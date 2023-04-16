Отставание «Ман Сити» от «Арсенала» сократилось до 4 очков при игре в запасе. 26 апреля они сыграют на «Этихаде»

Отставание «Манчестер Сити» от «Арсенала» в АПЛ сократилось до 4 очков.

Лондонцы в воскресенье сыграли вничью 2:2 с « ». А « » в субботу был сильнее «Лестера» (3:1).

У «Арсенала» теперь 74 очка, у «Сити» – 70. При этом у «Манчестер Сити» еще есть игра в запасе.

Встреча «Манчестер Сити» и « » состоится 26 апреля на « ».