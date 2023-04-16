Хави о 0:0 с «Хетафе»: «Состояние газона сказалось на игре «Барсы», мяч застревал. Все это видели. Было тяжело, это вредит зрелищу»
Хави раскритиковал состояние поля на стадионе «Хетафе».
«Барселона» сыграла вничью «Хетафе» (0:0) в матче 29-го тура чемпионата Испании.
«На игре «Барселоны» сказалось состояние газона. Вчера мы тренировались на сухом поле. Меня много критиковали по поводу темы с травой. Сегодня это все увидели.
Играть так очень тяжело, это вредит зрелищу. Мяч застревал. Даже для «Хетафе» это плохо. Важно, чтобы газон был в хорошем состоянии. Это не оправдание.
Мы взяли одно очко, и это можно считать неплохим результатом из-за того, насколько нам было некомфортно.
Думаю, что мы проводим хороший сезон в Ла Лиге, но мы не должны останавливаться. Предстоят очень важные матчи.
Мы старались. Сыграли не лучший матч – это понятно. Мы выложились полностью и заработали один балл. Это не так уж и плохо, хоть мы и неудовлетворены», – сказал главный тренер каталонского клуба.
Там одного игрока тоже выперли из команды, год не мог забить, потому что то ворота в Париже узкие, то газон слишком зелёный)
- Во-первых, увидеть, что такое по-настоящему плохое поле.
- Во-вторых, увидеть, как на нём могут играть по-настоящему хорошие футболисты.
- А зачем они песком обсыпаются?!.