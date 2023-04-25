Хартли о возможном возвращении в «Авангард»: «Не уверен, что точно смогу приехать в Омск. У меня дома большой бизнес, связанный с недвижимостью»
Боб Хартли высказался о том, возглавит ли он «Авангард» в следующем сезоне.
«Я не уверен, что прям точно смогу приехать в Омск.
У меня дома есть большой бизнес, связанный с недвижимостью», – сказал Хартли.
Отмечается, что тренер не опроверг, что возглавит омский клуб в новом сезоне, но и не подтвердил эту информацию.
По данным «Матч ТВ», решение еще не принято, но оно возможно, шансы оцениваются как высокие. Сообщается, что для Хартли принципиально решить вопрос с помощниками, а именно с Жаком Клутье, который работал с ним ранее в «Авангарде».
Зачем ему работать?
Но в нынешних условиях не уверен, что аргумент с недвижимостью не отговорка.