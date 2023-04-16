Дзюба сделал ассистентский хет-трик в игре с «Оренбургом». У форварда 10 (6+4) очков в 6 матчах РПЛ за «Локо»

Артема Дзюба набрал 10 (6+4) очков по «гол+пас» в 6 матчах Мир РПЛ за «Локомотив».

34-летний форвард отдал три голевых паса в матче с « ».

ассистировал , и Франсуа Камано.

У Дзюбы, таким образом, теперь 6 голов и 4 ассиста в 6 матчах за « » в Премьер-лиге. Статистику Дзюбы можно изучить здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – « » (1:4, второй тайм).