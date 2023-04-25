Болельщица «Спартака» выиграла 1 млн рублей в розыгрыше среди оформивших Fan ID

Болельщица «Спартака» выиграла 1 миллион рублей в розыгрыше среди оформивших Fan ID.

Итоги розыгрыша были подведены 24 апреля перед матчем Мир РПЛ между «Спартаком» и « » (4:3). Победительницей стала болельщица « » Стефания Мищерская.

Сертификат с суммой выигрыша победительнице вручил президент РПЛ Александр Алаев.

«Это просто фантастика. Честно могу сказать, я никогда и нигде не выигрывала денежные призы. Для нас это очень большая радость. Фантастика», – сказала Мищерская.

Участниками розыгрыша автоматически становятся все обладатели Fan ID, который выбирают по номерам, указанным в карте болельщика.

«Такие акции действительно способствуют тому, чтобы хотелось футбол смотреть живьем на стадионах, чтобы трибуны были заполнены.

Мы действительно делаем вместе с РПЛ все возможное», – рассказал гендиректор титульного партнера РПЛ платежной системы «Мир» Владимир Комлев.

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