Фанаты Андрей и Баходир по чужим Fan ID пытались пройти на матч «Пари НН» – «Крылья». Они больше не смогут оформить паспорт болельщика

Два болельщика пытались по чужим Fan ID пройти на матч с «Пари НН» – «Крылья».

Как сообщает «Московский Комсомолец», за несколько минут до начала матча фанатов остановили сотрудники службы безопасности, после чего нарушители были доставлены в отделение полиции.

По данным «Время Н», оба нарушителя проживают в Нижегородской области – один из болельщиков живет в городе Бор, а другой – в поселке Варнавино. На нарушителей составлены протоколы об административном нарушении.

Сообщается, что 34-летний Андрей и 44-летний Баходир больше не смогут оформить Fan ID, необходимый для посещения всех матчей Мир РПЛ.

« » дома обыграл « » (2:1) в 24-м туре чемпионата России.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол