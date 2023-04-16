НБА. Плей-офф. «Мемфис» принимает «Лейкерс», «Милуоки» – «Майами» и другие матчи

Теги результаты Денвер Клипперс Лейкерс Мемфис Майами Милуоки Миннесота Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

В воскресенье, 16 апреля, в НБА стартуют еще четыре серии первого раунда плей-офф сезона-2022/23.

«Мемфис» Джа Морэнта примет на своей площадке «Лейкерс» Леброна Джеймса, начало встречи в 22.00 по московскому времени. В 00:30 начнется поединок между лидером Восточной конференции «Милуоки» и «Майами».

Далее состоятся матчи «Финикс» – «Клипперс» и «Денвер» – «Миннесота».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Мемфис – Лейкерс 11:11 (1 четверть)
Дата проведения
16 апреля, 22.00, «FedExForum»
Онлайн матча
Мемфис
Морэнт (4), Брукс (3), Джарен Джексон (2), Тиллман (2), Бэйн (0).
Лейкерс
Ривз (7), Вандербилт (2), Дэвис (2), Расселл (0), Джеймс (0).

Милуоки – Майами
Дата проведения
17 апреля, 00.30, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Финикс – Клипперс
Дата проведения
17 апреля, 03.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

Денвер – Миннесота
Дата проведения
17 апреля, 05.30, «Ball Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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153 комментария

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Александр Митраков
Главная интрига - хватит ли ЛАЛ сил на такой темп от Мишек
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Каро Шелупонев
ЛАЛ защищаются, хороший знак
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Arnat Seidalin
Дэвис заряжен, просто отлично
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Skeleton64
Серия лейкерс-Мемфис - это рассказ Джека Лондона "кусок мяса", где старый голодный (не евший) боксёр дерётся с молодым и голодным (до побед) талантливым боксёром. Старик с самого начал удивляет молодого, который кидается на него, не ожидая сопротивления от пожилого, битого временем и сотнями боёв, и, улучив момент, отправляет противника в тяжелейший нокдаун, а затем навязывает свою волю и из раунда в раунд хитростью, опытом, мастерством выгрызает очки и готовит нокаутирующий удар - единственный, на который у него хватит сил. И в конце он наносит этот удар, вкладывая в него последние силы. Но...
Посмотрим, съел ли Леброн перед игрой кусок мяса.
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Александр Митраков
Ответ speeditw
Тиллман от Дэвиса сегодня не оставит и мокрого места
Но пока горшок в обратную сторону
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Drinkinss
Ответ Здоровье Энтони Дэвиса
И Лейкерс надо еще пройти Гриззлис, я без шапкозакидательства
мне кажется в вашем нике заложена вся суть... хрусталь не может 5-10 ПО игры подряд откатать. буду рад ошибиться, потому что как фанат гсв еще с 70-х конечно хотел бы лал во 2 раунде, т к мемфис гораздо неудобнее
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Andrey Rublyov
Ответ demx
Обалдеть, этот тренд про описание всякой понтовой херни перед матчами НБА все еще живет. Честно говоря, я уже даже забыл кто его начал.
Эдвард
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Drinkinss
одного рассела спихнули, а второй рассел таки остался)
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Ilovethisgame77
Ответ Birdman NBA
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И его выкидыша Lostа
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Здоровье Энтони Дэвиса
Ответ Drinkinss
а лейкерс типа уже прошли?))) смешные вы))
И Лейкерс надо еще пройти Гриззлис, я без шапкозакидательства
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speeditw
Тиллман от Дэвиса сегодня не оставит и мокрого места
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-3
-3
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Edward XVII
Ответ MTZ_2022
Начал эту традицию Эдвард номер такой-то...к сожалению, тот эпичный пост не сохранился.
Не было никогда такого поста, это миф. Поэтому и поста нет) но прикольно быть героем мема и стать отцом основателем традиции)
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ demx
Точно! Который за ГС топил дичайше еще когда это не было моветоном. Интересно как он сейчас, все еще топит или нашел себе каких-нибудь Кингс получше )
Да он в принципе здесь бывает, все в порядке)
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sanya_xl
Ждем ЛАЛ, задача цепануть одну игру на выезде
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pon4ic
Скотт Фостер будет судить Мемфис-Лейкерс. Не помню, чтобы данный арбитр был замечен в скандалах, игроки о нем тоже всегда положительно отзываются.Так что с судейством сегодня точно проблем не должно быть.
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Drinkinss
Ответ Максималка Вандербилта
вчера ГСВ уже первый кирпичек положил. И это у Кигана 3-ха не летела еще.
нормально все вчера было - плотная игра в гостях, все решилось в концовке, у кигана не полетело, но малик манк по 30+ очей тоже как бы не набирает обычно
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Drinkinss
Ответ Здоровье Энтони Дэвиса
ГВС еще надо пройти Сакраменто
а лейкерс типа уже прошли?))) смешные вы))
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Lokomotiv__1992
Игра не началась ) а клиентов уже море .. сегодня будет жарко ) серия Огонь .. ))
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Александр Митраков
Ответ Беня_Финитас
Посмотрю без энтузиазма (очень расстроился поражению Кливленда ) . а кто сегодня показывает ? ESPN ? ABC?TNT? где искать баскет ?
aanba
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Александр Митраков
Ответ Алекс Баландин
Победа Мемфиса была 1,53, озёрные 2,50. Теперь 1,73 на 2,10. Это ж сколько уверенных в победе Лейкерс, а с чего бы?
Небось Дрейк загрузил пару миллионов
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Сергей Пузанков
Ответ Ryan T.
Джереми Кларксона?
Джереми Реннер наверно имелся в виду?
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Сергей Пузанков
Ответ Аня Козаченко
это моя жизнь, дорогуша😘а чтобы выдумать любую дичь, мне нужно столько же свободного времени, сколько Томпсону на релиз. Поэтому бабло и башляют, дорогуша
Моё увожение
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Сергей Пузанков
Ответ Xell
Сегодня на ветке будет установлен новый мировой рекорд Спортса. 2000комментов)))
от одного пользователя.
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Vagant
Леброн в первых матчах серий ПО 28 раз выиграл - 21 проиграл (57%). Во всех остальных играх плей-офф у него 146 - 71 (67%).
+6
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Birdman NBA
Ожидается тысяча коментариев от Xell’a
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