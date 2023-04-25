УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков, если решение по делу о финансовых махинациях не примут до начала августа

УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков.

Напомним, в январе с туринского клуба сняли 15 очков в Серии А из-за дела о фиктивном приросте капитала. В апреле клубу вернули эти баллы. Теперь предстоит новое разбирательство. Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) должен провести повторное рассмотрение дела.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков, если окончательное решение по этому делу не будет принято в ближайшие месяцы. Срок дисквалификации может составить как минимум год. Возможная победа в не поспособствует отмене отстранения, но поможет избежать более длительной дисквалификации.

Если решение о дисквалификации будет принято, но «бьянконери» займут место вне зоны еврокубков, то отстранение будет отложено на сезон, когда «Ювентус» квалифицируется в европейские турниры.

УЕФА должен составить списки участников следующего розыгрыша Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций после финала ЛЧ-2023, который пройдет 10 июня. «Ювентусу» могут дать дополнительное время на подачу заявки – до конца июля или начала августа.

УЕФА ведет параллельное расследование дела о финансовых махинациях «Ювентуса». Союз получил все документы из прокуратуры Турина и изучает судебные документы. надеется, что вердикт FIGC по этому делу будет оглашен до конца июня.

Если же решение не будет принято до начала нового еврокубкового сезона, то вопрос о выступлении « » в международных турнирах рассмотрит комиссия УЕФА по честной игре.

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