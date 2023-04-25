«Барселона» опережает «Реал» на 11 очков при матче в запасе. Команда Хави сыграет с «Райо» завтра
«Реал» не смог приблизиться к «Барселоне» в турнирной таблице.
Команда тренера Карло Анчелотти проиграла «Жироне» (2:4) в матче 31-го тура чемпионата Испании.
Таким образом, отставание мадридцев от «Барселоны» по-прежнему составляет 11 очков, но при этом каталонцы имеют одну игру в запасе.
26 апреля «Барса» проведет матч против «Райо Вальекано». В случае победы сине-гранатовые оторвутся от «Мадрида» на 14 баллов.
Каталонцы набрали 76 очков в 30 матчах сезона. У «Реала», занимающего вторую позицию в таблице, 65 баллов в 31 игре.
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Пеп должен быть третим каталонцем в этом году, что поставит на колени мчк минимум 2 раза)
Совпадение?не думаю)
Это не команда, а гниль