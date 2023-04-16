«Хетафе» – «Барселона». Гави, Левандовски, Рафинья играют. Онлайн-трансляция
«Барселона» играет в гостях с «Хетафе» в 29-м туре Ла Лиги.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Игру в прямом эфире показывает Okko.
- Дата проведения
- 16 апреля, 17.15, «Колисеум Альфонсо Перес»
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Хетафе –
Сория, Суарес (Альварес, 83), Джене, Дуарте, Альдерете, Иглесиас (Порту, 67), Максимович (Альгобия, 76), Милья, Унал (Вильяр, 83), Мунир (Аленья, 76), Майораль.
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Барселона –
тер Стеген, Серджи Роберто (Эрик Гарсия, 18), Кунде, Араухо, Альба (Ферран Торрес, 68), Торре, Бускетс, Кессиэ (Фати, 68), Гави, Бальде, Рафинья, Левандовски.
Ну а вообще согласен с навесами... Другое дело, что игроки тоже, похоже, на большее не способны.
Помнится, сколько голов Обамеянг башкой забил, а Люк ДеЙонг на последних минутах с тех же навесов...
Ну вот что, разве Хави виноват, что от Рафиньи мяч отскакивает, как от деревяшки? Прям у Хетафе защитники монстры, что обыграть их нельзя.
Тяжело смотреть такие игры