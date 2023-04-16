«Хетафе» – «Барселона». Гави, Левандовски, Рафинья играют. Онлайн-трансляция

«Барселона» играет в гостях с «Хетафе» в 29-м туре Ла Лиги.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру в прямом эфире показывает Okko.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги