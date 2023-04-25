«Ак Барс» сократил отставание в серии с ЦСКА – 2-3
«Ак Барс» обыграл ЦСКА (2:1) в пятом матче серии Кубка Гагарина.
Победный гол забил нападающий Станислав Галиев.
Таким образом, команде тренера Зинэтулы Билялетдинова удалось сократить отставание в серии – 2-3.
Шестой матч состоится 27 апреля во Москве.
Выигран бой, но не сражение!
Удачи в Москве!
P.s. Прохор - красава!
барсы могли больше забивать
Счастье любит тишину. Хорош уже трындеть. Фортуна любит обламывать, после таких громких слов. Хочется попрогнозировать - бегом к букмекерам. Достали уже, прогнозисты-ясновидящие хреновы.
Верю в команду! ЦСКА - вперед!!!
Это был психологический барьер !
И он у сегодня- пройден успешно!☝️
Дальше уже они будут идти к поставленной цели... Большим уверенным шагом!!!✌✌✌✌