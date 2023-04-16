Рублев впервые выиграл «Мастерс»
Андрей Рублев стал чемпионом «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Хольгера Руне – 5:7, 6:2, 7:5. В решающем сете он был в одном очке от счета 1:5.
Рублев впервые победил на «Мастерсе» – до этого он дважды проигрывал финалы на таком уровне. Всего выиграл 13-й титул в карьере.
После матча с Руне его баланс против игроков топ-10 составляет 21:29 (6:5 на грунте).
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Там не просто "в одном мяче от 1:5", там буквально "в паре сантиметров", если бы приём Руне попал - вернуть его опасно в корт было бы не просто, скорее всего бросил бы свечу и получил бэкхенд навылет.
Но...сослагательного наклонения тут нет, поэтому - с победой!
Круто!)
АУ!!! Позорники!!!
А если серьезно, поздравляю Андрея, ты заслужил