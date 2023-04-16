Рублев впервые выиграл «Мастерс»

Теги ATP Rolex Monte-Carlo Masters Андрей Рублев Хольгер Руне Теннис

Андрей Рублев стал чемпионом «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Хольгера Руне – 5:7, 6:2, 7:5. В решающем сете он был в одном очке от счета 1:5.

Рублев впервые победил на «Мастерсе» – до этого он дважды проигрывал финалы на таком уровне. Всего выиграл 13-й титул в карьере.

После матча с Руне его баланс против игроков топ-10 составляет 21:29 (6:5 на грунте).

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112 комментариев

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Alexander2022
Ответ Генадий Адамов
Поддерживаю ваш комментарий, Андрей родился и вырос в России и остаётся патриотом несмотря ни на что, всё эти отговорки, что Синнер измотал Руне не выдерживают критики, Рублёв тоже победил топа Фритца, который победил Степу, победителя этого турнира двух последних лет
Учитывая взгляды Андрея, он не входит в число патриотов, определяемых властью и ее последователями
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LOG MEG
РОССИЯ!
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Fanat1962
красава, от души!
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Olga Petunina
Ответ Новый Орлеан
Вандерфульненко, Андрюша, вандерфульненко! Всем либералам и укроботам - страдать! Всех болельщиков Дрюни с долгожданным титулом! В полку ростеннисистов, завоевавших "Мастерс" прибыло!
Андрей либерал. Плачьте
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Rumata22
Рублёв - молодец! Забрал забытый скандинавом подарок.
Там не просто "в одном мяче от 1:5", там буквально "в паре сантиметров", если бы приём Руне попал - вернуть его опасно в корт было бы не просто, скорее всего бросил бы свечу и получил бэкхенд навылет.
Но...сослагательного наклонения тут нет, поэтому - с победой!
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maska
Зашёл, чтобы плюсануть пару хороших комментариев!)
Круто!)
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Футбол, хоккей итд
👏💪👍
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Зубы Дзюбы
Ответ Nikolay Stavrogin
Выстрадал мастерс, молодец Андрюха) Надо Яннику проставиться, потрепал Руне перед финалом)
Тогда уж Руне Звереву пусть проставится сам
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Lanapiano
Андрюша, ну какой молодец! Боролся до последнего, когда мы уже в отчаянии были) С Мастерсом, ура!
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Guilty4BeingTheBest
Где новость на главной?!?!?!?!?
АУ!!! Позорники!!!
+2
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jonnysilverhand01
Раз в год и палка стреляет !
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-6
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Bayern2004
Ответ Сергей Орлов
Красавчик, Андрюха, конгратулэйшн!
Энд сэлэбрэйшн!
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Дмитрий Савельев
Ответ Nikolay Stavrogin
Выстрадал мастерс, молодец Андрюха) Надо Яннику проставиться, потрепал Руне перед финалом)
Точно. Ещё Даня ему должен за Майами, что Алькараса выбил.
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Александра Чиркова
Человек с таким именем и фамилией не мог сегодня проиграть

А если серьезно, поздравляю Андрея, ты заслужил
+6
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Матвей Суицидин
Ответ canuck andreyka
Вот кто бы мне год назад сказал, что Дрюня возьмет грунтовый Мастерс, я бы долго смеялся. Но вот он! Рад за такое достижение! С почином!
а что смешного он в 21 году в МТК вынес Надаля, но в финале был праймовый Ципа. Сейчас все совпало.
+1
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Сергей Орлов
Красавчик, Андрюха, конгратулэйшн!
+2
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Любитель побеждать
Ответ Genry
один турнир за 10 лет
Возможно, но Олимпийскому чемпиону Андрею Рублеву плевать на ваше мнение. В паре? А олимпийское золото шею не тянет.
+5
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Другая_
Классно, что у всех троих теперь есть мастерсы.
+3
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+3
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Новый Орлеан
Ответ Buhmichael
У Янника снова лучшая роль второго плана. Сначала Алькатраса убрал в Майами и проиграл финал. Теперь вымотал Руне перед финалом. При этом сам Янник с 0 в графе крупные титулы.
Пусть и дальше так работает. Жаль что Качан до финала Мастерсов ныне не доходит.
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Генадий Адамов
Ответ atelos
Поздравление Андрею и всем его болельщикам в День Светлой Пасхи! МОЛОДЕЦ! Мастерс есть! Теперь осталось взять ШЛЕМ!! Вперед РОССИЯ!!!
Поддерживаю ваш комментарий, Андрей родился и вырос в России и остаётся патриотом несмотря ни на что, всё эти отговорки, что Синнер измотал Руне не выдерживают критики, Рублёв тоже победил топа Фритца, который победил Степу, победителя этого турнира двух последних лет
+6
0
+6
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Новый Орлеан
Ответ Храбрая виолончелистка
Ждем-с выход князя с кубком. Лицо-то будет держать?
Князь против России ничего не имеет.
+2
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Genry
один турнир за 10 лет
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-8
-8
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Новый Орлеан
Ответ VaD
Если Норри и Хуркач нынче выигрывают "Мастерсы", то почему Рублеву было это не сделать. С другой стороны, дико осознавать, что у него теперь есть грунтовый "тысячник", а у того же Тима нет.
Это проблемы Тима. У Кафеля 2 Шлема и 0 Мастерсов. Но думаю любой в Туре согласится на такой размен.
+6
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Сергей Чугунников
3/9 финалов мастерс с участием наших. 2 победы. Отличный результат в этом году, парни - красавцы!
+3
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Новый Орлеан
Ответ Alex Lamm
Ай,маладца! Конечно я настолько слабого по регалиям финала именно грунтового 1000 и такой слабой сетки у финалистов так сразу и не вспомню, даже Рублев-Ципа два года назад повесомее как-то смотрелся, но кого это волнует теперь. А с головой Рублёву надо что-то делать. Я с месяц назад поймал себя на том, что Рублёва уже и за бх хейтить перестали. И на второй тут его уже никто убивает, как еще пару лет назад старый и медленный Иснер. Но микропсихи эти почти весь игровой прогресс съели.
А кто виноват что Джок и Ципа отвалились?
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