«Русские – холодные люди, более закрытые. Что сложного сказать соседу: «Привет, как дела? Что нового?» Защитник «Оренбурга» Гойкович о менталитете
Ренато Гойкович считает, что люди в России более закрытые, чем боснийцы.
– У боснийцев схож менталитет с россиянами?
– Я в команде самый серьезный (смеется). Больше профессионализма.
Русские – холодные люди. Пример: стою у лифта, выходит человек, хочу с ним поздороваться, а он даже на меня не посмотрел. Что сложного сказать соседу: «Привет, как дела? Что нового?» Вы – более закрытый народ.
– Ты сказал, что профессионал, а россияне?
– Все индивидуально, но все выкладываются на максимум. Зимние сборы очень сильные у нас. Мне Иван Башич сказал: «Пройдешь зимние сборы с «Оренбургом» и сможешь играть в АПЛ!»
Интенсивность у нас бешеная просто! Все упражнения с мячом – сумасшедшее давление. Думаю, российские тренеры работают по-другому, не как Марцел Личка, – сказал защитник «Оренбурга».
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— «Как дела, как поживаешь?»
— И что, всем интересно, как у меня дела?
— Нет.
— А чего тогда спрашивают?
— Просто так.
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10, 15, 20 лет назад у нас, например, весь подьезд друг друга знал и более-менее люди друг с другом общались. Сейчас же кто переехал, кого и нет уже, а новые лица меняют друг друга так часто, что и запоминать не успеваешь.
Здороваться с каждым незнакомым, это довольно странная штука, если для этого нет какой-то надобности. Как и улыбаться всем подряд, например.
Где-то такое норма, где-то нет, каждому своё 🤷♂️
тоже здороваюсь )
— «Как поживаешь или как дела».
— А им что, интересно, как у меня дела?
— Не-а, неинтересно.
— А чего тогда спрашивают?
— Просто так. Здесь вообще всё просто так, кроме денег. Брат 2