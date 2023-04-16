Хави о 0:0 с «Хетафе»: «Состояние газона сказалось на игре «Барсы», мяч застревал. Все это видели. Было тяжело, это вредит зрелищу»

Теги Барселона Хетафе Хави Ла Лига Футбол

Хави раскритиковал состояние поля на стадионе «Хетафе».

«Барселона» сыграла вничью «Хетафе» (0:0) в матче 29-го тура чемпионата Испании.

«На игре «Барселоны» сказалось состояние газона. Вчера мы тренировались на сухом поле. Меня много критиковали по поводу темы с травой. Сегодня это все увидели.

Играть так очень тяжело, это вредит зрелищу. Мяч застревал. Даже для «Хетафе» это плохо. Важно, чтобы газон был в хорошем состоянии. Это не оправдание.

Мы взяли одно очко, и это можно считать неплохим результатом из-за того, насколько нам было некомфортно.

Думаю, что мы проводим хороший сезон в Ла Лиге, но мы не должны останавливаться. Предстоят очень важные матчи.

Мы старались. Сыграли не лучший матч – это понятно. Мы выложились полностью и заработали один балл. Это не так уж и плохо, хоть мы и неудовлетворены», – сказал главный тренер каталонского клуба.

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60 комментариев

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Yubaba
Узнаю пресловутое ДНК кабинетного проекта)
Там одного игрока тоже выперли из команды, год не мог забить, потому что то ворота в Париже узкие, то газон слишком зелёный)
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Michael_the_creator
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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maksim shavkun
Это вы еще в Оренбурге не играли, пижоны😂
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инна витенберг
Хави мы тебя так ждали, что ты натворил с барсой. И уже готов контракт на продление договора. Лапорта проснись если тебе дорога барса
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aslvowk@mail.ru
Вот почему Пеле - это король футбола. Он на кочках и кривых полях делал то,что современные футболисты могут лишь на идеально подстриженных газонах
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AurelioDeLaurentis
Ответ Алекс75
Покажите ему матч "Спартак"-"Интер" 1998 года: - Во-первых, увидеть, что такое по-настоящему плохое поле. - Во-вторых, увидеть, как на нём могут играть по-настоящему хорошие футболисты.
гениальную игру Роналдо
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инна витенберг
А в Барселоне с жероной тоже трава была высокая. Но ведь придумал одни навесы, а в целом барса играла бей беги. При Кумане играли лучше и он никогда не оправдывался за свои провалы
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Иван Лапин
Чинчопа ничем не лучше карпина как тренер
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El Fenomeno 9️⃣
Зачем газон при игре в навес?
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Руслан Мозговой
Ответ Эркинбек Апаканов
Поверь, Анчелотти никогда не отмазывался. Всегда говорил как есть.
сильно ошибаешься.
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Raul14
все виноваты, только не чопи🤣🤣🤣
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Dnoni R
Ответ BARADULbKA
Гозон один для всех, Лёва мертвый
Гозон да,а газон для многих.
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Алекс75
Покажите ему матч "Спартак"-"Интер" 1998 года:
- Во-первых, увидеть, что такое по-настоящему плохое поле.
- Во-вторых, увидеть, как на нём могут играть по-настоящему хорошие футболисты.
+2
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Dnoni R
А так Барселона почти весь матч доминировала. Через неделю и Дембеле и Педри Де Йонг будут в строю
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Клирик
Это он ещё на искусственном поле не играл)
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BARADULbKA
Ответ muchinmuchinmuchin
Если, отбросить все шутки, что тяжело сделать, то конечно плохой газон может повлиять на игру, но в данном случае Барселона сама виновата в этой ничье, почему такая беззубая атака, что случилось с Робертом? Уже не первый матч проводит в таком стиле
Гозон один для всех, Лёва мертвый
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Tristan...
Ответ Эркинбек Апаканов
Поверь, Анчелотти никогда не отмазывался. Всегда говорил как есть.
Что он говорил про по правилам отменённый гол Асенсио в Класико в Примере, где Барса победила 2-1? Правильно, он говорил, что тот гол надо засчитывать и потом ещё пару дней он вместе с руководством пару дней ныли, мол «судьи судят честно, ВАР надо убирать». Забыли уже? Долго ещё из него святошу лепить будете?
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muchinmuchinmuchin
Если, отбросить все шутки, что тяжело сделать, то конечно плохой газон может повлиять на игру, но в данном случае Барселона сама виновата в этой ничье, почему такая беззубая атака, что случилось с Робертом? Уже не первый матч проводит в таком стиле
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Старик Стариканов
Больше чем газон
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Ophiomorph
А фанатов Айнтрахта на матче хоть не было?
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бек саидов
Скорее это выброс журналиста. Но Барса должна была победит Хетафе , даже если играют на асфальте. Мне это игра напомнила барсу Кумана в конце того сезона.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ akrets
Это уже отдельный жанр- интервью Хави. Когда руководитель становится мемом, он перестает быть правильным руководителем
Расскажи это Артете с его доминацией, например🤓
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TravenS
Ответ Kakajan Baymyradow
Газон хреновый, а та команда чё, в другом газоне играла чтоли, чёртов физрук
Не оправдывая Хави и его отмазки: а че, та команда лучше чтоль играла?)
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Amalfitano
Высоквалифицированный хирург поможет плохому танцору.)
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Добрый Ретроград
Зря так армян. - Саид, ты зачем убил моих людей?!
- А зачем они песком обсыпаются?!.
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