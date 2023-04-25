Болельщица «Спартака» выиграла 1 млн рублей в розыгрыше среди оформивших Fan ID

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Открытие Банк Арена Краснодар Александр Алаев Политика Fan ID деньги Футбол

Болельщица «Спартака» выиграла 1 миллион рублей в розыгрыше среди оформивших Fan ID.

Итоги розыгрыша были подведены 24 апреля перед матчем Мир РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» (4:3). Победительницей стала болельщица «Спартака» Стефания Мищерская.

Сертификат с суммой выигрыша победительнице вручил президент РПЛ Александр Алаев.

«Это просто фантастика. Честно могу сказать, я никогда и нигде не выигрывала денежные призы. Для нас это очень большая радость. Фантастика», – сказала Мищерская.

Участниками розыгрыша автоматически становятся все обладатели Fan ID, который выбирают по номерам, указанным в карте болельщика.

«Такие акции действительно способствуют тому, чтобы хотелось футбол смотреть живьем на стадионах, чтобы трибуны были заполнены.

Мы действительно делаем вместе с РПЛ все возможное», – рассказал гендиректор титульного партнера РПЛ платежной системы «Мир» Владимир Комлев.

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56 комментариев

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ChefJhonnyMorgan
Хорошая попытка, но нет
+91
-3
+88
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agrebhol
То есть пропал последний повод приобрести Fan ID
+77
-2
+75
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porosenochek
Где-то в Химках грустит какой-то чувак с календарём...
+52
-1
+51
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Ярик01
Судя по этой ссылке она может быть сотрудником ГлавУпДК при МИД )
https://moscowcountryclub.ru/news/41753/
+37
0
+37
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Лимит Лимитович
Честно говоря, это выглядит жалко и показушно со стороны властей
+22
0
+22
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Прекрасная РФПЛ будущего
Болельщики бойкотирующие Fan ID выиграли свободу и самоуважение
+19
-3
+16
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Karl Shurko
Имя болельщицы - Зарема Салихова
+15
-3
+12
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Alexz
Ответ Slavick Nemkovsky
А "пять аефонов и множество других призов" кто выиграл?
Она же.
+11
0
+11
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Filipp Gorski
Ага шанс что ты именно выиграешь из миллиона мизерный
Да и могут спокойно приз отдать какому нибудь подсадному челу
+10
0
+10
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ChefJhonnyMorgan
Ответ Максим Черкашин
А если два миллиона.😅
Только за приват от Терюшкова)
+8
0
+8
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Максим Черкашин
Ответ ChefJhonnyMorgan
Хорошая попытка, но нет
А если два миллиона.😅
+6
0
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Russ Ivan
Двоюродная племянница близкого друга младшего брата Алаева...
+7
-1
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Ярик01
Ответ Pasta
1) Где гарантия, что победила честно выбранная случайная рандомная женщина, а не "подставная"-знакомая/подруга/жена какого-нибудь вора-коррупционера шишки? 2) 1 миллион рублей чет не особо большие деньги, так что неубедительно РФС... Не буду оформлять Ваш Фан Ид.
3) уже вручили 1 миллион рублей, какой смысл оформлять теперь )
+5
0
+5
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HoratioH
Я и раньше-то на футбол не особо ходил, а сейчас желание как таковое полностью отпало. Не только фануйди, но и смесь факторов, таких как судейство и тд
И никакие псевдорозыгрыши меня в этом не переубедят
+5
-1
+4
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Гуго
А как получилось, что именно болельщица Спартака выиграла перед матчем Спартак - Краснодар? Вот ведь чудеса!
+3
0
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Дмитрий Сологубов
Это посещаемости российского футбола не поможет.
Он деградирует на глазах, смотреть там нечего.
И это только один год прошёл, как нас забанили на международном уровне.А что будет дальше?Куда придёт Россия под руководством мудрого отца нации??
+5
-2
+3
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s_h_a_m_a_n
Каждый тур можно лям разыгрывать. Не обеднеете
+4
-1
+3
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Slavick Nemkovsky
А "пять аефонов и множество других призов" кто выиграл?
+2
0
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янетыитынея
Ответ Ярик01
Судя по этой ссылке она может быть сотрудником ГлавУпДК при МИД ) https://moscowcountryclub.ru/news/41753/
Кто-то сомневался, что это водоворот денег и призов среди "своих"? :)
+1
0
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Адильхан Абдусаламов
Зарема что ли?
+1
0
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Николай Арякин
+1 человек к посещаемости за лям.Ну такое себе.
+1
0
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Tony Lee
Nice try though
But still no.)
+1
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Евгений Кириенко
По курсу ЦБ 30 сребренников!!!
+1
0
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Ювенский Туринтус
Копейки жалкие. Что щас один лям? Игровой комп едва соберешь. Или тарантайку бушную
+1
0
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Андрей Балабаев
Ответ ChefJhonnyMorgan
Хорошая попытка, но нет
А если календарь от Химок?
+1
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