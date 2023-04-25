Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Жироны», «Барселона» сыграет с «Райо» завтра
«Реал» сыграет с «Жироной» в гостях в матче 31-го тура Ла Лиги.
Также во вторник «Бетис» примет «Реал Сосьедад».
В среду «Атлетико» будет противостоять «Мальорке», «Барселона» проведет гостевой матч с «Райо Вальекано».
Завершится тур в четверг матчем «Атлетик» – «Севилья».
31-й тур
- Дата проведения
- 25 апреля, 20.30, «Монтиливи»
- Дата проведения
- 25 апреля, 20.30, «Рамон де Карранса»
- Дата проведения
- 25 апреля, 23.00, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 26 апреля, 20.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 26 апреля, 20.30, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 26 апреля, 23.00, «Балаидос»
- Дата проведения
- 26 апреля, 23.00, «Кампо де Вальекас»
- Дата проведения
- 27 апреля, 20.30, «Месталья»
- Дата проведения
- 27 апреля, 20.30, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 27 апреля, 23.00, «Сан-Мамес»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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