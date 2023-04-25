НБА. Плей-офф. «Бостон» примет «Атланту», «Денвер» – «Миннесоту», «Финикс» – «Клипперс»

Сегодня в НБА могут завершиться три серии первого раунда плей-офф.

«Бостон» примет на своей площадке «Атланту» (3-1). Лидер Западной конференции « » встретится дома с «Миннесотой» (3-1), «Финикс» попытается выбить «Клипперс» (3-1).

НБА

Первый раунд

Пятые матчи

« » ведет в серии – 3-1

«Денвер» ведет в серии – 3-1

« » ведет в серии – 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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