Спецдокладчик ООН: «Запрет участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях на основании их гражданства нарушает права человека»

Теги МОК ООН Арсен Джулфалакян Политика UWW Легкая атлетика

Спецдокладчик ООН Александра Ксантаки высказалась об отстранении россиян и белорусов.

Сегодня парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) провела слушания по вопросу участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

«Продолжающийся запрет участия российских и белорусских спортсменов на основании их гражданства нарушает принципы универсальности и недискриминации, два фундаментальных принципа прав человека.

Это наказание отдельных лиц исключительно из-за их гражданства за действия лидеров, над которыми они не имеют контроля.

Такой запрет смешивает поведение государств с поведением отдельных персон, что запрещено международным правом в области прав человека», – заявила Ксантаки. 

На слушаниях выступили представители Международного олимпийского комитета (МОК). 

«Я никогда не использовал свое положение на различных международных спортивных конференциях или встречах, чтобы призывать к полному отстранению азербайджанских спортсменов.

К сожалению, слишком много людей страдают и умирают, так было или до сих пор происходит в некоторых странах, таких как Ирак, Югославия, Ливия, Сирия, Йемен, Ливан, Афганистан и многих других.

Кто-нибудь может вспомнить случай, когда все спортсмены страны были дисквалифицированы из-за вооруженного конфликта или войны?» – заявил серебряный призер Олимпиады-2012, председатель комиссии спортсменов Объединенного мира борьбы (UWW) Арсен Джулфалакян.

«Спортсмены никогда не должны расплачиваться за конфликт, каким бы он ни был и где бы ни происходил. 

Политика не должна оказывать давление на спорт и заставлять его отказаться от своих фундаментальных ценностей солидарности и единства», – добавила представитель спортсменов Ассоциации национального олимпийского комитета Африки Габи Аренс.

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24 комментария

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Slanselap
Сейчас эксперты в комментариях объяснят, почему этот запрет нормальный и ничего не нарушает.
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Контрольный выстрел
Ответ Утконос Никифорович
Этой Ксантаки можно давать гражданство и квартиру в Саранске
А тебе в Кишиневе.
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Jul__ver
Где все эти люди были год назад?! Почему только сейчас стали шевелиться??!!
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STAVRsSC
Поэтому МОК надо распустить. Они нарушили все фундаментальные принципы в угоду определённому кругу лиц. Полностью дискредитировали себя. Надо создавать новую организацию.
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#nikon
И?.........
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Denisque78
Все верно сказал, но глас вопиющего в пустыне. Западным чинушам проще же надеть радужные майки, поддержав (чем?) ничем не страдающих гомосексуалистов, чем реально обратить внимание на нарушение прав
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Бартоломью Робертс
Ответ STAVRsSC
Поэтому МОК надо распустить. Они нарушили все фундаментальные принципы в угоду определённому кругу лиц. Полностью дискредитировали себя. Надо создавать новую организацию.
Либо полностью сменить руководство нынешнего. И банить страны втягивающие спорт в политику.
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Олег Васильев
А кто спецдокладчик то?
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Контрольный выстрел
Ха ха ха.
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Бартоломью Робертс
Слова "права человека", до энуреза рассмешили Сонного Джо :о))
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La Gushka
Декларация Прав человека - не действует. Олимпийская хартия - не действует. В отношении российских и белорусских спортсменов (и не только спортсменов, а вообще деятелей того, что называется Культурой). И это исходит из рекомендаций Генассамблеи ООН. Совбез которой БЕЗДЕЙСТВУЕТ.
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Ответ Утконос Никифорович
Этой Ксантаки можно давать гражданство и квартиру в Саранске
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