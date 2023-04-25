Фанаты Андрей и Баходир по чужим Fan ID пытались пройти на матч «Пари НН» – «Крылья». Они больше не смогут оформить паспорт болельщика
Два болельщика пытались по чужим Fan ID пройти на матч с «Пари НН» – «Крылья».
Как сообщает «Московский Комсомолец», за несколько минут до начала матча фанатов остановили сотрудники службы безопасности, после чего нарушители были доставлены в отделение полиции.
По данным «Время Н», оба нарушителя проживают в Нижегородской области – один из болельщиков живет в городе Бор, а другой – в поселке Варнавино. На нарушителей составлены протоколы об административном нарушении.
Сообщается, что 34-летний Андрей и 44-летний Баходир больше не смогут оформить Fan ID, необходимый для посещения всех матчей Мир РПЛ.
«Пари НН» дома обыграл «Крылья Советов» (2:1) в 24-м туре чемпионата России.
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А вообще, конечно, так подставляться ради матча с самими Крыльями (!) - это прям убер уровень.
Найн. Нихт шизн. 🙃
Вряд ли это их первая попытка - в Нижнем FanID с начала сезона, а матч прямо скажем не самый статусный. Видимо раньше не ловили