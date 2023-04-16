Дзюба сделал ассистентский хет-трик в игре с «Оренбургом». У форварда 10 (6+4) очков в 6 матчах РПЛ за «Локо»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Оренбург Франсуа Камано Наир Тикнизян Максим Глушенков Футбол

Артема Дзюба набрал 10 (6+4) очков по «гол+пас» в 6 матчах Мир РПЛ за «Локомотив».

34-летний форвард отдал три голевых паса в матче с «Оренбургом».

Артем ассистировал Наиру Тикнизяну, Максиму Глушенкову и Франсуа Камано.

У Дзюбы, таким образом, теперь 6 голов и 4 ассиста в 6 матчах за «Локомотив» в Премьер-лиге. Статистику Дзюбы можно изучить здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Локомотив» (1:4, второй тайм).

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65 комментариев

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svft
хрен-трик
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Golyaso
Ответ Рашпель793
Тот неловкий момент, когда "мёртвое бревно" Дзюба, не игравшее полгода, сейчас играет лучше "топовых" Соболевых, Смоловых и прочих Захарянов )
ну дык он полгода отдыхал, сил набирался.
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Golyaso
забивать разучился
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Kobynick
Чтобы посмотреть каждый гол в отдельности, я должен тратить время на просмотр рекламы с какой-то Леной в поиске недвижимости...
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Охрана и безопасность
Ответ окосевший йагупоп
возможно. в Локо он не скандалит, а играет отлично
Он и в Зените не скандалил. И играл отлично.
Просто богом@@@@кий вираж любил смаковать его личную жизнь. Интересно, куда они все перекочевали со стадиона, неужели на сеансы психоаналитиков?
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Рашпель793
Ответ Мукунку хороший
Чего своих то не вставил: Малкома,Клаудиньо,Вендела.? Не стесняйся..все свои)
Так, а кто стебался над Дзюбой больше всего, после возвращения? ) Не помню, чтобы это массово делали зенитовцы ))
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Пинающий Достоинства
Артём де Дзюбе
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Analjinn
Перспективный футболист, однако.
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Мукунку хороший
Ответ Рашпель793
Тот неловкий момент, когда "мёртвое бревно" Дзюба, не игравшее полгода, сейчас играет лучше "топовых" Соболевых, Смоловых и прочих Захарянов )
Чего своих то не вставил: Малкома,Клаудиньо,Вендела.? Не стесняйся..все свои)
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Брэд Либил
Ответ Ritboy
Это конечно смешно, что у нас один из лучших голеодоров в истории страны всю жизнь считался бревном, клоуном и вообще "ему просто во всех клубах везло с партнёрами"))
Не у нас. А у определённого пятачкового вида болельщиков и тех, кто ведётся на их мнение в интернете.
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окосевший йагупоп
Ответ Жанна Калгина
Наверное уже и болелы Локо его полюбили
возможно. в Локо он не скандалит, а играет отлично
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KKA
Ответ Данил Садыков
Так они ради рейтинга на сайте гадости пишут, либо просто с красного борща не слезают
Верно)
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catcher69
это не дзюба это просто какой-то пеле !!!!!!!!!!!!!!!!!
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AmanEsen
Вот уж не подумал бы, что чемпионат Турции настолько сильнее РФПЛ. Мне казалось это примерно одинакового уровня лиги.
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шалтай болтай
да уж сдулся газовик, даже родное поле не помогло...
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KKA
Ответ Рашпель793
Что не в кассу? У меня есть уверенность, что если сейчас посмотреть стату Дзюбы и Соболева с момента возвращения первого в РПЛ, стата будет не в пользу второго.
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Колбаскер тут
Ответ Рашпель793
Тот неловкий момент, когда "мёртвое бревно" Дзюба, не игравшее полгода, сейчас играет лучше "топовых" Соболевых, Смоловых и прочих Захарянов )
Тот неловкий момент, когда против тебя не Зенит)
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Владислав88
Ответ Ritboy
Это конечно смешно, что у нас один из лучших голеодоров в истории страны всю жизнь считался бревном, клоуном и вообще "ему просто во всех клубах везло с партнёрами"))
Он был посмешищем, когда чемпионат России был в европейском топ-6. А сейчас это чемпионат водокачки. Матч с Зенитом показал его уровень. У нас одна приличная команда в чемпионате. В Турции 4 игры на него посмотрели, и выгнали пинком под зад. Но в нашем чемпионате водокачки он конечно король, вопросов нет.
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Dinamik1
Возьмитесь за.руки друзья.
+1
-2
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Yujanin
Ответ Деметрио
Перед вторым голом Дзюба на фланге очень технично разобрался. И еще у кого-то язык поворачивался называть его деревянным.
начитались заказных статей и давай хейтить парня.Нормальный он игрок,один из лучших его поколения.Ляпает ,правда,иногда,но это от души.
+4
-1
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Alexey Belskiy
Просто молодец.Если бы играл в Вулверхэмптоне он бы уже был в десятке.
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Охрана и безопасность
Дзюба, ну забей уже и сам!
+1
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Чукотский политпроект
Артём пожалей школьников со спортса! Хватит!
+11
0
+11
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Юрий Кечко
До сих пор на голову сильнее всяких Соболевых и прочего шлака
+7
0
+7
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Жанна Калгина
Наверное уже и болелы Локо его полюбили
+2
0
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