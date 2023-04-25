Кубок Стэнли. «Каролина» примет «Айлендерс», «Даллас» сыграет с «Миннесотой», «Эдмонтон» – с «Лос-Анджелесом»
«Каролина» примет «Айлендерс» в пятом матче серии Кубка Стэнли.
«Даллас» сыграет с «Миннесотой», «Эдмонтон» – с «Лос-Анджелесом».
Первый раунд
- Дата проведения
- 26 апреля, 02.00, «PNC Arena»
Счет в серии: 3-1
- Дата проведения
- 26 апреля, 03.00, «American Airlines Center»
Счет в серии: 2-2
- Дата проведения
- 26 апреля, 04.30, «Rogers Place»
Счет в серии: 2-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Айлендерс.