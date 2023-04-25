Гарри Каспаров*: «Фетисов когда-то был приличным человеком, но сделал свой выбор»
Гарри Каспаров* считает, что Вячеслав Фетисов мог остаться жить в США.
«У меня был друг, его звали Слава Фетисов – когда-то он был приличным человеком.
В отличие от многих других, у Славы еще был выбор – в 2002 году, когда ему предлагали стать старшим тренером «Нью-Джерси» или уехать в министры спорта России, он сделал свой выбор.
Я помог Славе, Старикову, а также [баскетболистам] Марчюленису и Волкову уехать [в конце 80-х] – тогда это были первые легальные трансферы. Я нашел контакт не через «Совинтерспорт», а через детский фонд.
Слава уехал чисто – без кабального договора, по которому уезжали Ларионов и Макаров. У нас были с ним очень близкие дружеские отношения. И тогда, в 2002-м, он меня спросил в том числе – вот такой выбор есть. Мне казалось, выбор очевиден.
Слава, в отличие от Иры Родниной, которая ничего за жизнь не заработала, был богатым человеком – он мог спокойно жить здесь [в Америке], у него была американская дочка, прекрасные перспективы, мог ездить в Россию сколько угодно, но не входить в систему.
Но когда все стало очевидно, можно было оттуда уйти. И у него были возможности, но это засасывает. А сейчас уходить уже некуда, потому что на все подписался», – сказал 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* в интервью Юрию Дудю*.
* – Гарри Каспаров и Юрий Дудь признаны иноагентами в России.
А шахматист был, безусловно, от Бога.
— Товарищи! — продолжал Остап. — Нужна немедленная помощь! Мы должны вырвать детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда! Поможем детям! Будем помнить, что дети — цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям. Только детям, и никому другому. Вы меня понимаете?
Остап вынул из бокового кармана удостоверение и квитанционную книжку.
— Попрошу делать взносы. Ипполит Матвеевич подтвердит мои полномочия.
Каспаров им никогда не был.