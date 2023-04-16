«Хетафе» – «Барселона». Гави, Левандовски, Рафинья играют. Онлайн-трансляция

Теги Барселона Хетафе Ла Лига онлайны Футбол

«Барселона» играет в гостях с «Хетафе» в 29-м туре Ла Лиги.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру в прямом эфире показывает Okko.

Хетафе – Барселона 0:0 (второй тайм)
Дата проведения
16 апреля, 17.15, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ХетафеСория, Суарес (Альварес, 83), Джене, Дуарте, Альдерете, Иглесиас (Порту, 67), Максимович (Альгобия, 76), Милья, Унал (Вильяр, 83), Мунир (Аленья, 76), Майораль.
Барселонатер Стеген, Серджи Роберто (Эрик Гарсия, 18), Кунде, Араухо, Альба (Ферран Торрес, 68), Торре, Бускетс, Кессиэ (Фати, 68), Гави, Бальде, Рафинья, Левандовски.
Предупреждения:
Гави (2), Альдерете (42), Суарес (57).

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78 комментариев

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Dimaldo
Мое очко только что сжалось так сильно, что стало больно)
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svaz
ахахахаха фати дно, да уж взял вместо того, ятобы растянуть оборону убежал опять к поляку. я понимаю, резкость потерял, но похоже мозгов футбольных у него нет
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svaz
Ответ Dimaldo
Дембель очухается, Раф сядет. А пока... С Дембеле не вседа в навесы играли, он умеет смещаться в центр и пробить. Ну а вообще согласен с навесами... Другое дело, что игроки тоже, похоже, на большее не способны. Помнится, сколько голов Обамеянг башкой забил, а Люк ДеЙонг на последних минутах с тех же навесов...
так может дело не игроках, если и ы прошлом году через навесы играли? может дело в тренере? который не может выстроить адекватную схему в атаке? соперник просто встает в штрафной и жет навесов, атак через центр минимум, и цдаров дальних нет. крайиние напаающиене мгу взорваться, как черерахи бегают. причем были матчи когда нешлотнавесами и потом вдруг играли низом и забивали. тот же ферран сейчас явно не понимает, как ему играть, зави кину всех в атаку, а как им в 4 разместиться на поле видимо забы рассказать.
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olimbek
Будет угар если Барса профукает 1 место
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Dimaldo
Ответ svaz
хави виноват, что он играет, хави виноват, что комада играет в навесь на столба. рафинья играет так весь сезон, как ля можно не видеть очевидного
Дембель очухается, Раф сядет. А пока... С Дембеле не вседа в навесы играли, он умеет смещаться в центр и пробить.
Ну а вообще согласен с навесами... Другое дело, что игроки тоже, похоже, на большее не способны.
Помнится, сколько голов Обамеянг башкой забил, а Люк ДеЙонг на последних минутах с тех же навесов...
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svaz
Ответ Экселлент
Какое же унылое г...,а не матч!
если смотреть по сезону таких матчей очень много
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Экселлент
Какое же унылое г...,а не матч!
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svaz
Ответ olimbek
Как всегда Фати "помогает" Леве
крайний нападющий замыкает не дальнюю, а в центр идет, где просто мешает столбу, отлично...
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olimbek
Как всегда Фати "помогает" Леве
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svaz
Ответ Dimaldo
Да Хави и сейчас, может, вышел бы и показал, как надо играть)) Ну вот что, разве Хави виноват, что от Рафиньи мяч отскакивает, как от деревяшки? Прям у Хетафе защитники монстры, что обыграть их нельзя.
хави виноват, что он играет, хави виноват, что комада играет в навесь на столба. рафинья играет так весь сезон, как ля можно не видеть очевидного
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Dimaldo
Ответ svaz
помнится Гвардиола говорил, что 2/3 поля проходятся за счет схем, и в последней трети уже начнается фантазия игроков, что делает эта барса не понятно, а ведь хави играл под руководством Пепа
Да Хави и сейчас, может, вышел бы и показал, как надо играть))
Ну вот что, разве Хави виноват, что от Рафиньи мяч отскакивает, как от деревяшки? Прям у Хетафе защитники монстры, что обыграть их нельзя.
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svaz
видно уже надо, что то менять, Хави спит, и вправду не каждый великий игрок хороший тренер. Нагельсмана может позвать...
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svaz
Ответ Dimaldo
Комментатор в начале матча сказал, что никто не сомневается в чемпионстве )
например, сегодня ничья, проигрыши ателтико и бетису и все почти отрыва нет, ечли мадрид все выиграет, незнаю их график
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svaz
помнится Гвардиола говорил, что 2/3 поля проходятся за счет схем, и в последней трети уже начнается фантазия игроков, что делает эта барса не понятно, а ведь хави играл под руководством Пепа
+2
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Dimaldo
Ответ svaz
погоди, еще не чемпион))))
Комментатор в начале матча сказал, что никто не сомневается в чемпионстве )
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Uran Su
Ответ Bars 86
Увы, в последних матчах Барса Хави всё больше похожа на Барсу Кумана. Тяжело смотреть такие игры
Барса Кумана забивала в отличии от этой
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Bars 86
Увы, в последних матчах Барса Хави всё больше похожа на Барсу Кумана.

Тяжело смотреть такие игры
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Uran Su
Ответ Uran Su
и это чемпион Испании, позорище
несколько лет назад к этому моменту Барселона забивала 3 или 4 мяча. сейчас в начале матча дают тотал 1.5 больше или меньше.
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svaz
Ответ Uran Su
и это чемпион Испании, позорище
погоди, еще не чемпион))))
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svaz
ладно обсер еще один в ля хави не простят, надеюсь группа попадется серьезная
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Dimaldo
У Кессье тоже, кстати, удар имеется. Я бы, на его месте, почаще бил. Но... Нет такой установки у Хави, бить издали!!! Надо закатывать с ленточки!
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Uran Su
Ответ svaz
примерно тоже самое, что Бавария в ковидный год
и это чемпион Испании, позорище
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svaz
Ответ Uran Su
Что сделает на данный момент с этой Барселоной Манчестер Сити?
примерно тоже самое, что Бавария в ковидный год
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Uran Su
Что сделает на данный момент с этой Барселоной Манчестер Сити?
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svaz
Ответ Dimaldo
Я про это и написал перед матчем. У Хетафе что, состав сильнее, чем у Берселоны даже с учетом травмированных???
ждем 100500 навесов в этом вся суть игры Хави
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