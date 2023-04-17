Хави после 0:0 с «Хетафе» пожаловался, что «Барсе» привычнее играть вечером, когда нет солнца. Флорес предложил ему пользоваться кремом после загара
Главный тренер «Барселоны» Хави посетовал на яркий свет солнца в игре с «Хетафе».
Каталонский клуб сыграл вничью с «Хетафе» (0:0) в игре 29-го тура Ла Лиги.
В послематчевом комментарии Хави критически высказался по поводу газона на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес»: «Мяч застревал. Все это видели. Было тяжело».
Главный тренер «Барселоны» относительно этого матча добавил следующее: «Мы также привыкли играть по вечерам, когда нет солнца, это очевидно. Но это не оправдание. Мы должны вернуться на правильный путь».
Главный тренер «Хетафе» Кике Флорес в ответ предложил Хави использовать «крем Nivea или крем после загара».
В трех последних матчах «блауграна» не выигрывает и не забивает: 0:4 с «Реалом», 0:0 с «Жироной» и «Хетафе».
сначала крем от загара, а потом после загара
Анчелоти посоветовал ему пользоваться вазелином
Это из разряда «я тебя не хочу оскорбить, но ты тупой»
Плохой газон ещё можно приравнять к какому-то фактору плохой игры. Невыносимую жару.
Но пенять на солнце - обычное оправдание под соусом «я не ною, но..»
Все иностранные тренеры одинаковые !
Хоть Хави , хоть Карпин …
И на поле отлещевал физрука и после матча приложил клоуна)
Хави , давай плиз , ближе по самой игре претензии , а то не гоже разводить мемы с травой и солнцем