Уткин – Собчак: «Позабавило противопоставление: Савин уехал, а Василий – тут. Ксения, ты сама и уехала, и не уехала сразу, как-то попой ерзаешь. Я буду здесь по принципу Ахматовой»

Теги Евгений Савин Василий Уткин премьер-лига Россия Политика соцсети книги Ксения Собчак Футбол

Василий Уткин прокомментировал интервью Евгения Савина Ксении Собчак.

Евгений Савин уехал из России после 24 февраля прошлого года. В интервью блогер заявил, что для него «не существует полутонов: либо ты с этим согласен, молчишь, обманываешь себя, либо ты говоришь «нет» и уезжаешь». В разговоре Ксения Собчак упомянула Василия Уткина, обвинив его в молчании.

«Посмотрел выпуск Собчак с Красавой. Позабавило противопоставление – вот Женя уехал, а я тут. Ну да, я тут. У меня тут куча дел, которые за меня вряд ли кто сделает.

Просто забавно, Ксения, что об этом спрашиваешь ты. Ты и уехала, и не уехала сразу. Как-то, как у нас в футболе говорят, Ксения, попой ерзаешь. Может, сама сперва определишься, Раз вопрос с отъездом такой ключевой? Ну, раз других спрашиваешь.

Что касается меня. Я буду здесь. По принципу Анны Ахматовой. Она удачнее всех пояснила. И прожила свое решение. Кто захочет, сыщет. У меня и загранпаспорта нет.

А с Женькой мы дружим. Он замечательный парень. У нас, кстати, команды одноцветные», – написал Уткин в телеграм-канале.

Русская поэтесса Анна Ахматова писала в поэме «Реквием»: «Нет, и не под чуждым небосводом / И не под защитой чуждых крыл, – / Я была тогда с моим народом, / Там, где мой народ, к несчастью, был».

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162 комментария

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edward_freeman
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.
+291
-12
+279
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Gaiar
Ну люди пусть сначала прекратят свою страну предавать
Критика власти - ровно предательство страны? 🤣🤣🤣🤣

Это тоже самое, если делать это, автоматически русофоб 🤣🤦🏻‍♂️
+128
-10
+118
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DpeMa111
Остаться одно, а ты будучи публичной личностью, осмелься высказываться против власти и их решений. У властей рычагов полно от признания иноагентом до статьи по надуманным причинам, вот люди и валят
+85
-26
+59
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ARIGAMI ARIGAMI
Атака ботов началась
+57
-15
+42
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Vitto
Ответ Alex Rhea
да просто кому нужна поэтесса русскоговорящая на чужбине)) Это не проза, которую можно перевести с практически полной передачей смысла и зарабатывать публикациями деньги. Поэты в 99% нигде не могут прижиться, потому что поэзия непереводима нормально.
Думаю уж Ахматовой место нашлось.
+42
-7
+35
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Ярик01
У Анны Ахматовой муж и сын были арестованы, дважды, да и "о необходимости ареста поэтессы" постоянно кляузы были.
Уткин очень далеко от неё в условиях.
+43
-8
+35
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Marcus-light
Ответ DpeMa111
Остаться одно, а ты будучи публичной личностью, осмелься высказываться против власти и их решений. У властей рычагов полно от признания иноагентом до статьи по надуманным причинам, вот люди и валят
Я одно не пойму, почему публичный человек не может бояться влететь в тюрьму за свои слова? Тут вот в комментариях люди не применяют слово война, надрессировали, а вы хотите от Василия. Зачем?
+33
-2
+31
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bellyashe
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Критика власти - ровно предательство страны? 🤣🤣🤣🤣 Это тоже самое, если делать это, автоматически русофоб 🤣🤦🏻‍♂️
о подобном понимании Родины уже всё сказал Шевчук)
+27
-2
+25
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Валя Юлина
Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.
Но вечно жалок мне изгнанник,
Как заключенный, как больной.
Темна твоя дорога, странник,
Полынью пахнет хлеб чужой.
Это написала А.Ахматова,а сайт пишет,что возможно эти строки нарушают правила сообщества ,кокой ужос
+24
-3
+21
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Ярик01
Ответ Александр Максаков
Вот вам, кстати, и ответ на обсуждавшуюся вчера тему - можно быть публичной личностью против CBO, не уезжать - и при этом не садиться в тюрьму. Но некоторые путают позиции "против СВО" и активное топление за противоположную сторону, которое понятным образом наказуемо
Уткин публичная личность против СВО?
А в чём это выражается?
+19
-6
+13
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Александр Максаков
Вот вам, кстати, и ответ на обсуждавшуюся вчера тему - можно быть публичной личностью против CBO, не уезжать - и при этом не садиться в тюрьму.
Но некоторые путают позиции "против СВО" и активное топление за противоположную сторону, которое понятным образом наказуемо
+36
-25
+11
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Arthurino
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Атака ботов началась
«Сетями темной стороны наш мир окутан! Война ботическая началась!»
+13
-4
+9
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Серхио Огурцов
С какого хрена Вася должен уехать , если его здесь все устраивает. Он находится у себя дома , и ценит это , в отличии от сабчаков
+12
-3
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omega pepega
Ответ старые кеды
ну а смысл ему уезжать? что у нас тут прям репрессии какие-то или всех поголовно гребут на убой, как на украине? тем более вася с его весом явно не пройдет мед комиссию. все приграничных областей жизнь и не поменялась.
10-25 лет за слова дают. Вообще не репрессии
+12
-3
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Realist2022
Ответ Gaiar
Ну люди пусть сначала прекратят свою страну предавать
Для таких, как вы, Шевчук очень конкретно объяснил, с чем не надо отождествлять и путать Родину.
+11
-3
+8
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Россия будет свободной
Ответ Александр Максаков
Вот вам, кстати, и ответ на обсуждавшуюся вчера тему - можно быть публичной личностью против CBO, не уезжать - и при этом не садиться в тюрьму. Но некоторые путают позиции "против СВО" и активное топление за противоположную сторону, которое понятным образом наказуемо
не сесть в тюрьму можно - но только если молчать.
а если ты молчишь, то тебя, считай, и нет
+21
-13
+8
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Glefa
Теперь будет выходить по статье в день на основании интервью гиганта мысли и отца русской демократии
+18
-11
+7
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Demyan Grachev
Ответ Gaiar
Ну люди пусть сначала прекратят свою страну предавать
что ты,черт возьми, такое несёшь?🤦‍♂️
+11
-4
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старые кеды
Ответ Alex Rhea
да просто кому нужна поэтесса русскоговорящая на чужбине)) Это не проза, которую можно перевести с практически полной передачей смысла и зарабатывать публикациями деньги. Поэты в 99% нигде не могут прижиться, потому что поэзия непереводима нормально.
ну а вася кому там нужен? кому нужен русскоговорящий журналист за рубежом? была такая шутка у А.Бильжо ( тоже оказался тем еще куском) там курица видит в небе клин улетающих журавлей, бежит за ними, крыльями машет, естественно взлететь не может , и говорит Петровичу - эх, Петрович, да если б не моя любовь к Родине...
+14
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omega pepega
Ответ старые кеды
Комментарий удален модератором
Из последнего: Экс-полицейский получил семь лет за фейки об армии РФ в телефонных разговорах.
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НАВАЛЬНЫЙ
Ответ Gaiar
Ну люди пусть сначала прекратят свою страну предавать
Ты про чиновничий аппарат России?
+8
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Marcus-light
Ответ Бромка
Тут за слово война можно в бан улететь) И тех, кто не стеснялся называть черное черным давно забанили, в основном.
Вот видите, люди боятся банов даже, на 3 дня. А тут человек в колонию лет на 20 рискует поехать, если будет много болтать. Пусть молчит, ради Бога. По-моему, давно понятно, что все кто молчат - против войны.
+7
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Ярик01
Ответ Адекватник
Это зависит от угла зрения. Нельсон Манделла отсидел больше, чем все оппозиционеры России вместе взятые. Вышел и стал президентом. Это круто? Круто... Оставим за скобкам результаты его президентства, но с точки зрения гражданской позиции - это круто. А если бы он уехал в свое время из ЮАР? Было бы это малодушием? Тут каждый даст свой ответ...
Нельсон Манделла террорист, на руках которого куча трупов. Его арестовали когда он был в бегах и не было выбора "не сидеть".
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Красная стрела
Что Савин, что Собчак для народа никто.ну кроме аудитории блондинок в шоколаде и надувных. Но с их мнением не обязательно считаться. А Уткин всё же интересная фигура в нашем футболе. И он действительно интересен многим. Думаю, он понимает неразрывную связь со страной, с людьми. То что он делает- забугром не нужно. Дело его жизни находится здесь. А в таком случае ты никуда не уедешь, что б не происходило.
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Аморалинни
Ответ Россия будет свободной
не сесть в тюрьму можно - но только если молчать. а если ты молчишь, то тебя, считай, и нет
Другое дело писать комментарии на спорце)
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