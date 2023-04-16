«Бавария» хочет продать Мане – он не вписывается в систему Тухеля. Трансфер Садьо считают ошибкой – в клубе шутят, что подписали его брата-близнеца (Флориан Плеттенберг)
«Бавария» намерена продать Садьо Мане, игрок не входит в планы Томаса Тухеля.
Напомним, после матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который «Бавария» проиграла со счетом 0:3, Мане ударил Лероя Сане в лицо и разбил ему губу в ходе конфликта в раздевалке.
«Судя по тому, что я слышал, «Бавария» сделает все возможное, чтобы избавиться от Садио Мане летом.
У Томаса Тухеля нет планов на Мане, поскольку футболист не вписывается в его систему. Это моя информация. Внутри клуба к Мане относятся очень критически.
Трансфер Мане считают ошибкой, особенно с учетом его зарплаты в размере более 20 миллионов евро в год.
Из-за его разочаровывающей игры в клубе ходит шутка, что «Бавария» подписала брата-близнеца Мане, а не того, что из «Ливерпуля», – сказал журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.
Ему самое время возвращаться в исходную точку - Метц !
Им как раз надо усиление в борьбе за Лигу 1 , а в обмен Жоржа Микотадзе 22-х лет , знатно зажигает !
Это ж какую фантазию надо иметь, чтобы найти такую замену Левандовскому )))
Камон Сити фан,это ваш проект детектед.
У вас на аватаре вроде живой (и неплохой)игрок,а в душе нефтедоллары.
Поэтому с проЖэктом это не к футбольному клубу Бавария Мюнхен,ошиблись батенька-с.
До встречи в среду.
Не огорчиться б вам ненароком.