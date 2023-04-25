«Не понимаю разницы между «Газпромом» и «Лукойлом». И там, и там – нефть и газ, которые, по идее, принадлежат народу». Тренер «Балтики» Мичков о спонсорах клубов

Теги Спартак Зенит Дмитрий Мичков премьер-лига Россия бизнес болельщики Первая лига Балтика Газпром Лукойл Матч ТВ деньги Футбол

Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков сравнил «Газпром» и «Лукойл» и финансирование клубов РФ.

– Вы же наверняка в курсе ситуации, можете судить по бывшим клубам, знакомым.

– Частных денег стало больше. Командами владеют банки, нефтяные и газовые компании.

Единственное, чего не понимаю – разницы между «Газпромом» и «Лукойлом». Болельщики «Спартака» говорят, что это государственные деньги, а «Лукойла» – частные. Кто-то мне объяснит, в чем разница? И там, и там – нефть и газ, которые, по идее, принадлежат народу.

В целом что-то сдвинулось в лучшую сторону. Начальники не сидят на попе ровно, а стараются на чем-то зарабатывать, работают с болельщиками.

С другой стороны, сможет ли футбол стать бизнесом в нашей стране.

– Сможет?

– Мне кажется, скорее нет. Уровень покупательской способности среднестатистического жителя России на порядок ниже, чем в Европе. И он падает.

Дорогие билеты – раз. Телевизионные права – два, это основной источник дохода в Англии, Испании. У нас это просто копейки. И даже те копейки, которые «Матч ТВ» платит клубам, – скорее не деньги подписчиков на «Матч Премьер», а дотации от «Газпрома».

То есть команды получали бы еще меньше нынешнего – если бы не эти дотации, – сказал Мичков.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

59 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigo_Volchara93
Помимо нефти и газа народу много чего еще принадлежит. Но в нашем королевстве так не работает.
У нас есть Боги и остальные
+26
-6
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
unreality
Самое забавное, что когда орут про госкомпании, почему-то обычно скромно забывают про клубы типа Ростова и прочих региональных, которые даже не от доходов компаний деньги получают, а НАПРЯМУЮ из бюджетов регионов. И второе, на мой взгляд, гораздо хуже.
+24
-7
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Al561
Народу в России ничего не принадлежит
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Иванович
Кажется, я уже знаю, какой клуб-новичок РПЛ будут в следующем сезоне судить с особенным рвением.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аморалинни
Ответ Полуэктов Пётр
"Кто-то мне объяснит, в чем разница?" Да, это довольно легко объяснить. Более 50% акций Газпрома принадлежит государству, а Лукойла нет.
Ну да в принципе, одну компанию просто пртватизировали в 90ых, а другую не до конца
Вот и вся разница
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ГЕНПЛАН
Ответ N23
По какой такой идее? Вы не в курсе, что на дворе капитализм?
Суверенный капитализм. До того суверенный, что на феодализм очень похож.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitriy Racheev
Оскорбление чувств чувствующих
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Egobrain
Ответ Далер Гайнеев
Саудовская Аравия
то есть в Саудовской Аравии подавляющее количество ништяков не собирает ограниченная малочисленная группка людей, а остальным падают не крохи от этого?
процветают свобода, равенство и братство?
уверен?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
charly_54
Ответ N23
По какой такой идее? Вы не в курсе, что на дворе капитализм?
Тогда почему Зениту говорят про народные деньги?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimur
И нефть, и газ принадлежат народу. Просто народ этот весьма немногочисленный.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
prus_3
Лукойловские деньги уже украдены у народа, а газпромовские еще предстоит украсть. Вот и вся разница.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий
Ответ Tigo_Volchara93
Помимо нефти и газа народу много чего еще принадлежит. Но в нашем королевстве так не работает. У нас есть Боги и остальные
Бред. Все, что написано в Конституции банальное вранье) народу, на этой территории, ничего не принадлежало никогда и не принадлежит сейчас.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доктор Броманталь
Ответ unreality
Самое забавное, что когда орут про госкомпании, почему-то обычно скромно забывают про клубы типа Ростова и прочих региональных, которые даже не от доходов компаний деньги получают, а НАПРЯМУЮ из бюджетов регионов. И второе, на мой взгляд, гораздо хуже.
Из бюджетов регионов уже давно запрещено клубы спонсировать.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аморалинни
42 процента доходов бюджета это нефтегаз
На заметку для всех тех, кто пишет, что ресурсы не у народа, ога.
Это не говоря уже о том, что почти все население не связано с работой в нефтегазовой отрасли)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
s_h_a_m_a_n
В нашей стране разница небольшая. Лукойл покупает участок с нефтью и газом и качает. Газпром просто качает.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Astret
Весь РПЛ полностью существует за гос. бюджет. Но при этом жители России оплачивают билеты, платят за ТВ каналы, оплачивают ФанАйди. Капиталисты Запада до такого еще не додумались.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
schwein
Ответ Marcus-light
По такой логике и леса, и пшеница, и молоко, и мясо принадлежат народу.
Ну примерно так и есть. Если искать в Газпроме бюджетные деньги, то таким же макаром можно бюджетные деньги в любой компании найти. Но местные адепты духа от такого обычно обижаются.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Egobrain
Ответ Доктор Броманталь
Вы путаете гос. бюджет и гос. компании. Из бюджета никакие футбольные клубы не содержатся. Газпром спонсирует Зенит из прибыли после уплаты налогов.
Из бюджета никакие футбольные клубы не содержатся.(с)
громкое заявление
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Далер Гайнеев
Ответ Egobrain
назовешь королевство, где работает по-другому?
Саудовская Аравия
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arthurino
Ответ Egobrain
то есть в Саудовской Аравии подавляющее количество ништяков не собирает ограниченная малочисленная группка людей, а остальным падают не крохи от этого? процветают свобода, равенство и братство? уверен?
Все страны, где процветает демократия, а не диктатура. В Венесуэле, Азербайджане, России и Иране да, всякие местечковые султаны и фюреры все забирают себе и своим корешам, а в Норвегии, США (по большей части зависит от штата), Канаде, ОАЭ (не относится к странам с демократией, но все же) и других странах граждане тем или иным способом получает дивиденды, прямые или нет это уже другой вопрос
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Сологубов
Народу в России принадлежит право получить дубинкой омоновца и 15 лет за дискредитацию.Ну, тем кто не согласен.
А нефть, газ и всё остальное принадлежит сами знаете кому.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZarvuR2020
Вообще в конституции народ лишь в списке тех, кому эти богатства принадлежат. Я лично не понимаю, почему условный офисный клерк из Москвы формально имеет какое то отношении к нефти из Сибири. В Норвегии или Эмиратах ресурсы тоже народу не принадлежат, просто правительства выручку с продажи нефти распределяют таким образом, чтобы население тоже с этого что-то имело. Но фраза про народ это чистый популизм, который к реальности не имеет никакого отношения ни к одной стране мира. Вопросы нужно задавать только правительству, почему в богатой стране люди не очень богатые. А от кормления населения такими лозунгами толку не будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
crazy_elky
По выражению "нефть и газ принадлежат народу" можно смело опознать слабоумного =)
Прям 100% работает. По моим наблюдениям там обратная корреляция вот этой либерально-социалистической чуши с уровнем интеллекта и успешностью человека.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Egobrain
как бы разница между Лукойлом и Газпромом в том, что у одних государство напрямую владеет, а у других - частники
но гораздо важнее не это, а то, что Газпром - фактически, монополист, в отличие от Лукойла.
РЖД в этом смысле вообще отвратная контора
а про региональные власти и говорить не хочется
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
schwein
Ответ Egobrain
как бы разница между Лукойлом и Газпромом в том, что у одних государство напрямую владеет, а у других - частники но гораздо важнее не это, а то, что Газпром - фактически, монополист, в отличие от Лукойла. РЖД в этом смысле вообще отвратная контора а про региональные власти и говорить не хочется
Вам бы еще разобраться в чем конкретно Газпром монополист.
А он монополист в эксплуатации магистральных газопроводов - и то потому что других магистральных газопроводов никто не строит.
И монополист в продаже газа за рубеж, что в нынешней ситуации не очень актуально.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий