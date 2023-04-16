Лапорта намекнул, что судьи в Ла Лиге поддерживают «Реал»: «Есть клубы, которым исторически симпатизируют. «Барса» не любит выигрывать из-за фаворитизма арбитров»
Президент «Барселоны» заявил, что судьи исторически симпатизируют «Реалу».
Жоан Лапорта заявил об этом на фоне «дела Негрейры».
Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
«Реал» выразил обеспокоенность из-за этого дела и заявил об участии в судебном процессе. Кроме того, «Мадрид» считает, что действия «Барсы» нанесли ему ущерб, и хочет быть обвинителем по делу Негрейры.
«Мы не любим выигрывать благодаря фаворитизму судей. Есть другие клубы, особенно те, что обратились в суд, которым судьи исторически симпатизировали.
Поэтому мне кажется, что это [дело Негрейры] не имеет смысла, и завтра на пресс-конференции я объясню это. И я надеюсь, что это очень хорошо понятно. Благодаря болельщикам наш клуб рос. Мы не позволим запятнать наследие «Барселоны», – заявил Лапорта.
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Однако есть две важных штуки:
1) Не хрен тогда разглагольствовать про свое величие. ОК, вас не тащили спецом, но вам очень сильно везло с судейскими ошибками в нужный момент. Учитывайте это и будьте скромнее.
2) Мутность истории с Негрейрой это вообще никак не отменяет, там действительно все выглядит очень плохо.
Другое дело, что где объективность с нормальным анализом и где болельщики Барселоны. Они либо тинейджеры, либо взрослые с пафосом и эмоциональным интеллектом тинейджеров. Например, слюнявые сахарные посты о Месси просто невозможно читать, при том, что я его считаю ГОАТом и вообще не вижу возможным отрицать его величие.
От создателей «Реал никогда не жалуется на судей»
(с) Лапорта
И никогда не видели симуляций Пуйоля, Бускетса, Неймара, гандбола Пике...
Хотя, постойте: эти игроки ведь за Барселону играли, нет?
Это уже официально доказано,но фантики банкрота продолжают искать оправдания и лают на хозяина)