Новый формат уик-энда «Ф-1» со спринтом и 2 квалификациями дебютирует на Гран-при Азербайджана

Комиссия «Формулы-1» утвердила изменения формата уик-энда.

Первый уик-энд со спринтом и двумя квалификационными сессиями пройдет в эти выходные, с 28 по 30 апреля, на .

В пятницу состоится первая практика и квалификация к Гран-при, в субботу – квалификация к спринту и спринт, в воскресенье – гонка.

Квалификация к Гран-при пройдет в традиционном формате.

Квалификация к спринту будет состоять из трех укороченных сегментов длительностью 12, 10 и 8 минут. По ходу каждого из сегментов пилоты смогут использовать лишь один тип шин: «медиум» в первой и второй части и «софт» – в третьей. После первого и второго сегментов худшие пять машин выбывают из соревнований, как и в обычном формате.

Пятничная (традиционная) квалификация определит решетку воскресного Гран-при. Субботняя квалификация и спринт не повлияют на стартовый порядок основной гонки.

Распределение очков за спринт останется прежним – от восьми баллов за первое место до одного за восьмое в личный и командный зачеты. В нынешнем году уик-энды со спринтом и двумя квалификациями также состоятся на , , Катара, США и Сан-Паулу.

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