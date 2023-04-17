Хави после 0:0 с «Хетафе» пожаловался, что «Барсе» привычнее играть вечером, когда нет солнца. Флорес предложил ему пользоваться кремом после загара

Теги Барселона Хетафе Хави Кике Флорес Ла Лига ахахаха Футбол

Главный тренер «Барселоны» Хави посетовал на яркий свет солнца в игре с «Хетафе».

Каталонский клуб сыграл вничью с «Хетафе» (0:0) в игре 29-го тура Ла Лиги.

В послематчевом комментарии Хави критически высказался по поводу газона на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес»: «Мяч застревал. Все это видели. Было тяжело».

Главный тренер «Барселоны» относительно этого матча добавил следующее: «Мы также привыкли играть по вечерам, когда нет солнца, это очевидно. Но это не оправдание. Мы должны вернуться на правильный путь».

Главный тренер «Хетафе» Кике Флорес в ответ предложил Хави использовать «крем Nivea или крем после загара».

В трех последних матчах «блауграна» не выигрывает и не забивает: 0:4 с «Реалом», 0:0 с «Жироной» и «Хетафе».

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29 комментариев

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Илья Сутурин
Ответ AstaAsta
При потере очков в вечернее время скажет что не те звёзды светили на небе, они всё-таки привыкли к другим
Это же очевидно!
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Barsa! bolshe chem klub
надо было предложить так;
сначала крем от загара, а потом после загара
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Syndycate
Какой же он 🤡
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hannibal ante portas
После поражения 0-4 от Реала, Хави жаловался на то что его клубу не удобно играть против Реала без помощи судей
Анчелоти посоветовал ему пользоваться вазелином
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Loginov
Если это не оправдание зачем тогда до этого на солнце жалуется:(
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Прямой Эфир
Ответ Мыкола
Красиво)))
дал?
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Dnoni R
перес преступник
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Loginov
Ответ AstaAsta
При потере очков в вечернее время скажет что не те звёзды светили на небе, они всё-таки привыкли к другим
Хахаха
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Ascar Shatmanov
Ответ Леван Мкртчян
Хорошо ответил Флорес. Хави , давай плиз , ближе по самой игре претензии , а то не гоже разводить мемы с травой и солнцем
Та лан, нормально. Барселона и мемы должны идти рука об руку.
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Elm
Ахахах
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Мыкола
Красиво)))
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AstaAsta
При потере очков в вечернее время скажет что не те звёзды светили на небе, они всё-таки привыкли к другим
+9
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Гамарджоба Генацвале
Хави ведёт себя как плохой танцор.
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Вячеслав Пустохин
У Хави конкретные проблемы с выступлением игры и пока нет даже намека на то, что он понимает их и как-то пытается устранить
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blaugrano
Отменить Солнце на время дневных матчей Барселоны.
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Ola BP
Ответ Overkiller
"чем так оправдываться" Хави: "Но это не оправдание" У вас с пониманием смысла слов всё хорошо?
А что это?
Это из разряда «я тебя не хочу оскорбить, но ты тупой»
Плохой газон ещё можно приравнять к какому-то фактору плохой игры. Невыносимую жару.
Но пенять на солнце - обычное оправдание под соусом «я не ною, но..»
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OldRedWhite
Ответ Леван Мкртчян
Хорошо ответил Флорес. Хави , давай плиз , ближе по самой игре претензии , а то не гоже разводить мемы с травой и солнцем
Что Вы хотите ?
Все иностранные тренеры одинаковые !
Хоть Хави , хоть Карпин …
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Overkiller
Ответ Акбар Кадыров
Хави легенда безмерная. Я его люблю и уважаю всем сердцем, но пора что-то самому менять, чем так оправдываться.
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Казахстан Караганда
Надо уволить Хави так чемпиономи не станут
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Водяра
Опустил Чави.
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белошип
Флорес красавчик
И на поле отлещевал физрука и после матча приложил клоуна)
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rigobersong
Ответ Леван Мкртчян
Хорошо ответил Флорес. Хави , давай плиз , ближе по самой игре претензии , а то не гоже разводить мемы с травой и солнцем
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Temp Account
Ответ Акбар Кадыров
Хави легенда безмерная. Я его люблю и уважаю всем сердцем, но пора что-то самому менять, чем так оправдываться.
Мне одному кажется, что родственники Эрика Гарсии и Феррана Тормоза давят на какие-то рычаги при формирования состава на игры Барселоны? Бедный Чави, а ему приходиться про газон и солнце потом рассказывать после матчей..
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Леван Мкртчян
Хорошо ответил Флорес.
Хави , давай плиз , ближе по самой игре претензии , а то не гоже разводить мемы с травой и солнцем
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rigobersong
Флорес красава:)
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