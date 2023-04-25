Хартли вернется на пост главного тренера «Авангарда» («СЭ»)

Теги Авангард Боб Хартли КХЛ Михаил Кравец Спорт-Экспресс Хоккей

Боб Хартли вернется на пост главного тренера «Авангарда».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Канадский специалист тренировал «Авангард» с 2018 по 2022 год и выиграл с клубом Кубок Гагарина в 2021 году. В сентябре 2022 года Хартли стал консультантом академии «Авангарда».

В плей-офф-2023 омский клуб под руководством тренера Михаила Кравеца проиграл «Ак Барсу» 1-4 в серии финала Востока.

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48 комментариев

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Ебздрогыч
Новость - бомба! Бедный Кожевников...
+50
-2
+48
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Marky777
Ответ ни первый_ни последний
зря он согласился, снаряд дважды в одну воронку не попадает. Он ничего больше с авангардом не выйграет.
Кожевников, перелогинься
+15
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Ыжык
Получается и Рябыкин)
+14
-2
+12
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Олег
Вот это НОВОСТЬ. РАД ЗА АВУ.....
+12
-1
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Саша Васильев
А Кожа то хитрец ) Соломку себе стелил,когда рассказывал,что Хартли сделал из Шарипзянова ведущего защитника.
+11
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Mi4eL
лучшая новость 2023
+9
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LeicesterCity
Кожевникова в магазине уже?))
+8
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Карлик На Гормонах
Это прекрасная новость. Надеюсь ему поставят памятник в Омске.
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Марина Игнатьева
Расчехляйте Кожу
+5
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Космический Котик
Где-то в Казани бомбанул один Шевченко)
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Melnikov1968
"Сегодня отец купил мне новые колонки, пришёл всем конец, соседи вешайтесь, подонки" (с) 🙂
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Евгений Бачин
Если правда то ОГОНЬ Новость👍👍👍
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Marky777
Кожевников сопьется...
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Артём Гридин
Будет классно если боб вернётся на пост
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Fenek
Блин, супер новость, если это правда!
+2
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Большое сердце Неймара
это лучшая новость. ждём новый сезон и КГ в Омске.
+2
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Виталий Гайнутдинов
Ну новость хорошая, только я не очень верю инсайдам от сэ,часто врут
+2
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Rakamakaf0
Вот это бомба, если правда)
+2
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Bashibuzuck
Круто, круто, круто👍👍👍
+2
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Евгений Бачин
Грицюк теперь 100% останется
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Ыжык
Если правда, то понятно почему толчинский и Ткачев валят. Толчинский ещё в первый сезон заикался что его достали разборы с Хартли. Ну а Ткачев не будет получать столько доверия как при Кравце.
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Сергей Жарковский
ПРАВИЛЬНО 👍
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Ястреб
Ждём 🙏🙏🙏
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Любитель побеждать
Кожевников в честь такого из запоя выйдет
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цэсемьэр
Восток прекрасен!
когда же на Западе будет такая плотность и конкуренция?
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