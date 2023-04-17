Хави после 0:0 с «Хетафе» пожаловался, что «Барсе» привычнее играть вечером, когда нет солнца. Флорес предложил ему пользоваться кремом после загара

Главный тренер «Барселоны» Хави посетовал на яркий свет солнца в игре с «Хетафе».

Каталонский клуб сыграл вничью с «Хетафе» (0:0) в игре 29-го тура .

В послематчевом комментарии критически высказался по поводу газона на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес»: «Мяч застревал. Все это видели. Было тяжело».

Главный тренер «Барселоны» относительно этого матча добавил следующее: «Мы также привыкли играть по вечерам, когда нет солнца, это очевидно. Но это не оправдание. Мы должны вернуться на правильный путь».

Главный тренер « » в ответ предложил Хави использовать «крем Nivea или крем после загара».

В трех последних матчах «блауграна» не выигрывает и не забивает: 0:4 с «Реалом», 0:0 с «Жироной» и «Хетафе».