«Не понимаю разницы между «Газпромом» и «Лукойлом». И там, и там – нефть и газ, которые, по идее, принадлежат народу». Тренер «Балтики» Мичков о спонсорах клубов
Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков сравнил «Газпром» и «Лукойл» и финансирование клубов РФ.
– Вы же наверняка в курсе ситуации, можете судить по бывшим клубам, знакомым.
– Частных денег стало больше. Командами владеют банки, нефтяные и газовые компании.
Единственное, чего не понимаю – разницы между «Газпромом» и «Лукойлом». Болельщики «Спартака» говорят, что это государственные деньги, а «Лукойла» – частные. Кто-то мне объяснит, в чем разница? И там, и там – нефть и газ, которые, по идее, принадлежат народу.
В целом что-то сдвинулось в лучшую сторону. Начальники не сидят на попе ровно, а стараются на чем-то зарабатывать, работают с болельщиками.
С другой стороны, сможет ли футбол стать бизнесом в нашей стране.
– Сможет?
– Мне кажется, скорее нет. Уровень покупательской способности среднестатистического жителя России на порядок ниже, чем в Европе. И он падает.
Дорогие билеты – раз. Телевизионные права – два, это основной источник дохода в Англии, Испании. У нас это просто копейки. И даже те копейки, которые «Матч ТВ» платит клубам, – скорее не деньги подписчиков на «Матч Премьер», а дотации от «Газпрома».
То есть команды получали бы еще меньше нынешнего – если бы не эти дотации, – сказал Мичков.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
У нас есть Боги и остальные
Вот и вся разница
процветают свобода, равенство и братство?
уверен?
На заметку для всех тех, кто пишет, что ресурсы не у народа, ога.
Это не говоря уже о том, что почти все население не связано с работой в нефтегазовой отрасли)
громкое заявление
А нефть, газ и всё остальное принадлежит сами знаете кому.
Прям 100% работает. По моим наблюдениям там обратная корреляция вот этой либерально-социалистической чуши с уровнем интеллекта и успешностью человека.
но гораздо важнее не это, а то, что Газпром - фактически, монополист, в отличие от Лукойла.
РЖД в этом смысле вообще отвратная контора
а про региональные власти и говорить не хочется
А он монополист в эксплуатации магистральных газопроводов - и то потому что других магистральных газопроводов никто не строит.
И монополист в продаже газа за рубеж, что в нынешней ситуации не очень актуально.