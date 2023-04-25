Новый формат уик-энда «Ф-1» со спринтом и 2 квалификациями дебютирует на Гран-при Азербайджана

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Комиссия «Формулы-1» утвердила изменения формата уик-энда.

Первый уик-энд со спринтом и двумя квалификационными сессиями пройдет в эти выходные, с 28 по 30 апреля, на Гран-при Азербайджана.

В пятницу состоится первая практика и квалификация к Гран-при, в субботу – квалификация к спринту и спринт, в воскресенье – гонка.

Квалификация к Гран-при пройдет в традиционном формате.

Квалификация к спринту будет состоять из трех укороченных сегментов длительностью 12, 10 и 8 минут. По ходу каждого из сегментов пилоты смогут использовать лишь один тип шин: «медиум» в первой и второй части и «софт» – в третьей. После первого и второго сегментов худшие пять машин выбывают из соревнований, как и в обычном формате.

Пятничная (традиционная) квалификация определит решетку воскресного Гран-при. Субботняя квалификация и спринт не повлияют на стартовый порядок основной гонки.

Распределение очков за спринт останется прежним – от восьми баллов за первое место до одного за восьмое в личный и командный зачеты. В нынешнем году уик-энды со спринтом и двумя квалификациями также состоятся на Гран-при Австрии, Бельгии, Катара, США и Сан-Паулу.

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18 комментариев

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sergey121212
ну если честно, чем больше квал и гонок тем интереснее...мне;))
+24
-2
+22
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yarni
Ответ Константин Михайлович
а в чем смысл?
Чтобы спринт стал самостоятельной гонкой, а не прелюдией к основной
+10
-1
+9
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Антон Казанский
Лидеры получили дополнительную нагрузку на технику и пилотов, середина и ниже получили право на бесплатные тесты и эксперименты с настройками в боевых условиях, Феррари получила дополнительную возможность наделать ошибок.
+7
0
+7
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Константин Михайлович
а в чем смысл?
+5
-1
+4
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LetTong
Ну посмотрим, нет смысла критиковать пока не увидим как это будет смотреться
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MosFzz
На первый взгляд какая-то каша. Посмотрим как будет работать. Больше гонок в том или ином виде - всегда в плюс.:)
+1
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Женя Дерунов
Ответ sergey121212
ну если честно, чем больше квал и гонок тем интереснее...мне;))
а в чем прикол спринта?
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sergey121212
Ответ Андрей Зараник
Согласен. Только вопрос где смотреть. Раньше можно по Сетанте, но с апреля она прекратила трансляцию в РБ
ВК
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ Антон Казанский
Лидеры получили дополнительную нагрузку на технику и пилотов, середина и ниже получили право на бесплатные тесты и эксперименты с настройками в боевых условиях, Феррари получила дополнительную возможность наделать ошибок.
Если бы новостники спортса работали адекватно, то они бы первым делом выложили новость о том, лимит на моторы, турбо и генераторы на сезон увеличен с трёх до четырёх без штрафа.
+1
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Chester94
наконец-то догадались полноценно развести спринт и основную гонку, а то зачем атаковать в спринте, если есть большой риск разбить болид и в воскресенье стартовать с конца решётки
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Михаил Блинов
По сути получаются два разных Гран-при в один уикенд. Смысл???
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yakov.a.kogan@yandex.ru
Хорошо, что меньше практик стало, будет интересней наблюдать!
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EnergyStyle
По мне дак очень даже интересно. Чем больше гонок тем лучше.
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Tutti Pazzi per Materazzi
Как минимум хочется понять, какая мотивация теперь будет у (топ-)команд на спринт, ведь он ни на что не влияет
Плюс это не простая тренировка, где можно будет лучше подобрать резину, настройки на гонку, для чего тогда рисковать этапом, если потенциальный выхлоп - несколько очков?
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Андрей Зараник
Ответ sergey121212
ну если честно, чем больше квал и гонок тем интереснее...мне;))
Согласен.
Только вопрос где смотреть.
Раньше можно по Сетанте, но с апреля она прекратила трансляцию в РБ
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Максим Скопинцев
Ответ sergey121212
ну если честно, чем больше квал и гонок тем интереснее...мне;))
Теперь в спринте, для сохрана технике, могут сойти хоть все. Всё равно на воскресенье не влияет
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