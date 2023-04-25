Болельщица «Спартака» выиграла 1 млн рублей в розыгрыше среди оформивших Fan ID
Болельщица «Спартака» выиграла 1 миллион рублей в розыгрыше среди оформивших Fan ID.
Итоги розыгрыша были подведены 24 апреля перед матчем Мир РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» (4:3). Победительницей стала болельщица «Спартака» Стефания Мищерская.
Сертификат с суммой выигрыша победительнице вручил президент РПЛ Александр Алаев.
«Это просто фантастика. Честно могу сказать, я никогда и нигде не выигрывала денежные призы. Для нас это очень большая радость. Фантастика», – сказала Мищерская.
Участниками розыгрыша автоматически становятся все обладатели Fan ID, который выбирают по номерам, указанным в карте болельщика.
«Такие акции действительно способствуют тому, чтобы хотелось футбол смотреть живьем на стадионах, чтобы трибуны были заполнены.
Мы действительно делаем вместе с РПЛ все возможное», – рассказал гендиректор титульного партнера РПЛ платежной системы «Мир» Владимир Комлев.
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Да и могут спокойно приз отдать какому нибудь подсадному челу
И никакие псевдорозыгрыши меня в этом не переубедят
Он деградирует на глазах, смотреть там нечего.
И это только один год прошёл, как нас забанили на международном уровне.А что будет дальше?Куда придёт Россия под руководством мудрого отца нации??
But still no.)