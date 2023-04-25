Василий Уткин прокомментировал интервью Евгения Савина Ксении Собчак.

уехал из России после 24 февраля прошлого года. В интервью блогер заявил, что для него «не существует полутонов: либо ты с этим согласен, молчишь, обманываешь себя, либо ты говоришь «нет» и уезжаешь». В разговоре Ксения Собчак упомянула Василия Уткина, обвинив его в молчании.

«Посмотрел выпуск Собчак с Красавой. Позабавило противопоставление – вот Женя уехал, а я тут. Ну да, я тут. У меня тут куча дел, которые за меня вряд ли кто сделает.

Просто забавно, Ксения, что об этом спрашиваешь ты. Ты и уехала, и не уехала сразу. Как-то, как у нас в футболе говорят, Ксения, попой ерзаешь. Может, сама сперва определишься, Раз вопрос с отъездом такой ключевой? Ну, раз других спрашиваешь.

Что касается меня. Я буду здесь. По принципу Анны Ахматовой. Она удачнее всех пояснила. И прожила свое решение. Кто захочет, сыщет. У меня и загранпаспорта нет.

А с Женькой мы дружим. Он замечательный парень. У нас, кстати, команды одноцветные», – написал в телеграм-канале.

Русская поэтесса Анна Ахматова писала в поэме «Реквием»: «Нет, и не под чуждым небосводом / И не под защитой чуждых крыл, – / Я была тогда с моим народом, / Там, где мой народ, к несчастью, был».

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