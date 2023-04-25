«Не понимаю разницы между «Газпромом» и «Лукойлом». И там, и там – нефть и газ, которые, по идее, принадлежат народу». Тренер «Балтики» Мичков о спонсорах клубов

Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков сравнил «Газпром» и «Лукойл» и финансирование клубов РФ.

– Вы же наверняка в курсе ситуации, можете судить по бывшим клубам, знакомым.

– Частных денег стало больше. Командами владеют банки, нефтяные и газовые компании.

Единственное, чего не понимаю – разницы между « » и «Лукойлом». Болельщики « » говорят, что это государственные деньги, а « » – частные. Кто-то мне объяснит, в чем разница? И там, и там – нефть и газ, которые, по идее, принадлежат народу.

В целом что-то сдвинулось в лучшую сторону. Начальники не сидят на попе ровно, а стараются на чем-то зарабатывать, работают с болельщиками.

С другой стороны, сможет ли футбол стать бизнесом в нашей стране.

– Сможет?

– Мне кажется, скорее нет. Уровень покупательской способности среднестатистического жителя России на порядок ниже, чем в Европе. И он падает.

Дорогие билеты – раз. Телевизионные права – два, это основной источник дохода в Англии, Испании. У нас это просто копейки. И даже те копейки, которые « » платит клубам, – скорее не деньги подписчиков на «Матч Премьер», а дотации от «Газпрома».

То есть команды получали бы еще меньше нынешнего – если бы не эти дотации, – сказал .

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