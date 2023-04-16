Отставание «Ман Сити» от «Арсенала» сократилось до 4 очков при игре в запасе. 26 апреля они сыграют на «Этихаде»
Отставание «Манчестер Сити» от «Арсенала» в АПЛ сократилось до 4 очков.
Лондонцы в воскресенье сыграли вничью 2:2 с «Вест Хэмом». А «Ман Сити» в субботу был сильнее «Лестера» (3:1).
У «Арсенала» теперь 74 очка, у «Сити» – 70. При этом у «Манчестер Сити» еще есть игра в запасе.
Встреча «Манчестер Сити» и «Арсенала» состоится 26 апреля на «Этихаде».
Такое же ощущение было и в матче Арсенала на Энфилде.
В итоге потеря очков и там, и здесь.
Сложно будет Арсеналу добыть титул, теряя очки в матчах, где было преимущество в 2 гола.
Если честно, не ожидал потери очков у Арсенала против ВХ.
Фанатов (кроме Лондонских наверно) никогда не устраивало просто быть выше ТТХ по итогам сезона.