Дзюба сделал ассистентский хет-трик в игре с «Оренбургом». У форварда 10 (6+4) очков в 6 матчах РПЛ за «Локо»
Артема Дзюба набрал 10 (6+4) очков по «гол+пас» в 6 матчах Мир РПЛ за «Локомотив».
34-летний форвард отдал три голевых паса в матче с «Оренбургом».
Артем ассистировал Наиру Тикнизяну, Максиму Глушенкову и Франсуа Камано.
У Дзюбы, таким образом, теперь 6 голов и 4 ассиста в 6 матчах за «Локомотив» в Премьер-лиге. Статистику Дзюбы можно изучить здесь.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Локомотив» (1:4, второй тайм).
Просто богом@@@@кий вираж любил смаковать его личную жизнь. Интересно, куда они все перекочевали со стадиона, неужели на сеансы психоаналитиков?