Лапорта намекнул, что судьи в Ла Лиге поддерживают «Реал»: «Есть клубы, которым исторически симпатизируют. «Барса» не любит выигрывать из-за фаворитизма арбитров»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Жоан Лапорта Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Президент «Барселоны» заявил, что судьи исторически симпатизируют «Реалу».

Жоан Лапорта заявил об этом на фоне «дела Негрейры».

Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

«Реал» выразил обеспокоенность из-за этого дела и заявил об участии в судебном процессе. Кроме того, «Мадрид»  считает, что действия «Барсы» нанесли ему ущерб, и хочет быть обвинителем по делу Негрейры.

«Мы не любим выигрывать благодаря фаворитизму судей. Есть другие клубы, особенно те, что обратились в суд, которым судьи исторически симпатизировали.

Поэтому мне кажется, что это [дело Негрейры] не имеет смысла, и завтра на пресс-конференции я объясню это. И я надеюсь, что это очень хорошо понятно. Благодаря болельщикам наш клуб рос. Мы не позволим запятнать наследие «Барселоны», – заявил Лапорта.

«Барселона» три года платила боссу судей! Тут все о подозрениях в коррупции

64 комментария

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QueenAmidala
Завтра на пресс-конференции Лапорта покажет, откуда на Барселону готовилось нападение. И если бы он превентивно не заплатил Нейгрейре, то Мадрид бы выиграл 4 Ла Лиги
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Рамзан Азимов
Тут даже не в споре Барселона и Реала, а в том что Испанский футбол весь выходит в грязи. Были матчи когда и Барселону и Реал явно тащили судьи, в итоге они становились победителями ЛЧ.
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Rosdcer
Ответ Artem Piatkov
Как это не любит? А ЛЧ 2006, 2009 и 2011 вы как выиграли?)
Так же как и Реал в 16, 17,18.
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Spartakus1984
заявил, что судьи исторически симпатизируют «Реалу».(с) И чем это можно объяснить?
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Isshin88
Лапорте надо в Камеди клаб переходить работать. Шутки как раз на уровне.
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Алексей Радевич
В истории футбола есть минимум 3 арбитра благодаря которым Барса побеждала, Итуральде Гонсалес, Том Хенинг Эвребе и Дениз Айтекин..... Но конечно же Лапорта этого не видел и не знает......
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Бродяга-симпатяга
По нынешним варовским временам как минимум треть трофеев Барселоны в 21 веке можно аннулировать из-за судейских ошибок
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baalexxx
на этих словах Эвребе поперхнулся воображаемым чаем.
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AF007
Ответ terskiy
2006, отмененный чистый гол Шевченко в полуфинале. 2011, удаление Ван Перси.
2010, отмененный чистый гол Кркича в полуфинале
2014, отмененный чистый гол Месси в последнем туре
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Фёдор Кузнецов
С такими аргументами думаю Лапорта легко выиграет дело
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Direct free kick
Ответ белошип
2006 победный гол с офсайда в ворота Арсенала 2011, ЭК, ручной Штарк удаляет Пепе после симуляции алвеса Там ещё в ответке свисток отобрал чистый гол у Реала)
Не победный, а спасительный. Дагестанец забил из офсайда сделав счёт 1:1
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Direct free kick
Ответ Artem Piatkov
Как это не любит? А ЛЧ 2006, 2009 и 2011 вы как выиграли?)
1992 - Куман забил с левого штрафного
2015 - Чакыр не свистнул падение Погба в штрафной и в ответной атаке Суарес забил победную
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EuhenioV
Ответ Не уверен!!
Пике любящий играть руками в штрафной за которые не давали пенальти - это что было? Игрок Реала в составе Барсы?)
Костолома Пепе и "мясника" Рамоса подзабыл или это другое?
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FNT
Ответ белошип
2006 победный гол с офсайда в ворота Арсенала 2011, ЭК, ручной Штарк удаляет Пепе после симуляции алвеса Там ещё в ответке свисток отобрал чистый гол у Реала)
Справедливости ради, никто не говорит, что Барсу именно тащили. В 2006 и 2011 ошибок было немного, в истории бывали ошибки и против них, а Эвребе просто может быть очень хреновым судьей. Я даже думаю, что именно так и есть, если быть предельно объективным. Вряд ли возможен подкуп всего европейского судейского корпуса одним клубом.

Однако есть две важных штуки:

1) Не хрен тогда разглагольствовать про свое величие. ОК, вас не тащили спецом, но вам очень сильно везло с судейскими ошибками в нужный момент. Учитывайте это и будьте скромнее.

2) Мутность истории с Негрейрой это вообще никак не отменяет, там действительно все выглядит очень плохо.

Другое дело, что где объективность с нормальным анализом и где болельщики Барселоны. Они либо тинейджеры, либо взрослые с пафосом и эмоциональным интеллектом тинейджеров. Например, слюнявые сахарные посты о Месси просто невозможно читать, при том, что я его считаю ГОАТом и вообще не вижу возможным отрицать его величие.
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Ansu Fati
Ответ RealJon
Реал никакой конфронтацию с каким либо клубам не пойдет, не уровень Реала
😂😂😂
От создателей «Реал никогда не жалуется на судей»
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Борис Потапкин
Ответ RealJon
Реал никакой конфронтацию с каким либо клубам не пойдет, не уровень Реала
ну там как бы реал обвинителем по делу хочет быть, смекаешь?
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milan_22
Да, эти клубы - Реал и Барселона. В ЛЧ по крайней мере и тем, и другим судьи всегда благоволили.
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Роман
Ответ ZA.RMA
что-что? Плохая шутка, Тристан
Судя по комменту он Д ристан)
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Не уверен!!
Пике любящий играть руками в штрафной за которые не давали пенальти - это что было? Игрок Реала в составе Барсы?)
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Роман
Лучшая защита это нападение

(с) Лапорта
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vzi
Ответ YOKODZUMA
Вы зачем ногейру подкупили? А реал судьи тащат! Ему с такой логикой в госдуму нужно избираться
Так он и был (и может до сих пор является) депутатом парламента Каталонии. Он профессиональный балабол, как и любой политик.
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larissa
Ответ заблокированному пользователю
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Конечно! Мерк, Хауге, Эвребе, К. Гомес, Мальенко, Борбалан постоянно Мадриду подсуживали.
И никогда не видели симуляций Пуйоля, Бускетса, Неймара, гандбола Пике...
Хотя, постойте: эти игроки ведь за Барселону играли, нет?
+17
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белошип
Ответ terskiy
2006, отмененный чистый гол Шевченко в полуфинале. 2011, удаление Ван Перси.
бчк самый позорный кабинет в истории футбола
Это уже официально доказано,но фантики банкрота продолжают искать оправдания и лают на хозяина)
+14
-6
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Momos
Первый президент-стэндапер в истории футбола. И что характерно у Барселоны. Это же надо во время разгара скандала с Негейрой рассказывать, как судьи любят Реал.
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Joker17
Скорее всего речь про Осасуну
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