Губерниев о Fan ID: «Закон не ко двору пришелся, надо что-то менять. На РПЛ не ходят болельщики, на Кубок ходят – странно»
Дмитрий Губерниев считает, что закон о Fan ID нуждается в изменениях.
– Есть ли на «Матч ТВ» цензура по теме Fan ID? Недавнее предположение корреспондента из теплого Краснодара, что на стадионе мало людей из-за непогоды, стало мемом. Комментаторы в эфире также не называют Fan ID причиной пустых трибун.
– Спрашивайте у корреспондента, комментаторов. Я как футбольный обозреватель первый раз слышу об этом.
На «Матч ТВ» я не сталкивался с цензурой. Может, я просто такой счастливый телевизионный ведущий.
– Есть ли хотя бы один шанс, что закон о Fan ID пересмотрят?
– Его уже пересматривают с точки зрения детей, маломобильных групп... Но глобально по этой теме высказался помощник президента Игорь Левитин и другие ответственные люди.
Я не жду серьезных изменений. Проблема есть, клубы несут убытки, люди не ходят на футбол, но в стране сейчас происходит очень много других вещей, которые затмевают Fan ID. Например, работа Государственной думы и так далее.
– На хоккей ходит больше 12 тысяч зрителей, но там паспорт болельщика не требуется. Вам это не кажется несправедливым?
– Не знаю. Слава богу, что в хоккее этого нет. Закон явно ко двору не пришелся, нужно что-то менять. Дальше вопрос не ко мне уже.
– Вы сами сделали карту болельщика?
– Нет, но если мне надо будет попасть на стадион, я сделаю. По-другому нельзя будет.
– Как человек из медиа как вы оцениваете практику продвижения этого закона в массы? «Зенит», например, раздавал билеты бесплатно, разыгрывал автомобиль. Можно ли было внедрить Fan ID красивее?
– Не знаю. Я знаю, что клубы терпят убытки, «Зенит», естественно, в том числе. Все переживают, собирают болельщиков и автобусами привозят.
Есть проблема – на чемпионат не ходят болельщики, на Кубок ходят, там нет Fan ID. Странно, – сказал Губерниев.
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Никакие послабления не вернут фанатов.
Вопрос принципа.
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как "футбольный оборзеватель", ты обязан достать весло из жопы...
Надо в этом тщательно разобраться компетентным органам выявить виновных и за такие промахи надо немедленно увольнять и не допускать близко к спорту.
Всем хочет вылизать одновременно.
Его что ли били в детстве постоянно?
Откуда еще такое пресмыкающееся могло появится?