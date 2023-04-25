Губерниев о Fan ID: «Закон не ко двору пришелся, надо что-то менять. На РПЛ не ходят болельщики, на Кубок ходят – странно»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Игорь Левитин Дмитрий Губерниев Государственная дума Политика Матч ТВ Fan ID Футбол

Дмитрий Губерниев считает, что закон о Fan ID нуждается в изменениях.

– Есть ли на «Матч ТВ» цензура по теме Fan ID? Недавнее предположение корреспондента из теплого Краснодара, что на стадионе мало людей из-за непогоды, стало мемом. Комментаторы в эфире также не называют Fan ID причиной пустых трибун.

– Спрашивайте у корреспондента, комментаторов. Я как футбольный обозреватель первый раз слышу об этом.

На «Матч ТВ» я не сталкивался с цензурой. Может, я просто такой счастливый телевизионный ведущий.

– Есть ли хотя бы один шанс, что закон о Fan ID пересмотрят?

– Его уже пересматривают с точки зрения детей, маломобильных групп... Но глобально по этой теме высказался помощник президента Игорь Левитин и другие ответственные люди.

Я не жду серьезных изменений. Проблема есть, клубы несут убытки, люди не ходят на футбол, но в стране сейчас происходит очень много других вещей, которые затмевают Fan ID. Например, работа Государственной думы и так далее.

– На хоккей ходит больше 12 тысяч зрителей, но там паспорт болельщика не требуется. Вам это не кажется несправедливым?

– Не знаю. Слава богу, что в хоккее этого нет. Закон явно ко двору не пришелся, нужно что-то менять. Дальше вопрос не ко мне уже.

– Вы сами сделали карту болельщика?

– Нет, но если мне надо будет попасть на стадион, я сделаю. По-другому нельзя будет.

– Как человек из медиа как вы оцениваете практику продвижения этого закона в массы? «Зенит», например, раздавал билеты бесплатно, разыгрывал автомобиль. Можно ли было внедрить Fan ID красивее?

– Не знаю. Я знаю, что клубы терпят убытки, «Зенит», естественно, в том числе. Все переживают, собирают болельщиков и автобусами привозят.

Есть проблема – на чемпионат не ходят болельщики, на Кубок ходят, там нет Fan ID. Странно, – сказал Губерниев.

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29 комментариев

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карабашка
Что менять?Отменять!
Никакие послабления не вернут фанатов.
Вопрос принципа.
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viktorpavlov70
Ответ </c/>
жираф до сих пор не понял, почему разница в посещаемости?
Да всё он прекрасно понимает. Прямо сказать не может, как и другие комментаторы. Поэтому и изобретают "причины" низкой посещаемости, типа плохой погоды в Краснодаре.
+18
0
+18
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жираф до сих пор не понял, почему разница в посещаемости?
+16
-4
+12
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Дмитрий Авдеев
Кубок же по будням, на дачу никто не едет
+8
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Андрей Балабаев
Ответ Михаил Дутка
сейчас пиво вернут, и принципы падут
Реально считаете, что банка никакущего пива с пятикратной наценкой вернёт людей на трибуны?
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Vasyamarch91
Действительно, странно 😳
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Мукунку хороший
Очень странно Дима… Пока подумай почему.. Время есть)
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Melnikov1968
С каких это пор Губерниев стал футбольным обозревателем? Смешно:)
+2
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Bashibuzuck
С цензурой на Матч ТВ он не сталкивался? Ну, ну😁
+3
-1
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Екн Лор
Губерниев, ты что, хочешь чтобы иностранные агенты натовские сидели на трибунах?
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Антон Ивонов
Я как футбольный обозреватель первый раз слышу об этом.
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как "футбольный оборзеватель", ты обязан достать весло из жопы...
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Ekkart
Лыжный сезон закончился - Губерниев не знает что делать.
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Максим Новиков
Ответ карабашка
Что менять?Отменять! Никакие послабления не вернут фанатов. Вопрос принципа.
Почему когда пенсионный возраст повысили такой принципиальности не было?
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Міш Міш
С цензурой не стыкался....вопрос не ко мне ))))
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Bashibuzuck
Он сам, помнится, отстранил Наильича от комментаторства, за то, что тот сказал, что Матч выбирает для показа дерьмовые матчи КХЛ. Это ли не цензура
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Hong Kil
Ну как же можно внедрить фан айди красивее, чем разыгрывать автомобиль и премировать билетами? БлэкДжек и стриптизерши? Может стоило продавать фан айди за дорого, это было бы красиво.
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СИ
Да, но если это сырой материал то очень жестко должны быть наказаны руководители рфс и РПЛ Алаев с Митрофановым которые в 22 г решали этот вопрос да так видимо и не дорешали если это внедрение вызвало такой огромный общественный резонанс и все ветви власти оказались в неудобном положении.
Надо в этом тщательно разобраться компетентным органам выявить виновных и за такие промахи надо немедленно увольнять и не допускать близко к спорту.
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Любовь Мелехова
Странно, что Губер на стадион не ходит, а называет себя футбольным обозревателем. Если по телеку смотрит, тогда и мы все тоже футбольные эксперты.
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ДудьСдулся
Не могу найти имя того, кто посчитал, что соревнования РПЛ по футболу требуют ФанУйди...
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Боевой Бурят Путина
Только полная отмена! Если даже сейчас ужмутся с этим требованием до «отдельных матчей», то через год-два после резонансного случая/провокации расширят на все игры РПЛ, Кубка и сборной
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Артемий Кузнецовский
В следующем сезоне и на кубок никто ходить не будет.
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CherenkovF
Какой же Губерниев мерзкий флюгер.
Всем хочет вылизать одновременно.
Его что ли били в детстве постоянно?
Откуда еще такое пресмыкающееся могло появится?
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