Федоров о силовой игре «Ак Барса»: «То, что мы увидели, соответствует финалу. Все было в пределах правил. Мы были готовы к этому»

Сергей Федоров оценил выступление ЦСКА в матче с «Ак Барсом» (1:2, 3-2 в серии).

– «Ак Барс» с победой. Думаю, начало было неплохим для нашей команды. В игре мы дали себе шансы, чтобы правильно сыграть на результат. К сожалению, не хватило, наверное, одного гола в большинстве.

Пропустили ненужный гол, потому что не продлили шайбу в зону соперника, в глубину. Но так бывает, это напряженный хоккей, это финал. Соответствовал тому накалу борьбы, который происходит.

Чуть-чуть попереживаем, завтра разберем некоторые моменты и будем готовиться.

– Большую роль сыграло нереализованное четырехминутное большинство?

– Как я уже сказал – лишний гол бы не помешал.

– Силовая игра «Ак Барса» в первом периоде стала для вас неожиданностью?

– То, что мы увидели, соответствует финалу. Все было в пределах правил. Мы были готовы к этому. Первые десять минут «Ак Барс» показал, как хотел бы играть.

– Чем объясняется столь неагрессивная игра команды в большинстве?

– «Ак Барс» очень активно сыграл. Мы двигали шайбу, но это было не сверхпродуктивно. Это финал, есть разные нюансы, которые ребята знают. Не все сегодня получалось.

– В каком состоянии вернулся ?

– Думаю, он сыграл хорошо.

– Не жалеете, что убрали его из второго звена?

– Не жалею.

– Теперь у вас есть возможность дома оформить чемпионство.

– Следующий вопрос, пожалуйста.

– ЦСКА по ходу плей-офф отличается спокойствием, насколько вы переварите сегодняшний опыт, чтобы послезавтра поставить точку в серии?

– Вы не затяните меня в психологию.

– Прокомментируйте гол .

– Хвалить никого не буду. Все все видели, Прохор – молодец, забил важный гол, – сказал главный тренер .