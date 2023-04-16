НБА. Плей-офф. «Мемфис» принимает «Лейкерс», «Милуоки» – «Майами» и другие матчи

В воскресенье, 16 апреля, в НБА стартуют еще четыре серии первого раунда плей-офф сезона-2022/23.

« » Джа Морэнта примет на своей площадке « » Леброна Джеймса, начало встречи в 22.00 по московскому времени. В 00:30 начнется поединок между лидером Восточной конференции « » и « ».

Далее состоятся матчи «Финикс» – « » и «Денвер» – «Миннесота».

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Плей-офф

Первый раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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