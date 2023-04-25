НБА. Плей-офф. «Бостон» примет «Атланту», «Денвер» – «Миннесоту», «Финикс» – «Клипперс»
Сегодня в НБА могут завершиться три серии первого раунда плей-офф.
«Бостон» примет на своей площадке «Атланту» (3-1). Лидер Западной конференции «Денвер» встретится дома с «Миннесотой» (3-1), «Финикс» попытается выбить «Клипперс» (3-1).
НБА
Первый раунд
Пятые матчи
- Дата проведения
- 26 апреля, 02.30, «TD Garden»
«Бостон» ведет в серии – 3-1
- Дата проведения
- 26 апреля, 04.00, «Ball Arena»
«Денвер» ведет в серии – 3-1
- Дата проведения
- 26 апреля, 05.00, «Footprint Center»
«Финикс» ведет в серии – 3-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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