НБА. Плей-офф. «Мемфис» принимает «Лейкерс», «Милуоки» – «Майами» и другие матчи
В воскресенье, 16 апреля, в НБА стартуют еще четыре серии первого раунда плей-офф сезона-2022/23.
«Мемфис» Джа Морэнта примет на своей площадке «Лейкерс» Леброна Джеймса, начало встречи в 22.00 по московскому времени. В 00:30 начнется поединок между лидером Восточной конференции «Милуоки» и «Майами».
Далее состоятся матчи «Финикс» – «Клипперс» и «Денвер» – «Миннесота».
НБА
Плей-офф
Первый раунд
- Дата проведения
- 16 апреля, 22.00, «FedExForum»
- Мемфис
- Морэнт (4), Брукс (3), Джарен Джексон (2), Тиллман (2), Бэйн (0).
- Лейкерс
- Ривз (7), Вандербилт (2), Дэвис (2), Расселл (0), Джеймс (0).
- Дата проведения
- 17 апреля, 00.30, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 17 апреля, 03.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 17 апреля, 05.30, «Ball Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Это самый непредсказуемый плей-офф НБА за 30 лет. В ком мы сомневаемся больше всего?
Гонка за MVP. Финиш, к которому никто не пришел первым
Комбинации, которые нужно знать перед стартом плей-офф НБА-2023
Плей-офф НБА уже здесь. Давайте определим, за кого вам притопить
Посмотрим, съел ли Леброн перед игрой кусок мяса.