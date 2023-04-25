Кубок Стэнли. «Каролина» примет «Айлендерс», «Даллас» сыграет с «Миннесотой», «Эдмонтон» – с «Лос-Анджелесом»

Теги результаты Айлендерс Каролина Кубок Стэнли Миннесота Эдмонтон Даллас Лос-Анджелес НХЛ Хоккей

«Каролина» примет «Айлендерс» в пятом матче серии Кубка Стэнли.

«Даллас» сыграет с «Миннесотой», «Эдмонтон» – с «Лос-Анджелесом».

Кубок Стэнли

Первый раунд

Каролина – Айлендерс
Дата проведения
26 апреля, 02.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 3-1

Даллас – Миннесота
Дата проведения
26 апреля, 03.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-2

Эдмонтон – Лос-Анджелес
Дата проведения
26 апреля, 04.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Стэнли

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7 комментариев

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Bashibuzuck
Вперед, Нефтяники✊✊✊
+2
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Vlad_p777
в первый раз в жизни поддержу Айлс!
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Авл Агерий
Айлс вперёд! Где ваша воля?!
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Андрей Еремушкин
Ну сегодня-то Кирилл проснется?
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Bardownski
Эдмонтону 3:2 в серии, Коннору очухаться и показать свои мэд скиллз, Скиннеру реабилитироваться за прошлый матч, Костину еще парочку.
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Суворов Антон
Сегодня команду во второй раунд будет тянуть номер 13

Айлендерс.
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Vlad_p777
Ответ Bardownski
Эдмонтону 3:2 в серии, Коннору очухаться и показать свои мэд скиллз, Скиннеру реабилитироваться за прошлый матч, Костину еще парочку.
я думаю Кэмбел будет в старте
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