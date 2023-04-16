Хави о 0:0 с «Хетафе»: «Состояние газона сказалось на игре «Барсы», мяч застревал. Все это видели. Было тяжело, это вредит зрелищу»

Хави раскритиковал состояние поля на стадионе «Хетафе».

« » сыграла вничью «Хетафе» (0:0) в матче 29-го тура чемпионата .

«На игре «Барселоны» сказалось состояние газона. Вчера мы тренировались на сухом поле. Меня много критиковали по поводу темы с травой. Сегодня это все увидели.

Играть так очень тяжело, это вредит зрелищу. Мяч застревал. Даже для « » это плохо. Важно, чтобы газон был в хорошем состоянии. Это не оправдание.

Мы взяли одно очко, и это можно считать неплохим результатом из-за того, насколько нам было некомфортно.

Думаю, что мы проводим хороший сезон в Ла Лиге, но мы не должны останавливаться. Предстоят очень важные матчи.

Мы старались. Сыграли не лучший матч – это понятно. Мы выложились полностью и заработали один балл. Это не так уж и плохо, хоть мы и неудовлетворены», – сказал главный тренер каталонского клуба.