Вероника Степанова: «На пишущих репортеров и блогеров у меня времени нет и не будет, пока они не научатся быть востребованными миллионами»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Матч ТВ Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Вероника Степанова рассказала, что стало для нее разочарованием года.

«Разочарование года – вся пишущая пресса и блогеры. На фоне мощной, профессиональной и современной работы «Матч ТВ» все остальная пресса выглядит приветом из XX века.

На кого рассчитаны эти интервью из 25 вопросов? На каких-то особых «эстетов лыжных гонок»? Такие есть вообще? И сколько их?

Я давно бросила читать такое, даже про соперниц — мне просто не очень интересно. Не говоря уже о собственном участии. Значительную часть сезона пыталась это дать знать в ответ на запросы об интервью.

Впрочем, мы, наконец, объяснялись: на пишущих репортеров и блогеров у меня времени нет и не будет, пока они не сделают рывок в развитии и не научатся быть востребованными миллионами.

Уверена, что я им тоже вряд ли интересна как человек и собеседница, так что win-win для всех», – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ». 

Вероника Степанова в 22 года учит всех жизни. Но пока получается только раздражать

63 комментария

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ReneHoseman
Ответ Андрей Балабаев
А её колонки читают миллионы? Вопрос риторический.
никто не начинает с миллионов,
тот же дудь, на спортсе устраивал
нелепые конкурсы к че-2008.
а теперь степанова хотела бы дать ему вью,
так она ему не интересна.
цена этих миллионов подписок всякая разная.
хорошо помню как гу
упрашивал зрителей, повторяясь во время трансляции: «ну что вам стоит, накиньте мне подписок до 500 тыс. немного осталось»
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Макс_Вирер
Ответ Александр Романов
Кто такая Вероника?
Как минимум олимпийская чемпионка! Ее высказывания порой резки и неприятны.
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Романелло Кивогенс
Ответ LASS1E
Ольга Бузова. Она умеет раздражать, она в этом профессионал и держится на вершине уже много-много лет. Так же может быть и со Степановой.
Вообще-то Бузова больше десяти лет была ведущей скандального "Дома 2", за счёт чего и обрела популярность. А Степанова за счёт чего выезжать собирается?
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Кенни Маккормик
Опять твой муженек из RT настрогал пост? На минуточку, у спортивных блоггеров сейчас просмотров на порядки выше, чем у любых программ на Матче, исключая трансляции
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BeastI666I
а потом ими займутся спецслужбы ))))))
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Dmitry Vasin
Ответ Akmor
Вероника Степанова умеет писать?
Нет, сама не умеет. Она умеет делать хорошо тому, кто пишет за неё.
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Ростислав Романенко
Настолько известная спортсменка, которую унижают все эти блогеры и репортеры, что по запросу в гугле "Вероника Степанова" выдает психолога, адвоката, а лыжницу - лишь пятой в списке.
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ziyafeson
Молодец и матч тв похвалила:))😂😂😂
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Андрей Балабаев
Ответ Olga.t
Дудю хватило Кучеры...
Кучера Аристотелем покажется на её фоне
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Листок яблони
Вероника, придумай, как сделать, чтобы твои предложения совпадали с потребностью. Ты "по расчёту", а не по любви.
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Vanek1411
Ответ Андрей Балабаев
Если провести опрос на улице кто такая Вероника Степанова, то она неприятно удивится. Ты и так интересна достаточно узкому кругу спортивных болельщиков. Какая-нибудь Ивлеева или Карнавал многократно более известны безотносительно того хорошо это или плохо.
Если провести опрос на улице кто такая Вероника Степанова, то большинство вспомнят поехавшую психологиню, а не лыжницу.
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Arty K.
Смотрите какой важный петушок
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Альтависта
Какой важный курица
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Aleksandr Bogachev
Мне кажется ее цель, чтобы весь этот треш попадал в новости. Может не стоит идти на поводу?

Сюда же Мостового и подобных.
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Андрей Балабаев
А её колонки читают миллионы? Вопрос риторический.
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LASS1E
Ответ Александр Охотко
Комментарий удален модератором
Ольга Бузова. Она умеет раздражать, она в этом профессионал и держится на вершине уже много-много лет. Так же может быть и со Степановой.
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слесарь Гавриленко
вроде мелькала фамилия этого современного профессионала с матч тв
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OlegLawyer
Фифа турбопатриотичная
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Андрей Балабаев
Ответ Gondeira
Ну не факт, что Непряеву знают больше "на улице", чем Степанову. Делайте выводы?))
У нас перед олимпиадой в Токио ни одного действующего спортсмена по опросам не могли вспомнить. Так что их обеих широкие массы не знают. К тому же сейчас и без того невысокий интерес к спорту рухнул. Международных чемпионатов нет, у людей свои проблемы
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Владимир Гомон
Пожалуйста, остановите еë! Заштопайте ей рот.
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carandache
Ответ ta1ib
Как же горит от Вероники у местной публики в большинстве своем. А она молодец, хайпует, в медиапространстве, ее спонсоры наверное более чем довольны. Раскручивает себя сама. Спортсмен новой формации в России, который зарабатывает себе сам.
Вероника, ну прекрати, необязательно было аккаунт на нашем портале было создавать)
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AllenatoreFirenze
Ответ Dmitriy Racheev
Такое ощущение, что это писала не молодая девушка, а стареющий жирдяй, комплексующий по сотне причин
Путаешь. Как раз-таки молодая девушка, но комплексующая много больше старых жирдяев
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expertmer2020
Вероника, ты с приветом!
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Olga.t
Ответ Дэннис Молинарев
Но к Дудю ее не зовут почему-то
Дудю хватило Кучеры...
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ta1ib
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