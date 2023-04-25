Группа t.A.T.u выступит перед матчем «Зенит» – «Спартак»
Группа t.A.T.u выступит перед матчем «Зенит» – «Спартак».
Дуэт Юлии Волковой и Елены Катиной объединится впервые за несколько лет, чтобы выступить перед началом этого матча.
Матч «Зенит» – «Спартак» состоится 7 мая в рамках 26-го тура Мир РПЛ и начнется в 18:00 по московскому времени.
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Символично конечно власть вытирает ноги об фанатов.
На месте фан-сектора строят сцену, а потом на эту сцену загоняют Тату.
Тоже когда-то дико популярные, а ныне забытые и никому не нужные.
они же явно выйдут на сцену, установленную именно там.
и кого пригласили - пожухлых женщин с низкой социальной ответственностью, игравших роль малолетних лесбиянок.
красавцы, зенит! бинго!
именно с таким качеством он и должен ассоциироваться