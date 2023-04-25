Ренато Гойкович считает, что люди в России более закрытые, чем боснийцы.

– У боснийцев схож менталитет с россиянами?

– Я в команде самый серьезный (смеется). Больше профессионализма.

Русские – холодные люди. Пример: стою у лифта, выходит человек, хочу с ним поздороваться, а он даже на меня не посмотрел. Что сложного сказать соседу: «Привет, как дела? Что нового?» Вы – более закрытый народ.

– Ты сказал, что профессионал, а россияне?

– Все индивидуально, но все выкладываются на максимум. Зимние сборы очень сильные у нас. Мне Иван сказал: «Пройдешь зимние сборы с « » и сможешь играть в АПЛ!»

Интенсивность у нас бешеная просто! Все упражнения с мячом – сумасшедшее давление. Думаю, российские тренеры работают по-другому, не как , – сказал защитник «Оренбурга».

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