Группа t.A.T.u выступит перед матчем «Зенит» – «Спартак»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Газпром Арена (Крестовский) музыка Футбол

Группа t.A.T.u выступит перед матчем «Зенит» – «Спартак».

Дуэт Юлии Волковой и Елены Катиной объединится впервые за несколько лет, чтобы выступить перед началом этого матча.

Матч «Зенит» – «Спартак» состоится 7 мая в рамках 26-го тура Мир РПЛ и начнется в 18:00 по московскому времени. 

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147 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Не так. Группа тату объединится, чтобы увезти вагон денег за пятиминутное выступление для привлечения фанатов по Fan ID.
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Caniball
Выступит на специальной трибуне, где раньше был «Вираж».
Символично конечно власть вытирает ноги об фанатов.
+127
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+114
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Peter Parker
Ответ Ксяоми Ноутов
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Про мальчика, чья деятельность противоречит законодательству Российской Федерации.
+91
-7
+84
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Очки Дани Алвеса
Не так. Группа тату объединится, чтобы увезти вагон денег за пятиминутное выступление для привлечения фанатов по Fan ID.
Дополню: за пятиминутное выступление под фонограмму.
+78
-3
+75
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Peter Parker
Про майки пока не уточняли?
+62
-3
+59
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GLW
Ну и с той рожей, которую Волкова себе сделала, её в кунсткамере надо выставлять.
+55
-11
+44
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Caniball
Ответ Андрей Хенто
Руководство Зенита просто троллит Спартак, хотят чтобы они исполнили песню: «Нас не догонят».
По-моему руководство Зенита троллит только своих болельщиков.
На месте фан-сектора строят сцену, а потом на эту сцену загоняют Тату.
+52
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+44
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Купаж
Ответ Lionel Andres Messi 10
Дополню: за пятиминутное выступление под фонограмму.
С песней "нас не догонят"))
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GLW
а как же традиционные ценности?
+35
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+28
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Alex1104
Ответ GLW
Ну и с той рожей, которую Волкова себе сделала, её в кунсткамере надо выставлять.
Остальные экспонаты разбегутся в ужасе. Так нельзя - их ещё Петр начал собирать.
+26
-3
+23
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Фанат Сан-Марино
Песня "Простые движения" будет хорошо звучать, там и про футбол и не футбол
+23
-1
+22
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Андрей Хенто
Руководство Зенита просто троллит Спартак, хотят чтобы они исполнили песню: «Нас не догонят».
+37
-20
+17
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Вечно в бане
Ответ Ксяоми Ноутов
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Мальчик-[Роскомнадзор]
+16
0
+16
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Pb-SE
Надо Милонова пригласить на сцену. Например, вместе спеть "мальчик гей".
+18
-3
+15
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Вечно в бане
А вообще Тату бы больше подошли к матчу «Динамо - Торпедо».
Тоже когда-то дико популярные, а ныне забытые и никому не нужные.
+14
0
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МТБ
Ответ Андрей Хенто
Руководство Зенита просто троллит Спартак, хотят чтобы они исполнили песню: «Нас не догонят».
Могут ещё потроллить своих болел и пригласить группы вираж и мираж
+10
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Вечно в бане
Ответ lovkac
Тату это как Москва, Жемчужина и Тосно, ностальгия по ушедшему времени
Как Москва, Жемчужина и Тосно, скорее Юрий Лоза. И раньше на хрен был никому не нужен, но вроде ностальгия.
+8
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Adeen
Тысячам людей будет очень неловко смотреть на двух скачущих под фонограмму сорокалетних тёток. Если Лена ещё может вытянуть одну(не больше) песню нормально, то силиконовая Юля петь не может уже очень давно из-за болезни и отсутствия практики.
+8
-1
+7
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Magico!
руководство зенита троллит свой бывший вираж.
они же явно выйдут на сцену, установленную именно там.
и кого пригласили - пожухлых женщин с низкой социальной ответственностью, игравших роль малолетних лесбиянок.
красавцы, зенит! бинго!
именно с таким качеством он и должен ассоциироваться
+15
-9
+6
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wshnmn
так так, ранее группа пропагандировала прямо или косвенно лгбт сообщество, т.е. именно так хотят вернуть фанатов Зенита на стадион?))
+7
-2
+5
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Tomas Nepotrebko
Не впервые за несколько лет они объединятся. В сентябре в Минске объединялись уже.
+4
0
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Karamazoff
Ответ Тосканский_Виноградник
Это разве не пропаганда ЛГБТ? Или это другое? 😬
Виноградная лоза, ты ни в чем не виновата (с)
+5
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qw14qw
И даже не алкаш шнур?)))
+5
-1
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Vovker
Символичной будет песня "Нас не догонят".
+3
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xoms
Думаю, ради этого дуэта не стоит делать фан уйди.
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