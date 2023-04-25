Хартли вернется на пост главного тренера «Авангарда» («СЭ»)

Боб Хартли вернется на пост главного тренера «Авангарда».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Канадский специалист тренировал «Авангард» с 2018 по 2022 год и выиграл с клубом Кубок Гагарина в 2021 году. В сентябре 2022 года Хартли стал консультантом академии «Авангарда».

В плей-офф-2023 омский клуб под руководством тренера Михаила Кравеца проиграл «Ак Барсу» 1-4 в серии финала Востока.