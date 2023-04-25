Фанаты Андрей и Баходир по чужим Fan ID пытались пройти на матч «Пари НН» – «Крылья». Они больше не смогут оформить паспорт болельщика

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия происшествия болельщики Пари НН Fan ID Футбол

Два болельщика пытались по чужим Fan ID пройти на матч с «Пари НН» – «Крылья».

Как сообщает «Московский Комсомолец», за несколько минут до начала матча фанатов остановили сотрудники службы безопасности, после чего нарушители были доставлены в отделение полиции.

По данным «Время Н», оба нарушителя проживают в Нижегородской области – один из болельщиков живет в городе Бор, а другой – в поселке Варнавино. На нарушителей составлены протоколы об административном нарушении.

Сообщается, что 34-летний Андрей и 44-летний Баходир больше не смогут оформить Fan ID, необходимый для посещения всех матчей Мир РПЛ.

«Пари НН» дома обыграл «Крылья Советов» (2:1) в 24-м туре чемпионата России.

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51 комментарий

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Savardus
На нарушителей составлены протоколы об административном нарушении по статье "Дискредитация Fan ID".

А вообще, конечно, так подставляться ради матча с самими Крыльями (!) - это прям убер уровень.
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Radislav-Cheek
Бандиты. Пожизненное им!)
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chernov jr
просто сходить на футбол теперь вот так сложно? неплохо
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Владимир Данилов
Вот это я понимаю - эффективная работа доблестных органов правопорядка! Думаю, надо ввести Murder-ID, Rape-ID и Corruption-ID, и тогда мы наконец-то полностью искореним преступность! Ведь мера показала свою эффективность, разве нет?
+21
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Dani_Alves92
Спасибо нашим властям, теперь эти особо опасные люди не будут беспокоить других болельщиков.
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Atsuktuvas
Первые футбольные диссиденты.
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SadButTrue
Ответ Savardus
На нарушителей составлены протоколы об административном нарушении по статье "Дискредитация Fan ID". А вообще, конечно, так подставляться ради матча с самими Крыльями (!) - это прям убер уровень.
Судя по именам не удивлюсь, если "Андрей" и Баходир не очень-то и хотели идти на игру, но оказались в списках тех самых "оформивших Фан Айди" по разнарядке от местного парткома, но видимо сделали документы криво, их поймали и они радостно пошли домой вместо футбольного зрелища.
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KKA
Ответ Savardus
На нарушителей составлены протоколы об административном нарушении по статье "Дискредитация Fan ID". А вообще, конечно, так подставляться ради матча с самими Крыльями (!) - это прям убер уровень.
Какие то очень преданные болельщики )
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Spaten
А Баходир не заходил? (Из стенограммы протокола )
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ser7777
Все. Баходир допрыгался. Теперь департируют, вместе с Андрюхой.
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Tiestorzn17
Простейшее решение убрать себе даже саму возможность оформления этого ошейника
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viktorpavlov70
Ну наконец-то выловили настоящих, истинных врагов. Система Фан-Айди начала оправдывать себя и показала свою эффективность. На стадионе стало гораздо безопаснее и даже дышалось легче. Только одна небольшая чайная ложка дёгтя. Двоих с чужими Фан-Айди задержали. А скольких не задержали?
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Беня_Финитас
а что они нарушили , чтобы их задерживала полиция ?
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Ювенский Туринтус
Теперь у Пари НН больше нет ультрас
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Kapitan Klos
Какие хитрые и коварные нарушители! 34-летний Андрей и 44-летний Баходир - ай-яй-яй, как не стыдно! Никогда им больше не получить Fan ID! Поделом! Не будьте такими, как Андрей и Баходир.
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LastImaginary
Ответ ser7777
Все. Баходир допрыгался. Теперь департируют, вместе с Андрюхой.
Андрюху-то за что..
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Maxim Sudenkov
Так в ФНЛ паспорт болельщика и не нужен будет...
+2
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KKA
Ответ Atsuktuvas
Первые футбольные диссиденты.
На Соловки, не иначе)
+2
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Alex Chernov
Аусвайс?
Найн. Нихт шизн. 🙃
+2
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Atsuktuvas
Ответ KKA
На Соловки, не иначе)
Ну, сейчас Соловки - не самый худший вариант...
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Айвенго
Осталось этого семимесячного грудничка из Екатеринбурга выловить и порядок! Можно отчитаться, что FAN ID работает, стадионы очищены от скверны.
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Вечно в бане
Ответ Mihey163
Интересно, с повесткой так прокатит?)
Прокатит. Но есть нюанс. В следующий раз придёшь с чужим фан-айди, получишь до кучи повестку.
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Oleg Kolesnikov
Из-за такой глупости люди больше никогда в жизни не смогут попасть на матчи РПЛ. Интересно, какие ещё причины пожизненного бана болельщиков выдумают с этим фан айди. Недостаточно высокий социальный рейтинг?
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ezheloko
Так они и не планировали оформлять, я полагаю. В чем наказание))

Вряд ли это их первая попытка - в Нижнем FanID с начала сезона, а матч прямо скажем не самый статусный. Видимо раньше не ловили
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Владимир Ш
А какая это статья КОАП, что на них протокол составили?
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