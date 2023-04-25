«Ак Барс» сократил отставание в серии с ЦСКА – 2-3

Теги Ак Барс ЦСКА Зинэтула Билялетдинов Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Станислав Галиев Хоккей

«Ак Барс» обыграл ЦСКА (2:1) в пятом матче серии Кубка Гагарина.

Победный гол забил нападающий Станислав Галиев.

Таким образом, команде тренера Зинэтулы Билялетдинова удалось сократить отставание в серии – 2-3.

Шестой матч состоится 27 апреля во Москве.

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31 комментарий

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Slanselap
ЗХБ в любом случае огромный респект и уважуха. Деда выдернули из пенсии, а из того сброда который в команду превратили менеджеры Ак Барса и Знарок, он сделал команду и вывел ее в финал, одержав еще две победы. Про какой позор со стороны ЗХБ как некоторые юзеры пишут я просто не понимаю.
+39
-2
+37
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1905vb
Спасибо Ак Барс за борьбу!
Выигран бой, но не сражение!
Удачи в Москве!
+17
-2
+15
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noff73
Шикарнейший матч! Один из лучших в этом КГ, что я видел. Ак Барс поздравляю с заслуженной победой. Превзошли ЦСКА и в скорости, и в силовой борьбе, и в желании победить. Так что всё по игре. Армейцы могут винить только себя, столько нереализованного большинства... Полтапов последовательно движется в первые две тройки, главное, не сглазить бы парня) А Шипачев и Войнов на своей волне) Но игра во втором периоде у армейцев традиционно беспокоит... Казанцы головы поднять особо не давали. В прошлом, чемпионском году, ЦСКА во вторых периодах судьбу матчей-то как раз нередко и решал... Смотрим дальше!
+9
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Den_Gordey_1301
Это мощно было. С обеих сторон.
+4
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noff73
Ответ несахар
матч драйвовый, но в нхл всё равно лучше играют
В разжигании холиваров стараюсь не учавствовать, но если нужно моё мнение, то мой ответ - нет, по разному там играют)))
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сервисник
Ответ Slanselap
ЗХБ в любом случае огромный респект и уважуха. Деда выдернули из пенсии, а из того сброда который в команду превратили менеджеры Ак Барса и Знарок, он сделал команду и вывел ее в финал, одержав еще две победы. Про какой позор со стороны ЗХБ как некоторые юзеры пишут я просто не понимаю.
Нубьё, е п т
+4
-1
+3
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*BG*
Ак Барс, определенно, заслужил сегодня победу. Они больше хотели добиться ее. Большинство сегодня у армейцев - это тихий ужас. Даже одного опасного момента не создали. Абрамову, опять, в большинстве не дали сыграть. Сегодня, в принципе, сыграли неважно. Нужно исправляться дома. Может быть там, впервые на домашней арене, возьмем КГ. В любом случае, нужно собраться и не доводить дело до седьмой игры. Ждем следующую зарубу.
P.s. Прохор - красава!
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Rio de Janeiro
Ак Барс по игре ещё в Москве мог брать обе игры поэтому всё справедливо.Поздравляю фанатов Ак Барса и жду от вас 7 матч.Для Казани как города КГ безусловно важнее чем для избалованной Москвы.Уверен, в случае победы это будет событие республиканского масштаба как и в 2009, 2010 и 2018.Удачи вам
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Костя Кот
казань была явно лучше сегодня
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Юрий Васильчиков
Плохая игра ЦСКА
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Ралина Силякова
С Ак Барсом до конца, с командой до конца!!!!!!Всё будет хорошо!!!
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несахар
на удивление самая слабая игра цска в этом финале
барсы могли больше забивать
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*BG*
А где, с..ка, те умники-прогнозисты, которые предрекали легкую победу ЦСКА, и 4-1 в серии? Как же я не переношу таких трепачей. А потом, в случае проигрыша, их днем с огнём не найдешь на ветках.
Счастье любит тишину. Хорош уже трындеть. Фортуна любит обламывать, после таких громких слов. Хочется попрогнозировать - бегом к букмекерам. Достали уже, прогнозисты-ясновидящие хреновы.
Верю в команду! ЦСКА - вперед!!!
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KRAN
Ответ несахар
матч драйвовый, но в нхл всё равно лучше играют
Только ни ЦСКА ни Ак Барс в НХЛ не играют. Следовательно она нафиг не уперлась.
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Илья Муромцев
Один из главных факторов у Барсов для достижения Победы...
Это был психологический барьер !
И он у сегодня- пройден успешно!☝️
Дальше уже они будут идти к поставленной цели... Большим уверенным шагом!!!✌✌✌✌
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несахар
Ответ *BG*
Ак Барс, определенно, заслужил сегодня победу. Они больше хотели добиться ее. Большинство сегодня у армейцев - это тихий ужас. Даже одного опасного момента не создали. Абрамову, опять, в большинстве не дали сыграть. Сегодня, в принципе, сыграли неважно. Нужно исправляться дома. Может быть там, впервые на домашней арене, возьмем КГ. В любом случае, нужно собраться и не доводить дело до седьмой игры. Ждем следующую зарубу. P.s. Прохор - красава!
цска только на последних минутах третьего периода активизировался, у них были моменты, но не повезло
+1
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Игорь Иванов
Ответ несахар
цска только на последних минутах третьего периода активизировался, у них были моменты, но не повезло
Активизировались громко сказано, куча ошибок в простых передачах,да и штурма финального не было.
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*BG*
Ответ ДнепрЧемпион1983
Однозначно. Я в Казани. ЦСКА даже жен не привез.
Привезли. На трибунах сидели. Может не все поехали, но было 2 чартера. В одном самолете - команда, в другом - близкие и родственники. По ящику говорили перед матчем.
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noff73
Ответ несахар
а ну ясно не хотите кидать камешки в сторону отечественного хоккея патриот типа)
...
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ДнепрЧемпион1983
Ответ несахар
матч драйвовый, но в нхл всё равно лучше играют
Естественно, потому что класс игроков в среднем на порядок лучше. Но наш финал тоже отличный
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несахар
Ответ noff73
Шикарнейший матч! Один из лучших в этом КГ, что я видел. Ак Барс поздравляю с заслуженной победой. Превзошли ЦСКА и в скорости, и в силовой борьбе, и в желании победить. Так что всё по игре. Армейцы могут винить только себя, столько нереализованного большинства... Полтапов последовательно движется в первые две тройки, главное, не сглазить бы парня) А Шипачев и Войнов на своей волне) Но игра во втором периоде у армейцев традиционно беспокоит... Казанцы головы поднять особо не давали. В прошлом, чемпионском году, ЦСКА во вторых периодах судьбу матчей-то как раз нередко и решал... Смотрим дальше!
матч драйвовый, но в нхл всё равно лучше играют
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*BG*
Ответ несахар
цска только на последних минутах третьего периода активизировался, у них были моменты, но не повезло
Активизировался, переключив передачу с черепашьего хода на неспешную ходьбу? ЦСКА просел физически в конце второго, и в третьем периоде. Надеюсь, что это команду так чуть подгрузили. Иначе, дело пахнет керосином.
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KRAN
Как я и боялся коники начинают выдыхаться и придет наш черед проигрывать с 3:1 в серии
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ДнепрЧемпион1983
Поддавки чтоб закончить дома. Ну ну, посмотрим
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*BG*
Ответ KRAN
Как я и боялся коники начинают выдыхаться и придет наш черед проигрывать с 3:1 в серии
Не нужно вешать нос. Все будет хорошо. Наверное. Надо верить в команду. Сегодня чуть перевели дух. Может чуток подгрузили команду. Потом кааак поскачем. Ак Барс тоже, наверное, все игры так бегать не сможет.
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