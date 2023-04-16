«Бавария» намерена продать Садьо Мане, игрок не входит в планы Томаса Тухеля.

Напомним, после матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который « » проиграла со счетом 0:3, Мане ударил Лероя Сане в лицо и разбил ему губу в ходе конфликта в раздевалке.

«Судя по тому, что я слышал, «Бавария» сделает все возможное, чтобы избавиться от Садио Мане летом.

У нет планов на Мане, поскольку футболист не вписывается в его систему. Это моя информация. Внутри клуба к Мане относятся очень критически.

Трансфер Мане считают ошибкой, особенно с учетом его зарплаты в размере более 20 миллионов евро в год.

Из-за его разочаровывающей игры в клубе ходит шутка, что «Бавария» подписала брата-близнеца Мане, а не того, что из «Ливерпуля», – сказал журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.