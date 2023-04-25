Группа t.A.T.u выступит перед матчем «Зенит» – «Спартак».

Дуэт Юлии Волковой и Елены Катиной объединится впервые за несколько лет, чтобы выступить перед началом этого матча.

Матч « » – « » состоится 7 мая в рамках 26-го тура Мир РПЛ и начнется в 18:00 по московскому времени.

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