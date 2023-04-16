Лапорта намекнул, что судьи в Ла Лиге поддерживают «Реал»: «Есть клубы, которым исторически симпатизируют. «Барса» не любит выигрывать из-за фаворитизма арбитров»

Президент «Барселоны» заявил, что судьи исторически симпатизируют «Реалу».

Жоан Лапорта заявил об этом на фоне «дела Негрейры».

Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

«Реал» выразил обеспокоенность из-за этого дела и заявил об участии в судебном процессе. Кроме того, «Мадрид» считает, что действия «Барсы» нанесли ему ущерб, и хочет быть обвинителем по делу Негрейры.

«Мы не любим выигрывать благодаря фаворитизму судей. Есть другие клубы, особенно те, что обратились в суд, которым судьи исторически симпатизировали.

Поэтому мне кажется, что это [дело Негрейры] не имеет смысла, и завтра на пресс-конференции я объясню это. И я надеюсь, что это очень хорошо понятно. Благодаря болельщикам наш клуб рос. Мы не позволим запятнать наследие «Барселоны», – заявил Лапорта.

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