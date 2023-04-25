Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Жироны», «Барселона» сыграет с «Райо» завтра

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«Реал» сыграет с «Жироной» в гостях в матче 31-го тура Ла Лиги.

Также во вторник «Бетис» примет «Реал Сосьедад». 

В среду «Атлетико» будет противостоять «Мальорке», «Барселона» проведет гостевой матч с «Райо Вальекано». 

Завершится тур в четверг матчем «Атлетик» – «Севилья». 

Чемпионат Испании

31-й тур

Жирона – Реал Мадрид
Дата проведения
25 апреля, 20.30, «Монтиливи»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Кадис – Осасуна
Дата проведения
25 апреля, 20.30, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Бетис – Реал Сосьедад
Дата проведения
25 апреля, 23.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Хетафе – Альмерия
Дата проведения
26 апреля, 20.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Атлетико – Мальорка
Дата проведения
26 апреля, 20.30, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Сельта – Эльче
Дата проведения
26 апреля, 23.00, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Райо Вальекано – Барселона
Дата проведения
26 апреля, 23.00, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Валенсия – Вальядолид
Дата проведения
27 апреля, 20.30, «Месталья»
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Вильярреал – Эспаньол
Дата проведения
27 апреля, 20.30, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Атлетик – Севилья
Дата проведения
27 апреля, 23.00, «Сан-Мамес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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8 комментариев

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Бухгалтер2021
впереди короли испании за чемпионство
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Мадрид наказывает!
Удачи чемпиону, а клубу режима позора.
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Пако
"Жирона" vs "Реал Мадрид" - интересной игры, но только бы без травм.
+1
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бек саидов
Ответ Мадрид наказывает!
Удачи чемпиону, а клубу режима позора.
Точно. Херона серьёзный соперник для клуба режима.
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