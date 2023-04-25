НБА. Плей-офф. «Бостон» примет «Атланту», «Денвер» – «Миннесоту», «Финикс» – «Клипперс»

Теги результаты Бостон Атланта Денвер Клипперс Миннесота Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня в НБА могут завершиться три серии первого раунда плей-офф.

«Бостон» примет на своей площадке «Атланту» (3-1). Лидер Западной конференции «Денвер» встретится дома с «Миннесотой» (3-1), «Финикс» попытается выбить «Клипперс» (3-1).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Пятые матчи

Бостон – Атланта
Дата проведения
26 апреля, 02.30, «TD Garden»
Онлайн матча

«Бостон» ведет в серии – 3-1

Денвер – Миннесота
Дата проведения
26 апреля, 04.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

«Денвер» ведет в серии – 3-1

Финикс – Клипперс
Дата проведения
26 апреля, 05.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

«Финикс» ведет в серии – 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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9 комментариев

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hhh1361
Ну что, сегодня плюс три участника второго раунда?
+5
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+5
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МЗ
4-1 все
+3
0
+3
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Райли Карри
Никто не верит в Трянга, Бьющих друг друга ребят с севера, и Мистера триплдабла играющего за себя и за Сашку
+1
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Против грусти
надеюсь, сюрприз все-таки будет.
и хоть одна, но серия продлится...
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Nightyork97
Только Миннесота способна на подвиг, но смотря на эффективность Йокича шансов очень мало. Тим Коннели с удовольствием смотрит на свое творчество в этом сезоне.
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ArizonaCactus
Ответ Райли Карри
Никто не верит в Трянга, Бьющих друг друга ребят с севера, и Мистера триплдабла играющего за себя и за Сашку
Так и есть. Никто не верит.
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AEZAKMI228
Ответ Nightyork97
Только Миннесота способна на подвиг, но смотря на эффективность Йокича шансов очень мало. Тим Коннели с удовольствием смотрит на свое творчество в этом сезоне.
не дождался ты конца матча майами сегодня да
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Nightyork97
Ответ AEZAKMI228
не дождался ты конца матча майами сегодня да
Я еле досмотрел, но уже на телеке в полусонном состоянии. Сил не было даже телефон взять в руки. Этот матч в коллекцию, насколько же Джимбо великий игрок. А еще челы сомневались, что Майами типа не специально слили Атланте и вышли на Бакс.
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