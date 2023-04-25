Новый формат уик-энда «Ф-1» со спринтом и 2 квалификациями дебютирует на Гран-при Азербайджана
Комиссия «Формулы-1» утвердила изменения формата уик-энда.
Первый уик-энд со спринтом и двумя квалификационными сессиями пройдет в эти выходные, с 28 по 30 апреля, на Гран-при Азербайджана.
В пятницу состоится первая практика и квалификация к Гран-при, в субботу – квалификация к спринту и спринт, в воскресенье – гонка.
Квалификация к Гран-при пройдет в традиционном формате.
Квалификация к спринту будет состоять из трех укороченных сегментов длительностью 12, 10 и 8 минут. По ходу каждого из сегментов пилоты смогут использовать лишь один тип шин: «медиум» в первой и второй части и «софт» – в третьей. После первого и второго сегментов худшие пять машин выбывают из соревнований, как и в обычном формате.
Пятничная (традиционная) квалификация определит решетку воскресного Гран-при. Субботняя квалификация и спринт не повлияют на стартовый порядок основной гонки.
Распределение очков за спринт останется прежним – от восьми баллов за первое место до одного за восьмое в личный и командный зачеты. В нынешнем году уик-энды со спринтом и двумя квалификациями также состоятся на Гран-при Австрии, Бельгии, Катара, США и Сан-Паулу.
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Плюс это не простая тренировка, где можно будет лучше подобрать резину, настройки на гонку, для чего тогда рисковать этапом, если потенциальный выхлоп - несколько очков?
Только вопрос где смотреть.
Раньше можно по Сетанте, но с апреля она прекратила трансляцию в РБ