Хартли о возможном возвращении в «Авангард»: «Не уверен, что точно смогу приехать в Омск. У меня дома большой бизнес, связанный с недвижимостью»

Боб Хартли высказался о том, возглавит ли он «Авангард» в следующем сезоне.

«Я не уверен, что прям точно смогу приехать в Омск.

У меня дома есть большой бизнес, связанный с недвижимостью», – сказал Хартли.

Отмечается, что тренер не опроверг, что возглавит омский клуб в новом сезоне, но и не подтвердил эту информацию.

По данным «Матч ТВ», решение еще не принято, но оно возможно, шансы оцениваются как высокие. Сообщается, что для Хартли принципиально решить вопрос с помощниками, а именно с Жаком Клутье, который работал с ним ранее в «Авангарде».

Хартли вернется на пост главного тренера «Авангарда» («СЭ»)