«Барселона» опережает «Реал» на 11 очков при матче в запасе. Команда Хави сыграет с «Райо» завтра

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Футбол

«Реал» не смог приблизиться к «Барселоне» в турнирной таблице.

Команда тренера Карло Анчелотти проиграла «Жироне» (2:4) в матче 31-го тура чемпионата Испании.

Таким образом, отставание мадридцев от «Барселоны» по-прежнему составляет 11 очков, но при этом каталонцы имеют одну игру в запасе.

26 апреля «Барса» проведет матч против «Райо Вальекано». В случае победы сине-гранатовые оторвутся от «Мадрида» на 14 баллов.

Каталонцы набрали 76 очков в 30 матчах сезона. У «Реала», занимающего вторую позицию в таблице, 65 баллов в 31 игре.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

108 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rachidibrahimov
Жирона вообще красавчики. Симпатичная команда. Многие после второго от Реала, закрылись бы в обороне, но они бегали вперед. Молодцы
+62
-1
+61
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Ответ udiekemen
Вот так и теряют очки против средних компнд)
Так Жирона очки не потеряла сегодня)
+61
-7
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ван Гог
Скоро в Мадриде начнут говорить, что такая победа в чемпионате вовсе и не победа, нет азарта и спортивного интереса. И вообще Барса всех купила. Надо снять у нее очки, как у Юве, и тогда Реал станет законным чемпионом!
+61
-16
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Братушкам из Жироны респект, всетаки днк Каталонии давно известно: «Водить по губам мчк в любое время, в любом месте»
Пеп должен быть третим каталонцем в этом году, что поставит на колени мчк минимум 2 раза)
+31
-15
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Как только появляется внятный конкурент, то Фартчелотти тут же сливает лигу. Так было во всех чемпах)
+21
-10
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MUthebest
Есть шанс оформить чемпионство в матче с Эспаньолом и заодно пнуть их поближе к вылету
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Кашшаи
Ответ GuruFutbola
Братушкам из Жироны респект, всетаки днк Каталонии давно известно: «Водить по губам мчк в любое время, в любом месте» Пеп должен быть третим каталонцем в этом году, что поставит на колени мчк минимум 2 раза)
Кстати, президент Жироны - брат Пепа.
Совпадение?не думаю)
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДЖИН
Матрасам вполне по силам догнать. И забрать второе место.
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Кашшаи
Ответ MUthebest
Есть шанс оформить чемпионство в матче с Эспаньолом и заодно пнуть их поближе к вылету
Согласен, впринцепи будет приятно унизить Эспаньол.
Это не команда, а гниль
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udiekemen
Ответ rachidibrahimov
Жирона вообще красавчики. Симпатичная команда. Многие после второго от Реала, закрылись бы в обороне, но они бегали вперед. Молодцы
+Кастельянос выдал матч жизни
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
benjamin92
Реал уже выпустил разоблачительное видео?
+15
-9
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Граф
Ответ FINT\REDONDO
Забавно, что ты именно Юве привел в качестве примера.) Один клуб уже отправлялся в пердив за подкуп судей, второй вот-вот последует по тому же пути
сам же знаешь, что никого в пердив не отправят, но подвякиваешь
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xDe xDe
Да, стыдненько получилось. Но хочется даже порадоваться за Кастельяноса, такой огненный матч должен быть у каждого игрока)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Donald Subanov
Ответ Ван Гог
Скоро в Мадриде начнут говорить, что такая победа в чемпионате вовсе и не победа, нет азарта и спортивного интереса. И вообще Барса всех купила. Надо снять у нее очки, как у Юве, и тогда Реал станет законным чемпионом!
Проблема только в том, что если даже у Барсы снимут 15 очков, то она все равно может выиграть чемпионат)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Miguelito2015
Готовый кликбейтный заголовок: Покер аргентинского нападающего каталонского клуба в ворота Реала!
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VuNePonimaete
Ответ rachidibrahimov
Жирона вообще красавчики. Симпатичная команда. Многие после второго от Реала, закрылись бы в обороне, но они бегали вперед. Молодцы
Жирона как и Райо показали, что против Реала можно играть и без автобусов. Почему ж другие команды их так упорно ставят.. То ли дело такой футбол смотреть
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
f0rmoceft
Уже без разницы какое там отставание, гонку проиграли давно. Жирона была лучше почти весь матч, с чем их и поздравляю.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alan77
Таблицу обновите,чего ждем?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
f0rmoceft
Ответ alan77
Таблицу обновите,чего ждем?
Тут она может час не обновляться, рекомендую другое приложение для просмотра статистики)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barca_mania
Не зря я Жироне пожелал удачи 😁👏
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ umnik3
Странно, Реал проиграл Жироне, но все вспоминают почему-то полуфинал Кубка, забывая, по 0-4 в Мадриде и всякие там 6-2 , 5-0, 4-0, 5-1, 3-0 на протяжении десятилетия.
Это называется - "фантомные боли", у некоторых сливочных персонажей)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Предан Мадриду!!!
Ответ Universal1000
Жирона оказывается и на Бернабеу попустила середняка, заставив Крооса аж удалиться от беспомощности. Не удивительно, что на своем поле вообще разгром по сути. Кастельянос это не шутка да. Интересно это первый его покер в карьере? Что за днище попалось? А точно, мадрид.
на большее ума не хватило, хейтер? где Херона а где королевский клуб?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
По версии всех хейтеров Лео Месси, теперь Кастельяно тоже претендент на Золотой Мяч?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ QWertY
Как только появляется внятный конкурент, то Фартчелотти тут же сливает лигу. Так было во всех чемпах)
Так у него за 30 лет работы в топ клубах всего 5 чемпионств:) В принципе со своим соотечественником Карпиным одного уровня:))
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Butrymovich Mikalai
как вообще возможно что Винисиус не получил КК в этом матче ?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий