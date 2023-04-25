Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Жироны», «Барселона» сыграет с «Райо» завтра

«Реал» сыграет с «Жироной» в гостях в матче 31-го тура Ла Лиги.

Также во вторник « » примет « ».

В среду « » будет противостоять «Мальорке», « » проведет гостевой матч с «Райо Вальекано».

Завершится тур в четверг матчем «Атлетик» – « ».

31-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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