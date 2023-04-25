Уткин – Собчак: «Позабавило противопоставление: Савин уехал, а Василий – тут. Ксения, ты сама и уехала, и не уехала сразу, как-то попой ерзаешь. Я буду здесь по принципу Ахматовой»
Василий Уткин прокомментировал интервью Евгения Савина Ксении Собчак.
Евгений Савин уехал из России после 24 февраля прошлого года. В интервью блогер заявил, что для него «не существует полутонов: либо ты с этим согласен, молчишь, обманываешь себя, либо ты говоришь «нет» и уезжаешь». В разговоре Ксения Собчак упомянула Василия Уткина, обвинив его в молчании.
«Посмотрел выпуск Собчак с Красавой. Позабавило противопоставление – вот Женя уехал, а я тут. Ну да, я тут. У меня тут куча дел, которые за меня вряд ли кто сделает.
Просто забавно, Ксения, что об этом спрашиваешь ты. Ты и уехала, и не уехала сразу. Как-то, как у нас в футболе говорят, Ксения, попой ерзаешь. Может, сама сперва определишься, Раз вопрос с отъездом такой ключевой? Ну, раз других спрашиваешь.
Что касается меня. Я буду здесь. По принципу Анны Ахматовой. Она удачнее всех пояснила. И прожила свое решение. Кто захочет, сыщет. У меня и загранпаспорта нет.
А с Женькой мы дружим. Он замечательный парень. У нас, кстати, команды одноцветные», – написал Уткин в телеграм-канале.
Русская поэтесса Анна Ахматова писала в поэме «Реквием»: «Нет, и не под чуждым небосводом / И не под защитой чуждых крыл, – / Я была тогда с моим народом, / Там, где мой народ, к несчастью, был».
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Там, где мой народ, к несчастью, был.
Это тоже самое, если делать это, автоматически русофоб 🤣🤦🏻♂️
Уткин очень далеко от неё в условиях.
На растерзание врагам.
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.
Но вечно жалок мне изгнанник,
Как заключенный, как больной.
Темна твоя дорога, странник,
Полынью пахнет хлеб чужой.
Это написала А.Ахматова,а сайт пишет,что возможно эти строки нарушают правила сообщества ,кокой ужос
А в чём это выражается?
Но некоторые путают позиции "против СВО" и активное топление за противоположную сторону, которое понятным образом наказуемо
а если ты молчишь, то тебя, считай, и нет