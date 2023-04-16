«Бавария» хочет продать Мане – он не вписывается в систему Тухеля. Трансфер Садьо считают ошибкой – в клубе шутят, что подписали его брата-близнеца (Флориан Плеттенберг)

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы Томас Тухель Садьо Мане Футбол

«Бавария» намерена продать Садьо Мане, игрок не входит в планы Томаса Тухеля.

Напомним, после матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который «Бавария» проиграла со счетом 0:3, Мане ударил Лероя Сане в лицо и разбил ему губу в ходе конфликта в раздевалке.

«Судя по тому, что я слышал, «Бавария» сделает все возможное, чтобы избавиться от Садио Мане летом.

У Томаса Тухеля нет планов на Мане, поскольку футболист не вписывается в его систему. Это моя информация. Внутри клуба к Мане относятся очень критически.

Трансфер Мане считают ошибкой, особенно с учетом его зарплаты в размере более 20 миллионов евро в год.

Из-за его разочаровывающей игры в клубе ходит шутка, что «Бавария» подписала брата-близнеца Мане, а не того, что из «Ливерпуля», – сказал журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

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57 комментариев

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OldRedWhite
Ответ Evgen_Hazard
А кто Тухелю подходит? Пенсионер Шупо-Мотинг? Или безголовые бегунки? Да, бегунков Тухель любит.
Нет , вышедший на пенсию до пенсионной реформы Мане )))
Ему самое время возвращаться в исходную точку - Метц !
Им как раз надо усиление в борьбе за Лигу 1 , а в обмен Жоржа Микотадзе 22-х лет , знатно зажигает !
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Todo
фаны Баварии, как думаете - Салихамиджич сливает инфу прессе?)))
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Evgen_Hazard
А кто Тухелю подходит? Пенсионер Шупо-Мотинг? Или безголовые бегунки? Да, бегунков Тухель любит.
Ну раз он бегунков любит, почему от Мане пытаются избавиться? Бегунок же чистейший, пусть и элитного уровня🤓
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Qazan
Ответ Богдан Агафонов
О какой системе Тухеля речь? Он за 5 матчей покинул два турнира и не укрепил позиции в лиге. Полностью перевернул все мнение и впечатление о нем. Так в Баварии лажать казалось невозможным.
Никогда не понимал во что играют команды Тухеля. Временами Боруссия выдавала шикарные матчи, но не сказать, что это было слишком часто. Я не о трофеях сейчас или его регалиях, тренер года и т.д.
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Sarumian
Ответ Водяра
Это и есть система. Слить все кубки и уйти в другой клуб.
Заработать "изи мани" и исчезнуть.
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Qazan
Ответ <~Inter~>
Так его никто не возьмёт с подобной зарплатой. Бавария вместо того, чтобы решить проблемы внутри клуба начинает сливать всё в прессу и искать крайних в провальной концовке сезона
Почти любая команда АПЛ возьмёт. Он АПЛ разрывал ещё будучи игроком Саутгемптона именно там он обновил рекорд АПЛ, самый быстрый хет-трик в истории АПЛ за 2 минуты 56 секунд. Он же лучший бомбардир в истории сборной Сенегала, с учётом того, что Сенегал, при всём уважении, по именам далеко не сборная Алжира и Марокко. Плюс ко всему у него множество трофеев - на клубном уровне он выиграл всё, да и в сборной выиграл Кубок Африканских Наций, был лучшим бомбардиром АПЛ, был игроком года в Ливерпуле и в Африке. Да и вот эти 20млн зарплаты он почти всё тратит на благотворительность, у него даже машины личной нет.
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Sarumian
Продавать надо быстрее пока он всех не побил.
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OldRedWhite
Ответ инок
Бавария за короткое время превратилась из единой команды в цирк. Спасибо его руководству за это..)
Тут бы ещё понять кому пришла в больную голову идея его подписать ?
Это ж какую фантазию надо иметь, чтобы найти такую замену Левандовскому )))
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Bayern2004
Ответ Ман Сити
Помню надменные болелы Баварки прошлым летом мне доказывали что Мане топ игрок, когда я при его переходе говорил "зря купили это бестолковое полено, он развалит ваш проект". Я как всегда прав оказался
"Ваш проект?"(с)
Камон Сити фан,это ваш проект детектед.
У вас на аватаре вроде живой (и неплохой)игрок,а в душе нефтедоллары.
Поэтому с проЖэктом это не к футбольному клубу Бавария Мюнхен,ошиблись батенька-с.
До встречи в среду.
Не огорчиться б вам ненароком.
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rodskjegget
Сильно непьющий - большая г…да)) (М.М. Жванецкий)
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Spaten
А как он мог заменить Левандовского, если он совсем игрок другого плана? Купили бы Жиру, Джеко, на Кейна наскребли бы
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#nikon
Чернокожего выгоняют из клуба. Как это называется?
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aseke
Нудануда. Выстрелили себе в пятку, поменяв тренера в самый ключевой момент, а виноват Мане.
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Мыло "судейское"
разбудите меня, когда уберут салихамиджича...
+4
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Sergio Kucherini
ребята, он краёк, если что, Вы забыли наверное
+2
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Bayern2004
Ответ инок
Бавария за короткое время превратилась из единой команды в цирк. Спасибо его руководству за это..)
И не очень хочу,а за правду плюсую.
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Ман Сити
Помню надменные болелы Баварки прошлым летом мне доказывали что Мане топ игрок, когда я при его переходе говорил "зря купили это бестолковое полено, он развалит ваш проект". Я как всегда прав оказался
+1
-5
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brace
Обратно верните в Ливерпуль и он опять будет биться за призовые места в следующем сезоне)
+3
0
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London.is.blue
Без тренера по легкой атлетике Клоппа Мане вернулся на свой привычный уровень Саутгемптона.
+3
-4
-1
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Evgen_Hazard
А кто Тухелю подходит? Пенсионер Шупо-Мотинг? Или безголовые бегунки? Да, бегунков Тухель любит.
+7
0
+7
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paperboy
Так у Клоппа покупать игроков на 90% риск. Он чисто под себя строит команду. Кроме Левандовского и Гюндогана остальные сыпались. Ну Мхитарян немного лучше.
+2
-3
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zotov_l88
Быстрее Тухель покинет клуб
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Милан 737.
Хорошая шутка 🤭 ...
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Водяра
Ответ Богдан Агафонов
О какой системе Тухеля речь? Он за 5 матчей покинул два турнира и не укрепил позиции в лиге. Полностью перевернул все мнение и впечатление о нем. Так в Баварии лажать казалось невозможным.
Это и есть система. Слить все кубки и уйти в другой клуб.
+2
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Водяра
Подписали Мукунку.
+1
-2
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