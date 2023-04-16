Рублев впервые выиграл «Мастерс»

стал чемпионом «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв – 5:7, 6:2, 7:5. В решающем сете он был в одном очке от счета 1:5.

Рублев впервые победил на «Мастерсе» – до этого он дважды проигрывал финалы на таком уровне. Всего выиграл 13-й титул в карьере.

После матча с Руне его баланс против игроков топ-10 составляет 21:29 (6:5 на грунте).

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