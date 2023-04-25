Федоров о силовой игре «Ак Барса»: «То, что мы увидели, соответствует финалу. Все было в пределах правил. Мы были готовы к этому»

Теги Ак Барс ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Максим Мамин Прохор Полтапов Хоккей

Сергей Федоров оценил выступление ЦСКА в матче с «Ак Барсом» (1:2, 3-2 в серии).

– «Ак Барс» с победой. Думаю, начало было неплохим для нашей команды. В игре мы дали себе шансы, чтобы правильно сыграть на результат. К сожалению, не хватило, наверное, одного гола в большинстве.

Пропустили ненужный гол, потому что не продлили шайбу в зону соперника, в глубину. Но так бывает, это напряженный хоккей, это финал. Соответствовал тому накалу борьбы, который происходит.

Чуть-чуть попереживаем, завтра разберем некоторые моменты и будем готовиться.

– Большую роль сыграло нереализованное четырехминутное большинство?

– Как я уже сказал – лишний гол бы не помешал.

– Силовая игра «Ак Барса» в первом периоде стала для вас неожиданностью?

– То, что мы увидели, соответствует финалу. Все было в пределах правил. Мы были готовы к этому. Первые десять минут «Ак Барс» показал, как хотел бы играть.

– Чем объясняется столь неагрессивная игра команды в большинстве?

– «Ак Барс» очень активно сыграл. Мы двигали шайбу, но это было не сверхпродуктивно. Это финал, есть разные нюансы, которые ребята знают. Не все сегодня получалось.

– В каком состоянии вернулся Максим Мамин?

– Думаю, он сыграл хорошо.

– Не жалеете, что убрали его из второго звена?

– Не жалею.

– Теперь у вас есть возможность дома оформить чемпионство.

– Следующий вопрос, пожалуйста.

– ЦСКА по ходу плей-офф отличается спокойствием, насколько вы переварите сегодняшний опыт, чтобы послезавтра поставить точку в серии?

– Вы не затяните меня в психологию.

– Прокомментируйте гол Прохора Полтапова.

– Хвалить никого не буду. Все все видели, Прохор – молодец, забил важный гол, – сказал главный тренер ЦСКА.

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3 комментария

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Кеша
Две команды с большим уважением играют и относятся друг к другу . Кто -нибудь скажет почему ска играет грязно ? Может потому , что чувствуют вседозволенность - там не свистнут, тут не увидят . Какое -то сумашествие . Все матчи ЦСКА -СКА прошли с грязью и провокациями. А в этой серии никакой грязи . Помнут у борта друг друга и иногда улыбаются , переговариваются . Нет остервенелой ненависти . Может потому , что главный тренер так настраивает игроков ? Не знаю . Не могу сказать .
+3
0
+3
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Sanchello
Все по делу сказал. Надеюсь проведет работу над ошибками как следует
+3
-1
+2
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Олег
Перезагрузка пентиума, и всё заново заиграет...
+1
-1
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