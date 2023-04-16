Вероника Степанова: «На пишущих репортеров и блогеров у меня времени нет и не будет, пока они не научатся быть востребованными миллионами»
Лыжница Вероника Степанова рассказала, что стало для нее разочарованием года.
«Разочарование года – вся пишущая пресса и блогеры. На фоне мощной, профессиональной и современной работы «Матч ТВ» все остальная пресса выглядит приветом из XX века.
На кого рассчитаны эти интервью из 25 вопросов? На каких-то особых «эстетов лыжных гонок»? Такие есть вообще? И сколько их?
Я давно бросила читать такое, даже про соперниц — мне просто не очень интересно. Не говоря уже о собственном участии. Значительную часть сезона пыталась это дать знать в ответ на запросы об интервью.
Впрочем, мы, наконец, объяснялись: на пишущих репортеров и блогеров у меня времени нет и не будет, пока они не сделают рывок в развитии и не научатся быть востребованными миллионами.
Уверена, что я им тоже вряд ли интересна как человек и собеседница, так что win-win для всех», – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ».
Вероника Степанова в 22 года учит всех жизни. Но пока получается только раздражать
тот же дудь, на спортсе устраивал
нелепые конкурсы к че-2008.
а теперь степанова хотела бы дать ему вью,
так она ему не интересна.
цена этих миллионов подписок всякая разная.
хорошо помню как гу
упрашивал зрителей, повторяясь во время трансляции: «ну что вам стоит, накиньте мне подписок до 500 тыс. немного осталось»
Сюда же Мостового и подобных.