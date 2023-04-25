«Русские – холодные люди, более закрытые. Что сложного сказать соседу: «Привет, как дела? Что нового?» Защитник «Оренбурга» Гойкович о менталитете

Теги премьер-лига Россия Оренбург Ренато Гойкович Марцел Личка Иван Башич Футбол

Ренато Гойкович считает, что люди в России более закрытые, чем боснийцы.

– У боснийцев схож менталитет с россиянами?

– Я в команде самый серьезный (смеется). Больше профессионализма.

Русские – холодные люди. Пример: стою у лифта, выходит человек, хочу с ним поздороваться, а он даже на меня не посмотрел. Что сложного сказать соседу: «Привет, как дела? Что нового?» Вы – более закрытый народ.

– Ты сказал, что профессионал, а россияне?

– Все индивидуально, но все выкладываются на максимум. Зимние сборы очень сильные у нас. Мне Иван Башич сказал: «Пройдешь зимние сборы с «Оренбургом» и сможешь играть в АПЛ!»

Интенсивность у нас бешеная просто! Все упражнения с мячом – сумасшедшее давление. Думаю, российские тренеры работают по-другому, не как Марцел Личка, – сказал защитник «Оренбурга».

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116 комментариев

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Н.Ф.
— А как переводится «How are you»?
— «Как дела, как поживаешь?»
— И что, всем интересно, как у меня дела?
— Нет.
— А чего тогда спрашивают?
— Просто так.
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+124
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+103
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Aggrrist
Привет, как дела? Что нового?
+52
-10
+42
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FortMinor
никто в мире не ненавидит русских больше чем сами русские - вот это отличительная черта менталитета
+61
-19
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Рашпель793
Ну это смотря где живёшь и что за соседи.
10, 15, 20 лет назад у нас, например, весь подьезд друг друга знал и более-менее люди друг с другом общались. Сейчас же кто переехал, кого и нет уже, а новые лица меняют друг друга так часто, что и запоминать не успеваешь.
Здороваться с каждым незнакомым, это довольно странная штука, если для этого нет какой-то надобности. Как и улыбаться всем подряд, например.
Где-то такое норма, где-то нет, каждому своё 🤷‍♂️
+41
-7
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Олег Налетов
Ответ Sobachkin
Потому что в этой стране хата с краю и зависть национальные идеи, в том числе и в политике. Сосед решил выбрать иной курс, вот и получает. А на уровне двора, во Михайловы машину купили, явно наворовали, а у Петровых сын красавицу нашёл, а он страшный.... Вот и все. Позитив у нас в стране вне закона, в том числе от низкого уровня жизни и чернухи_пропаганды. Сколько ж дураков смотрит ментовские сериалы на НТВ...
Привет, как дела?
+38
-4
+34
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Sla Slo
Спрашивать "Как дела?", не испытывая при этом реального интереса к тому, как же всё-таки дела - лицемерие.
+28
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Давай, забей!
Ответ Олег Налетов
Привет, как дела?
С кайфом, брат. Твои как? Как здоровье?
+18
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Aggrrist
Ответ Aggrrist
Привет, как дела? Что нового?
Вот трудно разве ответить?
+24
-7
+17
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onegin2007
Ответ onegin2007
Не знаю, я всегда с соседями здороваюсь.
Прав чувак, судя по минусам)
+17
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onegin2007
Не знаю, я всегда с соседями здороваюсь.
+25
-10
+15
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Teodrakis
Ответ Aggrrist
Привет, как дела? Что нового?
Привет. Да вот палец гноится, постоянно выдавливаю и левомеколью на ночь закладываю, показать?
+18
-8
+10
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Granero-24
Эт где он живет ? Норм люди здороваются с соседями
+21
-12
+9
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Пол Ганарара:
Ответ Aggrrist
Вот трудно разве ответить?
ходила вчера в поликлинику, врач опять на больничном, в регистратуре ничего не знают, говорят, что по записи принимает на пятом участке, а пятый участок на третьем этаже, еле доползла, зашла спросить, так мне нахамили алкоголики, сами сидят не поднимутся, врачу ничего не надо, выписала опять новых таблеток, я еще старые не допила. Медсестра грубая, написала не то, что надо, ходила опять, она говорит, что все правильно, хотя врач сказал амоксицилин а она написала амоксиклав, а амоксиклав триста рублей...
+9
-1
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Strepto
Ответ Vidic8
русские своих на войне не бросают (с) оттуда же... это правда ? )
Зачем ты это здесь наложил, Тарас?
+16
-9
+7
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Рашпель793
Ну это смотря где живёшь и что за соседи. 10, 15, 20 лет назад у нас, например, весь подьезд друг друга знал и более-менее люди друг с другом общались. Сейчас же кто переехал, кого и нет уже, а новые лица меняют друг друга так часто, что и запоминать не успеваешь. Здороваться с каждым незнакомым, это довольно странная штука, если для этого нет какой-то надобности. Как и улыбаться всем подряд, например. Где-то такое норма, где-то нет, каждому своё 🤷‍♂️
Здороваться с соседом у лифта - ничего странного и плохого. Это простое приветствие.
+7
-1
+6
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Melnikov1968
Не сложно поздороваться. Но если неинтересно все остальное, то надо сделать вид?
+6
-1
+5
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MagicWithoutBorders
Соседи меняются так часто, что и не знаешь сосед это или просто гость. Так что если хочешь поздороваться с соседом, то сделай это сам и громко, тогда и ответ получишь.
+8
-3
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rigobersong
Ответ Vidic8
щас бы дурацкий фильм цитировать )
Татарин красава, все по факту там сказал:))
+8
-4
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Альфред
Ответ Aggrrist
Привет, как дела? Что нового?
Привет! Дела замечательно? Всё по-старому. Сам как?
+4
0
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Sobachkin
Потому что в этой стране хата с краю и зависть национальные идеи, в том числе и в политике. Сосед решил выбрать иной курс, вот и получает. А на уровне двора, во Михайловы машину купили, явно наворовали, а у Петровых сын красавицу нашёл, а он страшный.... Вот и все. Позитив у нас в стране вне закона, в том числе от низкого уровня жизни и чернухи_пропаганды. Сколько ж дураков смотрит ментовские сериалы на НТВ...
Значит ты сам именно такой и твой круг общения.А вывод за всю нацию и страну решил сделать. Подобные люди есть в любой стране, но большинство совершенно другие.
+6
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Sanan1908
Вот один недавно сказал привет и хоккеист побил его 😀😀
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Vatikan
Ответ Альфред
Привет! Дела замечательно? Всё по-старому. Сам как?
Норм. Своим привет передавай!
+3
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Veld
Ответ onegin2007
Прав чувак, судя по минусам)
минусуют вот те люди с лицом кирпичом у лифта, которые никак не реагируют )

тоже здороваюсь )
+3
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White Bone
Слушай, а что такое по-английски «How are you»?
— «Как поживаешь или как дела».
— А им что, интересно, как у меня дела?
— Не-а, неинтересно.
— А чего тогда спрашивают?
— Просто так. Здесь вообще всё просто так, кроме денег. Брат 2
+8
-5
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kutavlik
У вас в Боснии тепло круглый год, по сравнению с Оренбургом. Вот тебе и хочется улыбаться...А тут калории нужно экономить, в том числе и на улыбках, чтобы зимы пережить...
+5
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