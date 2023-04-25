УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков, если решение по делу о финансовых махинациях не примут до начала августа

Теги Ювентус серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА Лига Конференций УЕФА Футбол

УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков.

Напомним, в январе с туринского клуба сняли 15 очков в Серии А из-за дела о фиктивном приросте капитала. В апреле клубу вернули эти баллы. Теперь предстоит новое разбирательство. Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) должен провести повторное рассмотрение дела.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков, если окончательное решение по этому делу не будет принято в ближайшие месяцы. Срок дисквалификации может составить как минимум год. Возможная победа в Лиге Европы не поспособствует отмене отстранения, но поможет избежать более длительной дисквалификации.

Если решение о дисквалификации будет принято, но «бьянконери» займут место вне зоны еврокубков, то отстранение будет отложено на сезон, когда «Ювентус» квалифицируется в европейские турниры. 

УЕФА должен составить списки участников следующего розыгрыша Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций после финала ЛЧ-2023, который пройдет 10 июня. «Ювентусу» могут дать дополнительное время на подачу заявки – до конца июля или начала августа. 

УЕФА ведет параллельное расследование дела о финансовых махинациях «Ювентуса». Союз получил все документы из прокуратуры Турина и изучает судебные документы. УЕФА надеется, что вердикт FIGC по этому делу будет оглашен до конца июня.

Если же решение не будет принято до начала нового еврокубкового сезона, то вопрос о выступлении «Ювентуса» в международных турнирах рассмотрит комиссия УЕФА по честной игре.

«Ювентусу» вернули 15 очков в Серии А! Но радоваться пока рано

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61 комментарий

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Artem Piatkov
Да, УЕФА не привыкать отстранять, ещё не доказав вину
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Marten Lunnar
конкуренцию задушили до его появления, как это по-человечески (я про суперлигу) и всем в назидание топят юве, а неадекваты про то, что юве все купил
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d.xoxlov
Офигенная практика. Скоро и кубки начнут загодя раздавать. Вот тебе, "ПСЖ", кубок чемпионов, потом как-нибудь выиграешь – отдашь.
Всё больше на карманную конторку начинает смахивать УЕФА.
+39
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Bruh Obama
топлю за суперлигу не из-за самого турнира, а только чтобы коррумпированную верхушку УЕФА скинули
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Vadja
Ага, то есть вина не доказана, но мы отстраним. Вообще ни разу не заряженное решение.
И эти люди говорят, что суперлигу придумали не чистые на руку коррупционеры, а УЕФА честная организация.
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Ебздрогыч
УЕФА может отстранить Ювентус от еврокубков авансом, потом Ювентус оспорит отстранение и УЕФА вернет его на стадии четвертьфиналов или полуфиналов
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d.xoxlov
Ответ Эдгар Карапетян
Если есть Денежные Махинации то штрафуете деньгами а не лишить Ювентуса Еврокубках
УЕФА давно уже не про футбол.
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dmitry.tchidakin
Мафия продолжает кошмарить Ювентус
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Funeral-
когда уже приструнят эту мафию уефа
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internazionale_nerazzurri
Вот скажите, а главные лица должностные, судьи и все сопричастные к этому разбирательству могут иметь определённую позицию, а тут получается сначала у «Ювентуса» снимают 15 очков. Сейчас могут ещё и обратно забрать. Тут ещё вдобавок клуб играет в ЛЕ и формально могут ещё и трофей взять, а тут им скажут «ну вы молодцы, конечно, но победа в еврокубке не позволит играть в ЛЧ». Цирк Шапито отдыхает. Поражаюсь немного. Как бы все эти люди получают огромные деньги, однако стабильности и слаженности в действиях нет. Правильно критиковать эту всю систему.
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Jamil Israfilov
Чеферин при любой возможности будет топить Ювентус, это и ребёнку ясно. Все три участника суперлиги будут в той или иной степени страдать из-за решения организации этого турнира.
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Vedved
Ответ Е.Р.
По делом этим рецидивистам. 10 лет назад их опустили всей Италией в Серию Б за взятки подкуп и прочие прелести. И вот они опять за старое. Почему-то Барса не химичит с отчетами, а честно дёргает чужие рычаги, чтоб соответствовать стандартам. А эти офигевшие решили что им все можно. Но не тут-то было. За рецидив их еще раз опустят в пердив
Мда….. хоть бы разобрались, что было во время Кальчополи, кто главный виновник (при этом оставшийся безнаказанным) и хотя бы когда это было🤦🏻‍♂️
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Бродяга-симпатяга
Ювентус это язва на теле итальянского футбола. Надеюсь им прилетит в итоге и от УЕФА и от ФФИ
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Dimonty
Ответ Я всех их сделал
Спорим, что если Юве сегодня заявит о выходе из Суперлиги, то УЕФА скажет что махинаций никаких нет и участию клуба в еврокубках ничего не угрожает, более того внезапно улучшится и судейство Ювентуса в серии А
причем тут судейство в сериале?
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Andrey Andreev
Ответ Я всех их сделал
Спорим, что если Юве сегодня заявит о выходе из Суперлиги, то УЕФА скажет что махинаций никаких нет и участию клуба в еврокубках ничего не угрожает, более того внезапно улучшится и судейство Ювентуса в серии А
Выходите, только играть вам будет не с кем)
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Эдуард Храпач
Мдаа...чуваки это надолго походу.
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EnergyStyle
А как вообще финансовая махинация повлияла на игру команды? Может даже юве стоит спецом нарваться на дисквал...чтобы потом как прецедент использовать это против ПСЖ, мс и прочих...
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Эдгар Карапетян
Если есть Денежные Махинации то штрафуете деньгами а не лишить Ювентуса Еврокубках
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AlexRyzen
С козырей заходить начали , у Юве интересно джокеры найдутся?
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Vedved
Ответ Isshin88
Респект УЕФА. Барселона на очереди?
Респект за отстранение невиновного клуба? Мда🤦🏻‍♂️
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Alex_msk
Ну тут надо итальяшкам претензии предъявлять, которые затянули процесс, сначала не виновен, потом снять очки теперь вернуть временно
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Фарадж Малик
Ответ Бродяга-симпатяга
Ювентус это язва на теле итальянского футбола. Надеюсь им прилетит в итоге и от УЕФА и от ФФИ
Полностью согласен с тобой!!!
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Блуждающий странник
В комментариях по дефолту ПСЖ, мафия, УЕФА и прочий бред. Когда нет аргументов приплетай ПСЖ, Суперлигу, коррупцию и УЕФА и срубишь порцию плюсиков. Наверное это ПСЖ платили зарплату по левым соглашениям в конвертах и использовали различные финансовые махинации. Самое смешное если представить ситуацию, что выяснится факт якобы ПСЖ платил Мбаппе ЗП в конверте тут все адепты Суперлиги будут требовать исключить ПСЖ отовсюду, а в случае с Юве защитим! Это же исторический гранд!
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Vedved
Ответ Фарадж Малик
Полностью согласен с тобой!!!
Ахахаах, смешно слышать это от фена Интера🤣
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Hong Kil
Похоже УЕФА больше заботят финансовые махинации, а не судейские, как у Барсы.
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