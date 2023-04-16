Отставание «Ман Сити» от «Арсенала» сократилось до 4 очков при игре в запасе. 26 апреля они сыграют на «Этихаде»

Теги Вест Хэм Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Этихад Стэдиум Футбол

Отставание «Манчестер Сити» от «Арсенала» в АПЛ сократилось до 4 очков.

Лондонцы в воскресенье сыграли вничью 2:2 с «Вест Хэмом». А «Ман Сити» в субботу был сильнее «Лестера» (3:1).

У «Арсенала» теперь 74 очка, у «Сити» – 70. При этом у «Манчестер Сити» еще есть игра в запасе.

Встреча «Манчестер Сити» и «Арсенала» состоится 26 апреля на «Этихаде».

Материалы по теме

130 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кракадил
Ответ Дмитрий Бервинов
Хоть выиграй они эту игру, хоть скатай в ничью как сейчас - с Сити нужна минимум ничья. Если проиграют, то всё закономерно - наверное, несправедливо брать чемп, проиграв обе игры прямому конкуренту.
Это же не плейофф. Это гладкий чемпионат. Ну проиграли 2 раза прямому конкуренту, зато у других больше выиграли. Несправедливо - когда одни вкладывают в команду миллиарды и плюют на всякие ффп...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#SharkTeam
Ответ Андрей Хенто
Чемпионом становится не тот, кто не проигрывает конкурентам, а тот, кто обыгрывает андердогов и аутсайдеров, как тот же Сити Пеллегрини.
Сити Пеллегрини и конкурентов по разу да обыграл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Смирнов
Ответ Gornostaev
У Сити сумасшедшее расписание - 5 матчей за две недели, каждые три дня игра (Кубок + ЛЧ)... Им будет очень непросто, физика не безгранична. Посмотрим, а то тут уже массовая истерия и паника, все еще более чем возможно. Сезон Арсенала 💪🥇, всем успокоиться.
на кубок будут пол-дубль выпускать, всё просто. Арсенал в пролёте в этом сезоне, это уже понятно. Артета бессилен перед Пепом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Смирнов
Ответ Виталий Желтоусов
Арсенал, в любом случае проводит выдающийся сезон, но Сити думаю своего не упустит.
Сезон неплохой, но не выдающийся точно. Выдающимся был сезон 2003-2004, когда Арсенал не потерпел ни одного поражения
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Boryanskiy25
Ответ hyunday
Лестер в чемпионском сезоне слил Арсеналу обе игры.
в том сезоне главными конкурентами лис был Тоттенхэм.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Ан
Ответ Power Lifting
Сити станет чемпионом ! Скриньте!
Наполи станет чемпионом! Скринь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Someone from Internet
Ответ Джейме Ланнистер
Бредь не неси. Тогда Лестера ТТХ преследовал. Арсенал слился из гонки сразу после первого круга.
Ты о чём? ТТХ самовыпилился в последний момент! Потом и вторую строчку упустил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Ан
Ответ Power Lifting
Сити станет чемпионом ! Скриньте!
Поздно что прогноз написан.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Ан
Ответ Ivan Ivanych
Можно поздравлять ситю с чемпионством. Арсенал сам всё просрал.
Как и сам все заработал. С любым чемпионом будет заслуженная победа. Как Сити так и Арсенал показывали очень красивый и сильный футбол.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jordy
Комментатор после 2-го гола Арсенала в ворота ВХ: "Кто бы мог подумать, что всё так просто будет для гостей".
Такое же ощущение было и в матче Арсенала на Энфилде.
В итоге потеря очков и там, и здесь.
Сложно будет Арсеналу добыть титул, теряя очки в матчах, где было преимущество в 2 гола.
Если честно, не ожидал потери очков у Арсенала против ВХ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mr kovalsky
Ответ Дмитрий Бервинов
пока с Сити не сыграют, рано такие заявления делать. Как ни крути, +1 еще есть. Но если Гвардиола опередит, то да, конечная
С тяжелой душой зашел в комменты спортса после ужасной игры и почему то с твоих слов зарядился оптимизмом, что все таки не все потеряно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Koway
Ответ Фанат Лионеля Месси
Сити с Чемпиком Гвардиола хозяин АПЛ
ну с таким бюджетом и артета стал бы хозяином апл
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джейме Ланнистер
Ответ Акира_1
У Арсенала нет опыта и менталитета победителя для титула, особенно если против тебя машина Пепа с Холандом.
Сити сегодня не играл. 2 матча и оба матча уверенно шел к разгрому. А эти пижоны просто бросили играть. Никакого уважения к сопернику. Так было и в ЛЕ. Не верю что там слили Спортингу, но даже это не мешает повторят одну ошибку за другим
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Озил, озю и буду озить
Тут только один путь. Победа на Этихаде
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
2fan
Ответ Дмитрий Бервинов
Хоть выиграй они эту игру, хоть скатай в ничью как сейчас - с Сити нужна минимум ничья. Если проиграют, то всё закономерно - наверное, несправедливо брать чемп, проиграв обе игры прямому конкуренту.
по игре Сити на спурте сильнее Арсенала и это закономерно, но так растерять преимущество с учётом вылета из ЛЕ надо уметь, болезнь роста никто не отменял
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джейме Ланнистер
Ответ Дмитрий Бервинов
ты также был категоричен, когда парни вырывали победу с Астон Виллой и Борнмутом на последних минутах?
В тех матчах они не были такими слабыми как сегодня. Там Арсенал отыгрывался, а здесь сливают матч который идет к разгрому чем к ничью.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Желтоусов
Арсенал, в любом случае проводит выдающийся сезон, но Сити думаю своего не упустит.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джейме Ланнистер
Ответ Someone from Internet
Ну да. Они и Лестеру продували гонку
Бредь не неси. Тогда Лестера ТТХ преследовал. Арсенал слился из гонки сразу после первого круга.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Муравьёв
Арсенал эпичные до............бы, такие же как Боруссия из Дортмунда, Ман Сити короче чемпионом будет.........!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джейме Ланнистер
Ответ Garikus89
Обиднее было в сезоне с Лестером и Спудс, тогда были все шансы выиграть. Сейчас же напротив Сити, который по пятнадцать матчей подряд выигрывает, так что шансов изначально было крайне мало. Такому сопернику не зазорно проиграть, хотя все решит игра через неделю. Вдруг...)
Какая обида? Там Арсенал слился к 25 туру. В конце чемпионата ТТХ сам сдал и поэтому Арсенал стал вторым.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джейме Ланнистер
Ответ BUDRO NESTA
В четверг глоры Арса смеялись над МЮ с Севильей 2:2 в итоге после 2:0 в первом тайме , бумеранг прилетел ?
Это все равно не поможет МЮ.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
хавбек+
в лиге одной команды гегемон может проиграть чемпионат только себе, профукав сезон титан нескоро вернется
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джейме Ланнистер
Ответ Iuasamotu
МанСити сожрёт Арсенал, а потом проиграет Лигу чемпионов. В итоге, команды АПЛ опять покажут свою провинциальную местячковость
Они хотя бы пытаются выйти их местечкового уровня. А наш Арсенал за 5 лет, не выиграл даже сраный ЛЕ. Вот и наш уровень.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джейме Ланнистер
По игре Арсенал может и сильнее чем Сити был весь сезон. Но, по характеру недалеко ушли от ТТХ. Всегда меня удивлял Что Арсенал считает ТТХ своим заклятым врагом. 20 лет назад, появился челси из ниоткуда и начал что-то выигрывать. Арсенал продолжал сравнивать себя ТТХ (середняком в то время ).
Фанатов (кроме Лондонских наверно) никогда не устраивало просто быть выше ТТХ по итогам сезона.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arsenal till I Die
Ответ IntoTheRainBow
тренеры соперников меняют игру и перестариваются, каждый матч - это по несколько ходов тренеров чтобы отвечать - тебе нужны ресурсы и способность перестроить игру отсутствие троицы из обоймы защитников (Зина Салиба Томиясу, про Томиясу никаких "хм" - будь он здоров не было бы на поле как минимум Холдинга или Тирни) и отсутствие смены для проводящего плохой матч (отрезок?) лучшего игрока (сменить Сака просто некем) ресурсов не добавляет
Ну короткая как по количеству, так и по качеству скамейка, безусловно, только усугубляет проблемы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий