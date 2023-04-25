«Барселона» опережает «Реал» на 11 очков при матче в запасе. Команда Хави сыграет с «Райо» завтра

«Реал» не смог приблизиться к «Барселоне» в турнирной таблице.

Команда тренера проиграла «Жироне» (2:4) в матче 31-го тура чемпионата Испании.

Таким образом, отставание мадридцев от «Барселоны» по-прежнему составляет 11 очков, но при этом каталонцы имеют одну игру в запасе.

26 апреля «Барса» проведет матч против «Райо Вальекано». В случае победы сине-гранатовые оторвутся от «Мадрида» на 14 баллов.

Каталонцы набрали 76 очков в 30 матчах сезона. У « », занимающего вторую позицию в таблице, 65 баллов в 31 игре.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол