фетисов мог остаться жить в США.

«У меня был друг, его звали Слава Фетисов – когда-то он был приличным человеком.

В отличие от многих других, у Славы еще был выбор – в 2002 году, когда ему предлагали стать старшим тренером «Нью-Джерси» или уехать в министры спорта России, он сделал свой выбор.

Я помог Славе, Старикову, а также [баскетболистам] Марчюленису и Волкову уехать [в конце 80-х] – тогда это были первые легальные трансферы. Я нашел контакт не через «Совинтерспорт», а через детский фонд.

Слава уехал чисто – без кабального договора, по которому уезжали Ларионов и Макаров. У нас были с ним очень близкие дружеские отношения. И тогда, в 2002-м, он меня спросил в том числе – вот такой выбор есть. Мне казалось, выбор очевиден.

Слава, в отличие от Иры Родниной, которая ничего за жизнь не заработала, был богатым человеком – он мог спокойно жить здесь [в Америке], у него была американская дочка, прекрасные перспективы, мог ездить в Россию сколько угодно, но не входить в систему.

Но когда все стало очевидно, можно было оттуда уйти. И у него были возможности, но это засасывает. А сейчас уходить уже некуда, потому что на все подписался», – сказал 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* в интервью Юрию Дудю*.

* – Гарри Каспаров и Юрий Дудь признаны иноагентами в России.

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135 комментариев

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qdr1k
Ответ Криштиану Роналду
Шёл 2023 год. Дудь всё ещё пытается разобраться что происходит с Россией.
Дудь давно разобрался во всем. Теперь он помогает разобраться другим.
+98
-49
+49
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Александр Максаков
Каспаров, обсуждая раздел России на мелкие кусочки, сделал свой выбор вообще перестать быть человеком
+92
-52
+40
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Криштиану Роналду
Шёл 2023 год. Дудь всё ещё пытается разобраться что происходит с Россией.
+72
-37
+35
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Егор Арефьев
Ответ Александр Максаков
Каспаров, обсуждая раздел России на мелкие кусочки, сделал свой выбор вообще перестать быть человеком
Можно как угодно относиться к нынешней власти и элите. Но если ты поддерживаешь развал России и её раздел, то ты никакой не оппозиционер, а самый настоящий враг и предатель.
+46
-21
+25
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ART DK
Каспаров и сотоварищи : «мы тут это -за свободу слова , за либеральные ценности, но если будешь рот на нас открывать, как придем к власти сначала люстрируем , потом посадим».
+40
-17
+23
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Alex1104
А Гарри Кимович умудрился по##аться со всеми "соратниками по борьбе". Абсолютно со всеми. И делал это постоянно.
А шахматист был, безусловно, от Бога.
+33
-11
+22
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Самый быстрый индиан
— Граждане! — сказал Остап, открывая заседание. — Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания — она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем.

— Товарищи! — продолжал Остап. — Нужна немедленная помощь! Мы должны вырвать детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда! Поможем детям! Будем помнить, что дети — цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям. Только детям, и никому другому. Вы меня понимаете?

Остап вынул из бокового кармана удостоверение и квитанционную книжку.

— Попрошу делать взносы. Ипполит Матвеевич подтвердит мои полномочия.
+21
-6
+15
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Вовщик
Ответ Криштиану Роналду
Шёл 2023 год. Дудь всё ещё пытается разобраться что происходит с Россией.
Комментарий взят с Ютуба под выпуском, ай-яй-яй)
+16
-4
+12
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Glefa
Американский гражданин Каспаров, участвуя и оправдывая раздел и разрушение моей страны - России, смеет говорить о каких-то моральных ценностях и приличии. Забавно, когда конченая мразь, типа Каспарова, говорит о морали.
+27
-15
+12
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Russ Ivan
Это создание прокачивало игроков через детский фонд, а потом много лет поливало Россию помоями и сейчас рассуждает о приличии. Спортс таких обожает...
+33
-21
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VDX00
Ответ Криштиану Роналду
Шёл 2023 год. Дудь всё ещё пытается разобраться что происходит с Россией.
Да ничего он не пытается. Набрасывает как может и все на этом
+22
-11
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ChefJhonnyMorgan
Типичное мнение либералов о том, что его "мнение" единственное верное
+45
-35
+10
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andyon
Ответ Идущий к реке
У каждого человека есть выбор. А был он верным или ошибочным не нужно судить и оценивать со стороны Каспарова, ибо это и есть нарушение правил демократии: у каждого человека есть выбор. Вот такая тавтология)
Вы вообще не понимаете ни что такое демократия (при чем она здесь вообще?), ни - свобода слова
+12
-3
+9
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Andrey Fiver
Ответ Егор Арефьев
Можно как угодно относиться к нынешней власти и элите. Но если ты поддерживаешь развал России и её раздел, то ты никакой не оппозиционер, а самый настоящий враг и предатель.
А ничего, что нынешняя власть как раз делает всё для этого развала, если так, немного мозг включить? :-)
+18
-10
+8
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tull
А этого то фрика зачем откапали??
+42
-34
+8
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tull
Ответ AntOn
Даже фрики как Каспаров, далеко не глупый человек, переодически говорят правильные вещи
Фрик не может быть не глупым. На то он и фрик. У него ненависть и обезбашенность весь ум затмевает.
+9
-2
+7
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Идущий к реке
У каждого человека есть выбор. А был он верным или ошибочным не нужно судить и оценивать со стороны Каспарова, ибо это и есть нарушение правил демократии: у каждого человека есть выбор. Вот такая тавтология)
+26
-20
+6
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Maxim Vasnechov
Ответ Dylan Walker
А кто сказал, что "человек во власти = коррупционер"?! Это кто придумал? Да это Вы с таким мышлением нерукопожатные. Обиженка, проиграла выборы и все плохие. Шахматные заслуги и политические амбиции не сочетаемы. Гаррик туристы из Лондона приедут и к тебе.
У Фетисова 700 млн. $ тендеров Минспорта испарилось с фирмы его друга. Безусловно, абсолютно честный и некорумпированный человек.
+8
-2
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Sandman7180
Ответ Егор Арефьев
Тише. Демократия - это власть демократов. Каспаров демократ, а Фетисов нет.
А кто выбирал Фетисова куда то голосованием?
+5
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Irina Kistler
Ответ Real_v_dushe
Каспаров всегда был приличным и честным человеком, остаётся им и сейчас
Маск публично назвал Каспарова идиотом и болваном- присоединяюсь!
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Егор Арефьев
Ответ Идущий к реке
У каждого человека есть выбор. А был он верным или ошибочным не нужно судить и оценивать со стороны Каспарова, ибо это и есть нарушение правил демократии: у каждого человека есть выбор. Вот такая тавтология)
Тише. Демократия - это власть демократов. Каспаров демократ, а Фетисов нет.
+21
-16
+5
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a2wai
Фетисов хотя бы когда-то был приличным человеком.

Каспаров им никогда не был.
+26
-21
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Rio de Janeiro
Каспаров–олицетворение российской демшизы и её рейтинга в 2%
+37
-32
+5
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Татьяна Попова
Ответ udod
он уже давно чинуша-подлиза
Гарри тоже лизун, только другим.
+12
-7
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Мыкола
А каспаров никогда не был человеком 🥲
+6
-2
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