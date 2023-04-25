Спецдокладчик ООН: «Запрет участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях на основании их гражданства нарушает права человека»

Спецдокладчик ООН Александра Ксантаки высказалась об отстранении россиян и белорусов.

Сегодня парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) провела слушания по вопросу участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

«Продолжающийся запрет участия российских и белорусских спортсменов на основании их гражданства нарушает принципы универсальности и недискриминации, два фундаментальных принципа прав человека.

Это наказание отдельных лиц исключительно из-за их гражданства за действия лидеров, над которыми они не имеют контроля.

Такой запрет смешивает поведение государств с поведением отдельных персон, что запрещено международным правом в области прав человека», – заявила Ксантаки.

На слушаниях выступили представители Международного олимпийского комитета (МОК).

«Я никогда не использовал свое положение на различных международных спортивных конференциях или встречах, чтобы призывать к полному отстранению азербайджанских спортсменов.

К сожалению, слишком много людей страдают и умирают, так было или до сих пор происходит в некоторых странах, таких как Ирак, Югославия, Ливия, Сирия, Йемен, Ливан, Афганистан и многих других.

Кто-нибудь может вспомнить случай, когда все спортсмены страны были дисквалифицированы из-за вооруженного конфликта или войны?» – заявил серебряный призер Олимпиады-2012, председатель комиссии спортсменов Объединенного мира борьбы ( ) .

«Спортсмены никогда не должны расплачиваться за конфликт, каким бы он ни был и где бы ни происходил.

не должна оказывать давление на спорт и заставлять его отказаться от своих фундаментальных ценностей солидарности и единства», – добавила представитель спортсменов Ассоциации национального олимпийского комитета Африки Габи Аренс.

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