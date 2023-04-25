Хартли о возможном возвращении в «Авангард»: «Не уверен, что точно смогу приехать в Омск. У меня дома большой бизнес, связанный с недвижимостью»

Теги Авангард Боб Хартли бизнес КХЛ Матч ТВ Хоккей

Боб Хартли высказался о том, возглавит ли он «Авангард» в следующем сезоне.

«Я не уверен, что прям точно смогу приехать в Омск.

У меня дома есть большой бизнес, связанный с недвижимостью», – сказал Хартли.

Отмечается, что тренер не опроверг, что возглавит омский клуб в новом сезоне, но и не подтвердил эту информацию.

По данным «Матч ТВ», решение еще не принято, но оно возможно, шансы оцениваются как высокие. Сообщается, что для Хартли принципиально решить вопрос с помощниками, а именно с Жаком Клутье, который работал с ним ранее в «Авангарде».

Хартли вернется на пост главного тренера «Авангарда» («СЭ»)

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10 комментариев

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Саша Васильев
Кожева перекрестился. Но расслаблятся не стоит.
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Юрец55
Скорее всего вернется. В Омске тусовался почти весь сезон (несмотря на бизнес в Торонто). Кравец до сих пор в подвешенном состоянии, как запасной вариант. Кожева под капельницами норм тезисы выдает. Шансы велики))
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цэсемьэр
пожалейте Кожевникова, у него от этой неопределённости аритмия разовьётся😆
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Алексей Тарлыков
Ответ РАМИЛЬ ГАРАЕВ
Если вернется,то думаю Ястребы будут главными фаворитами за кубок.Система и тренерская игра была выдающейся при Хартли.
С Демченко в роли первого номера кубок не взять. Это нужно три Шарипзянова и три Покки на блоки. Хартли это Хартли конечно, но состав тоже нужен соответствующий
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Sever12
Иными словами, смотря сколько насыпят)) бывают предложения от которых невозможно отказаться, на тренеров потолка нет))
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Timur_A
Хартли двушку в центре Торонто сдаёт.
Зачем ему работать?
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РАМИЛЬ ГАРАЕВ
Если вернется,то думаю Ястребы будут главными фаворитами за кубок.Система и тренерская игра была выдающейся при Хартли.
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Wayne Gretzky 99
Хартли - это голова.
Но в нынешних условиях не уверен, что аргумент с недвижимостью не отговорка.
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Ринат Халиков
Нужно оставит Хартли в покое и уважать его выбор, а то это как с бывшей девушкой, унижаться перед ней чтобы она не уходила и дала еще один шанс и вобще ему надо было уходить после чемпионского года,чтоб красиво закончить карьеру тренера который выиграл и нхл и кхл
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Ринат Халиков
Ответ Timur_A
Хартли двушку в центре Торонто сдаёт. Зачем ему работать?
Почему бы нет?к тому же если ему предложит контракт на 1-2 млн $ я думаю он не откажется
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