Вероника Степанова: «На пишущих репортеров и блогеров у меня времени нет и не будет, пока они не научатся быть востребованными миллионами»

Лыжница Вероника Степанова рассказала, что стало для нее разочарованием года.

«Разочарование года – вся пишущая пресса и блогеры. На фоне мощной, профессиональной и современной работы «Матч ТВ» все остальная пресса выглядит приветом из XX века.

На кого рассчитаны эти интервью из 25 вопросов? На каких-то особых «эстетов лыжных гонок»? Такие есть вообще? И сколько их?

Я давно бросила читать такое, даже про соперниц — мне просто не очень интересно. Не говоря уже о собственном участии. Значительную часть сезона пыталась это дать знать в ответ на запросы об интервью.

Впрочем, мы, наконец, объяснялись: на пишущих репортеров и блогеров у меня времени нет и не будет, пока они не сделают рывок в развитии и не научатся быть востребованными миллионами.

Уверена, что я им тоже вряд ли интересна как человек и собеседница, так что win-win для всех», – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ».

Вероника Степанова в 22 года учит всех жизни. Но пока получается только раздражать